Krajšiu prírodu v Európe nenájdete. Cestovateľské kino predstaví Nórsko

Severská exotika v plnej sile. Cestovateľské kino v utorok 7. februára v KC Dunaj predstaví krajinu divokej prírody, fascinujúcich ľadovcov, majestátnych fjordov, tancujúcej polárnej žiary, modernej architektúry, bohatej kultúry i zimného športu. V sprievode cestovateľky a milovníčky Škandinávie Martiny Čamekovej sa návštevníci prejdu z Osla cez oblasť fjordov až na ďaleký sever, od súostrovia Lofoty cez rozsiahle Laponsko až na Nordkapp a ruskú hranicu. Uvidia najsevernejší bod kontinentálnej Európy, polnočné slnko, lov trojkilových kráľovských krabov v Barentsovom mori aj snehobiele pláže.

Na čo sa v Cestovateľskom kine zameriate?

Martina Čameková: Nórsko je obrovská krajina a chcela by som ľuďom ukázať prierez toho, čo ponúka. Ukážem aj také miesta, ktoré mnohí navštívili a sú až notoricky známe, napríklad Troliu cestu či Geirangerfjord. No sústrediť sa chcem najmä na odľahlejšie regióny Laponska a súostrovie Lofoty, kam masy turistov nechodia. Za posledné dva roky som trikrát prešla túto oblasť až po ruský Murmansk a je to paráda.

Ako často ste navštívili Nórsko a aká bola vaša prvá návšteva a prvé dojmy? Prečo ste sa vlastne do Nórska vybrali?

M. Č.: Vždy som bola prírodný typ a Škandinávia ma odmalička fascinovala. Keď som mala 17 rokov, šli sme s kámoškou v lete do Nórska pracovať farmu a cestovať interrailom. Odvtedy Nórsko milujem. Páčil sa mi systém ako všetko funguje a ako ľudia žijú. Aj keď sú na odľahlej farme, majú všetko a žijú bez stresu. Podporí ich štát, nemajú existenčné problémy a majú viac času na seba.

V čom je najväčšia sila tejto krajiny, ktorú môže vo vzťahu k turistom či cestovateľom ukázať?

M. Č.: Príroda. Tá nie je nikde v Európe krajšia ako tu. Hlavne tá obrovská plocha, všade by ste mohli stráviť aj týždeň, pretože naozaj všade je nádherne. Hory a more v spoločnej kombinácii sú pre Slovákov to najväčšie lákadlo. Ďalšia výhoda je neskutočná dostupnosť krásnych miest. Nepotrebujete šliapať tri dni za krásnym výhľadom a pokojnou scenériou. Jednoducho sa tam zastavíte autom. A vďaka tej veľkej rozlohe ľahko nájdete miesta, kde bude to vaše auto jediné na ceste.

Ktorú časť Nórska máte rada a prečo?

M. Č.: Ťažko vybrať oblasť, no najradšej mám asi oblasť okolo Lomu, kopce okolo neho. Sú tam nádherné miesta na turistiku a adrenalínové športy (rafting aj jaskyniarstvo) a skvelí ľudia, ktorí sú ochotní dať vám i posledné. Mýtus o chladných Škandinávcoch tu teda neplatí. Najkrajšie na pohľad je asi na Lofotách. A najväčší kľud asi v okolí laponského Karasjoku. Oslo je zase podľa mňa najkrajšie moderné európske hlavné mesto. Všetky tie miesta sú mojou srdcovkou a ťažko vybrať jedno.

A akú trasu alebo aké zastávky by ste odporučili návštevníkom, ktorí idú do Nórska prvýkrát?

M. Č.: Oslo – jeho novu promenádu vo štvrti Akerbrygge a fantastické múzeá na poloostrove Bygdoy – tu človek lepšie pochopí nórsku húževnatosť aj históriu. A potom určite klasický okruh prírodou južného Nórska cez dolinu Romsdalen k fjordom do Geirangeru a odtiaľ prechod vnútrozemím cez tunely a výhľady na ľadovce až do malebného Bergenu.

A čo by si nemali zabudnúť zobrať so sebou?

M. Č.: Otvorené oči a myseľ (úsmev). Ja sa snažím ľudí naučiť, že sa na svet dá pozerať nórskymi očami – s hrdosťou, ale aj s pokorou voči prírode, vlastnej krajine a ľuďom, ktorí v nej žijú. Ale hlavne sa vám zíde nepremokavá bunda. Šance, že bude aspoň raz pršať sú stopercentné.

Martina Čameková

vždy inklinovala k cestovaniu. Miluje severskú prírodu a mentalitu Škandinávcov. Vyštudovala švédčinu, po škole ju zavialo do Ekvádoru a pustila sa do španielčiny. Desať rokov sprevádza klientov po Škandinávii, na Islande, Grónsku, ale aj po iných kútoch sveta. Maťa je akčný typ, ktorý prijíma všetky výzvy a neobsedí na jednom mieste ani minútu. Najradšej zo všetkého robí novú stopu v čerstvom prašane.

