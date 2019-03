King Shaolin vydali nové EP Venus Versus Mars a vyrážajú na turné

Po druhom štúdiovom albume Play Against The Rules prichádza kapela do predajní s druhým EP albumom. Štvoricu nosičov zavŕši živé predstavenie nového EP albumu Venus Versus Mars na marcovom turné v siedmich slovenských mestách.



Materiál na nové EP vznikal dlhšie a do užšieho výberu sa dostali skladby, ktoré sa od seba líšia, avšak obsahujú rukopis lídra kapely a skladateľa Dominika Štofka. „Veľa songov vzišlo od vydania nášho posledného albumu Play Against The Rules, až okolo 30 alebo 40. Dlho sme premýšľali nad tým, čo s nimi a rozhodli sme sa, že tie najzaujímavejšie spojíme do celku a zrodí sa nové EP. Je pre nás veľká česť, že nám v skladbe Dead Mans Heart zahosťovala aj česká speváčka Lenny. Už pri nahrávaní skladby v Prahe odhalila svoje rockové srdce a pokoru, pre ktorú sme si ju veľmi obľúbili. Lenny si úprimne vážime a verím, že sa naše cesty ešte niekedy stretnú,“ prezradil spevák.

Rôznorodosť zvukov



EP nesie názov Venus Versus Mars a zvukovo je ďalej ako album Play Agains The Rules, ktorý vyšiel v roku 2017. Jednotlivé piesne sa vyznačujú rôznorodosťou zvukov i dynamiky, avšak cítiť z nich stále charakteristické črty kapely. Prezrádzajú aj formovanie kapely a akým smerom sa uberá. „Myslím si, že keď je formácia rozpoznateľná podľa melodiky, používaných soundov alebo liniek spevu, je to aj pre poslucháčov dobrý znak,“ dodal gitarista Michal Neffe.



Turné v plnej zostave



Kapela ročne odohrá 90 koncertov. Za šesť rokov aktívnej existencie zahrala na viac než 500 pódiách v šiestich krajinách Európy. Posledné dva roky sa rozrástla a koncertuje už ako šesťčlenné teleso. Vokalistky Erika Rein a Klára Mockovčiaková obohatili zvuk a aranžmány live vystúpení. Už tradične v marci absolvuje bratislavská formácia slovenské turné. Návštevníci sa môžu tešiť na novú formu predstavenia, klubový zvuk, prepracovanú vizuálnu šou a nové skladby z aktuálneho EP. Cieľom turné je spájať hudobné rôzne žánre a obohacovať tak rozhľad poslucháča bez ohľadu na vek. Hudba spája, a to je motto, ktoré King Shaolin zastáva.



EP bude mať oficiálny krst 30. marca na koncerte v bratislavskom UHU klube.



King Shaolin NAPAPIJRI Tour 2019 začína kapela 1.3. v Novom Meste nad Váhom ďalšími zastávkami budú Prešov (8.3.), Košice (9.3.), Vrútky (15.3.), Trnava (22.3.), Nitra (23.3.), a Bratislava (30.3.).