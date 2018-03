Lana Del Rey – Sziget má ďalšie hviezdne meno v tohtoročnom line-upe

Lana Del Rey je siedmym headlinerom tohtoročného Szigetu, na ktorom vystúpia aj Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo, Mumford & Sons. Na festivale, ktorý sa bude konať od 8. do 15. augusta, na vás čakajú mnohé koncerty, ktoré by ste si určite nemali nechať ujsť. Program s menami napríklad Liam Gallagher, Shawn Mendes, Bastille, Lykke Li, Stormzy, Parov Stelar, The Kooks, MØ, The Kooks, The War on Drugs hovorí jednoznačne. Na tomto festivale nemôžete chýbať! V predaji sú nielen 7-, 5- a 3-dňové permanentky, ale aj jednodňové vstupenky, ktorých aktuálna cena je 70 €.

Spolu s Lanou Del Rey dnes do programu pribudli aj BØRNS, Asaf Avidan, Don Diablo, Aurora, Unknown Mortal Orchestra, ZHU, Tujamo, Damian Lazarus & the Ancient Moons, Jan Blomqvist & band a SG Lewis.

Sziget festival 2018 – 8. – 15. augusta – Budapešť – program a vstupenky http://www.szigetfestival.com

Kráľovná melancholického popu – aj takto je často nazývaná Lana Del Rey – bude koncertovať na Szigete 10. augusta. Táto americká speváčka je známa svojim charakteristickým zastretým hlasom a skladbami pripomínajúcimi americkú popkultúru 50. a 60. rokov. Medzi jej prvé skladby patria sklaby Video Games či Blue Jeans, ktoré sa stali nielen rádiovými, ale aj internetovými senzáciami. Videoklipy k skladby totiž nevyrobili veľké produkčné tímy, ale je dielom aj samotnej Lany Del Rey. Aktuálne má táto Američanka na konte päť úspešných a oceňovaných štúdiových albumov, novinka Lust for Life vyšla minulý rok.

Sziget každoročne privíta najväčšie hviezdy hudobného neba, objavuje pre Szigeťanov budúce hviezdy a prináša koncerty rokmi osvedčených interpretov. Každoročne sú na desiatkach pódií odohrané stovky koncertov a festival navštívi viac ako 450 tisíc fanúšikov z celého sveta. Veď nenadarmo sa mu hovorí aj „kontinentálne Glastonbury“ a pravidelne získava ceny za najlepší európsky festival – za rok 2017 to bola cena za najlepší line-up. 26. ročník Sziget festivalu sa bude odohrávať na viac ako 50tich hudobných a programových pódiách od 8. do 15. augusta.

Sziget ponúka 7 dňovú multi-kultúrnu zábavu – skvelá hudba, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličná šou, DJovia, ale aj mnoho workshopov, plavba po Dunaji na party lodi, ale aj príjemná pláž a kúpanie v Dunaji. Sziget, Ostrov slobody, ponúka približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel nájdete každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku. Sziget však nie je len hudba, ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Na Ostrove slobody, ako ho návštevníci nazývajú, je aj pláž, na ktorej si môžete dosýta užiť leto a oddýchnuť si. A nesmieme zabudnúť, že festival sa koná uprostred Budapešti, v turistickom meste so živou kultúrnou scénou, krásnymi historickými budovami, tureckými kúpeľmi a krčmičkami.