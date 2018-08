“K prípadu Olega Sencova nesmie byť Slovensko ľahostajné,” tvrdia organizátori utorkového večera na podporu ukrajinského režiséra. Za podujatím Slovensko verzus prípad Olega Sencova stoja tri organizácie: filmový portál Kinečko, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, Nová Cvernovka. Účasť do diskusie potvrdili: politológ Alexander Duleba, Matúš Korba, referent pre Ukrajinu MZVaEZ SR, predsedkyňa Ukrajinsko – slovenskej iniciatívy Ľudmila Verbická a prostredníctvom Skype – prenosu sa do debaty zapojí sesternica Olega Sencova Natalia Kaplan. Pozvaní sú aj prezident SR Andrej Kiska a predseda parlamentu Andrej Danko. Pripravovanú udalosť sledujú aj predstavitelia prestížnej Európskej filmovej akadémie.

V utorok 7. augusta 2018 sa mimoriadny večer začne o 18.00 hod. v Novej Cvernovke uvedením dokumentu Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov; diskusiu po ňom bude viesť dokumentarista, ktorý dlhodobo sleduje situáciu na Ukrajine, Juraj Mravec.

„Oleg Sencov sa stal politickým väzňom v Ruskej federácii len preto, že otvorene a verejne prejavil svoj nesúhlas s okupáciou Krymu a dostal sa do rúk okupačných úradov. Spolu s ním sa v ruských väzniciach nachádza ďalších viac než 60 občanov Ukrajiny za to, že sa postavili proti agresii Ruska voči Ukrajine, na Kryme alebo na Donbase. Sú obeťami agresie, ktorá vracia Európu do obdobia pred 2. svetovou vojnou, do situácie, keď sa začali meniť hranice štátov použitím vojenskej sily. Ak nechceme, aby sa veľká európska tragédia opakovala znova, musíme poznať pravdu o ruskej agresii voči Ukrajine. Znamená to i poznať pravdu o prípade Olega Sencova,” povedal politológ Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Ukrajinský režisér drží v ruskom väzení protestnú hladovku už viac ako 80 dní. Na jeho podporu sa ozývajú tak ľudsko-právne organizácie ako aj osobnosti svetovej kinematografie a médiá. Pripravovanú udalosť v Bratislave so záujmom sledujú aj členovia Európskej filmovej akadémie, ktorí vyjadrili organzátorom svoju podporu, aby tiež apelovali na okamžité prepustenie ukrajinského filmára. “Od momentu ako tento režisér a otec dvoch detí začal 14. mája držať hladovku, tisícky filmárov a umelcov z Európy a Ameriky zdvihli svoje hlasy na jeho podporu. Masívne prebudenie verejnej pozornosti, ktoré pritiahol Putin počas Svetového pohára FIFA, by sa malo ďalej zosilňovať upriamovaním pozornosti na Sencova a ukrajinských zajatcov. Ak mu niečo hovorí história, špeciálne ako ovplyvili írski hladovkári v Maze Prisom popularitu Margaret Thatcherovej, Sencovovo zajatie by mohlo zanechať siahodlhý tieň na Svetovom pohári, a už teraz vieme, že trval dlhšie ako do konca minulého mesiaca. Veríme, že aj vy sa pridáte ku všetkým podporovateľom Olega Sencova v bratislavskej Novej Cvernovke, kde zároveň premietnu Askoldov Kurovov dokumentárny film Proces: Ruský štát vs Oleg Sencov,“ napísal britský producent a zástupca akadémie Mike Downey.

Šéfredaktorka Kinečka Eva Križková a dokumentarista Juraj Mravec sa vo svojej motivácii usporiadať takýto večer opierajú na váhu ľudských práv a nebezpečenstvo ich porušovania, na dôležitosť slobody prejavu, pravdu, spravodlivosť a to aj s odvolaním sa na Sencovovu reč na súde, kde v jej závere vyzval Rusov, aby sa naučili nebáť.

Rovnako riaditeľka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet Diana Fabiánová upozorňuje, že ide o hrubé porušeniu ľudských práv. “Ozýva sa celý kultúrny svet i medzinárodné ľudsko-právne inštitúcie. Slovenský minister zahraničných vecí ako aj naši ďalší štátni predstavitelia naďalej mlčia. Vyspelá spoločnosť sa vyznačuje aj tým, že vedúce osobnosti i bežní občania sa postavia za práva iných, otvorene odsúdia nespravodlivosť a žiadajú okamžitú nápravu,” dodala. Jeden Svet je spoluorganizátorom diskusie, tá má podľa Diany Fabiánovej vzdelať a scitlivieť ľudí v prípade Olega Sencova ako i poukázať na dôležitosť aktívnej občianskej kontroly v dodržiavaní ľudských práv.

V utorok sa o 18.00 hod. uskutoční výnimočné benefičné uvedenie estónsko-poľsko-českého dokumentu Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov na Slovensku. Základnú os filmu tvorí priebeh procesu s ukrajinským režisérom, ktorý sa počas udalostí na Ukrajine aktívne zapojil do občianskych procesov a netajil sa tým, že neuznáva ruskú anexiu Krymu. V máji 2014 ho zadržali ruské bezpečnostné orgány, následne ho okrem iného obvinili z prípravy teroristických útokov a za údajné členstvo v ukrajinskom nacionalistickom hnutí Pravý sektor. Dôkazy budili od začiatku pochybnosti a postupy ruskej strany vyvolali vlnu medzinárodných protestov. Aj napriek tomu uznal ruský súd Olega Sencova vinným a odsúdil ho na 20 rokov väzenia. Dokument režíroval, podpísal sa pod scenár a kameru Askold Kurov, filmár rodený v Uzbekistane žije od roku 1991 v Rusku.

Sumu, ktorú organizátori vyzbierajú vo forme dobrovoľného vstupného, odovzdajú rodine Olega Sencova. Okrem príspevku budú môcť návštevníci podpísať na mieste aj petíciu.

Partnerom podujatia je Ukrajinsko-slovenská iniciatíva.

K protestom v zahraničí sa pridala aj Slovenská filmová a televízna akadémia. Ešte na konci mája na situáciu zareagoval aj slovenský režisér, člen Európskej filmovej akadémie Robert Kirchhoff. Otvorený list adresoval ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedovi Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov Miroslavovi Lajčákovi a veľvyslancovi Ruskej federácie na Slovensku Alexejovi Leonidovičovi Fedotovovi, spolu s ním ho podpísalo 22 slovenských osobností. Vo štvrtok 26. júla 2018 sa konalo pred ruskou ambasádou v Bratislave protestné zhromaždenie, prišli naň desiatky ľudí, aby sa pridali k celosvetovej výzve na prepustenie režiséra.

FB na udalosť: https://www.facebook.com/events/237067463598279/

Link na prípad a petíciu: https://pripady.amnesty.sk/pripad/sentsov



EFA: https://www.europeanfilmacademy.org/Free-Oleg-Sentsov.465.0.html

http://www.kinecko.com