Krátky animovaný film 39 TÝŽDŇOV, 6 DNÍ bude súťažiť na áčkovom festivale vo Varšave

Krátky animovaný film Joanny Kozuch a Borisa Šimu 39 TÝŽDŇOV, 6 DNÍ bude súťažiť na áčkovom festivale vo Varšave. Prestížne uvedenie bude medzinárodnou premiérou filmu, ktorý bude sprevádzať delegácia tvorcov. V prípade výhry sa snímka automaticky dostáva do širšej nominácie na Oscara. 33. ročník Medzinárodného filmového festivalu Varšava sa začne 13. a potrvá do 22. októbra 2017. Animovaný denník bez slov má v podtitule uvedené „Na začiatku nebolo nič. Na konci sa nám narodila dcérka Mila“, do slovenských kín vstúpil pred polrokom ako predfilm snímky Ivety Grófovej Piata loď.

„Keď sme sa to dozvedeli, bola to obrovská radosť, vôbec sme to nečakali. Je pre nás česť premiérovať film na áčkovom festivale. Už len to, že nás vybrali s nenaratívnym filmom je ako zázrak. Ale nie je to len o nás, film je tímová záležitosť a je to robota nie len nás dvoch, ale viacerých ľudí, ktorým by sme chceli poďakovať,“ povedala za režisérsku dvojicu Joanna Kozuch, jej predchádzajúci animovaný film Fongopolis získal viacero významných filmových cien doma aj v zahraničí.

Medzinárodný filmový festival Varšava uvedie slovenský film v medzinárodnej súťaži krátkych filmov. Takmer tridsiatka snímok pokrýva podľa krajín pôvodu hneď niekoľko kontinentov, vybrané filmy sú z Holandska, Belgicka, Poľska, Švédska, Švajčiarka, Anglicka, Ruska, Kanady, Austrálie, Islandu, Rumunska, Iránu, USA, Česka, Portugalska. Film je na programe v stredu 18. októbra 2017. Osobne ho uvedú autori Joanna Kozuch, Boris Šima, producent Peter Badač a aj sedemročná Mila Šimová.

39 týždňov, 6 dní je výtvarným experimentom, animovaným denníkom, dokumentom, ktorý má osem minút. Prináša animovaný obraz vnútorného stavu ženy i muža, manželov a spoluautorov z obdobia štyridsiatich týždňov tehotenstva, ktoré každý z nich vnímal rozdielne a jedinečne. „Keď som v roku 2009 otehotnela a spoločne s manželom sme prežívali čas čakania na naše dieťa, rozhodli sme sa zaznamenávať si pocity,myšlienky a vnútorné pochody spojené s týmto obdobím formou, ktorá nám je blízka – začali sme písať a kresliť obrazy pre animovaný film. Na začiatku nebola konkrétna koncepcia, len jediný pevný bod – dvojitý pohľad muža a ženy, naše prežívanie tehotenstva,“ dodala Joanna Kozuch. Autori si zvolili asociatívne budovanie obrazov , ktoré sa v danej chvíli čo najviac približovalo k prežívanej emócii, a to ich doviedlo až k surrealizmu.

Režisérka, výtvarníčka a animátorka Joanna Kozuch študovala na Akadémii umení v Poznani a na Sliezskej univerzite v Katowiciach. Neskôr absolvovala doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pôsobí ako pedagogička. Boris Šima ukončil štúdium animovaného filmu na Vyššej odbornej škole filmovej v Zlíne. V roku 2003 absolvoval štúdium na katedre animovaného filmu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

