Jesenné podujatia Night of Chances

Predstavte si, že jeden celý večer môžete stráviť v spoločnosti inšpiratívnych ľudí, svetoznámych značiek a nových zážitkov. Podujatie Night of Chances (NOC) už osem rokov prináša pre študentov pracovné skúsenosti, rozoberá najaktuálnejšie témy pod taktovkou odborníkov z praxe a vzdeláva na profesionálnej úrovni. V tomto semestri sa môžu na NOC tešiť študenti z Bratislavy, Brna a Košíc. Nebude to iba o práci! V metropole východu budú môcť spoznať jedného z najobľúbenejších slovenských moderátorov Sajfu z inej perspektívy. Gardé mu budú robiť jeho rovnako, ak nie viac úspešní bratia. Majú recept na úspech? Prvé podujatie jesene, Night of Chances Business v Bratislave odštartuje 10. októbra vážnejšou témou korupcie, ktorá bude venovaná pamiatke zosnulého novinára Jána Kuciaka a diskutovať bude Zuzana Petková (riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu) a Juraj Šeliga (organizátor pochodov).

Rodinka úspešných – aj tak by sme mohli nazvať bratov Cifrovcov.

Najznámejší Matej Cifra a.k.a. Sajfa ako úspešný bloger sa už minulý rok so svojím bratom Jánom Cifrom (riaditeľ spoločnosti Websupport) predstavil na jesennej NOC-i. Už vtedy spomínali: “Škoda, že tu nie je aj náš tretí brat.” a organizátori sa tejto myšlienky chytili s radosťou. V novembri sa k nim v Košiciach pripojí aj ich ďalší, tiež úspešný brat Tomáš, Investment director CEE v spoločnosti Mitiska REIM žijúci v Belgicku. Každý z nich dosiahol úspech v inej oblasti, práve preto si ich usporiadatelia NOC-i vybrali pre Košice. NOC v Košiciach sa bude niesť v duchu univerzálneho úspechu. Každý si bude môcť nájsť to svoje. Cifrovci budú čerešničkou večera.

Známe a úspešné osobnosti nie sú na týchto akciách žiadnou výnimkou, ale pravidlom. Už v minulosti poctili svojou prítomnosťou na NOC-i aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, podnikateľ roka 2017 Michal Weis, zakladateľ Esetu Miroslav Trnka či zakladateľ spoločnosti Sygic Michal Štencl. Študenti najviac oceňujú ľudský prístup a otvorenosť týchto vrcholových manažérov a príležitosť porozprávať sa s nimi tvárou v tvár.

Študenti budú diskutovať na tému následkov korupcie

Magické 8 podujatie Night of Chances Business v Bratislave naopak prinesie náročnejšiu tému. Desaťtisíce ľudí zasiahli udalosti, ktoré ich uplynulé mesiace vyhnali na námestia. Aké následky môže mať korupcia? Hlavnými diskutérmi 10. októbra budú Zuzana Petková (riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu) a Juraj Šeliga (organizátor pochodov Za slušné Slovensko). Príďte sa zamyslieť nad tým, čo môže každý z nás urobiť, aby sme žili v slušnej krajine.

NOC-ovať sa oplatí!

Okrem speeddatingu, 10-minútového rozhovoru s vrcholovým manažérom známej značky, na návštevníkov podujatí čakajú témy ako napríklad blokchain, robotizácia, budúcnosť práce či etický hacking. Vítaní sú aj žiaci stredných škôl. Aj pre nich je v Bratislave pripravená trojhodinová šnúra programu a workshopov, ktoré im môžu priblížiť, ktorým smerom je dobré sa uberať alebo získať prehľad ohľadom príprav na vysokú školu.

„Okrem zaujímavých prednášajúcich a diskutérov na NOC-i môžeš zažiť omnoho viac. Navštív workshopy, ktoré ťa posunú ďalej v zručnostiach, ktoré ovládaš alebo sa chceš naučiť, rozšír si svoj network alebo získaj prax v skvelých spoločnostiach z tvojho odboru. Všetky príležitosti máš počas jedného večera ako na podnose, stačí len prísť!“ prihovára sa k potenciálnym návštevníkom marketingová manažérka Patrícia Žitňáková.

Podujatie Night of chances naberá na popularite. Z obyčajného malého podujatia vznikli celovečerné kariérno-vzdelávacie akcie s afterparty, o ktoré majú záujem stovky študentov vysokých a stredných škôl. Podujatie vyrástlo vďaka svojim úspechom z Bratislavy aj do ďalších miest – Košíc, Brna, Prahy, Londýna a po novom aj Edinburgu. Na NOC-i majú záujem sa prezentovať aj najväčšie zahraničné a slovenské spoločnosti ako Accenture, adidas, AT&T, ESET, Kaufland, Tatra banka, Telekom, Škoda Auto, Swiss Re a ďalšie.

Night of Chances podujatie je výnimočné tým, že ide o jedno z mála platených študentských podujatí. Prečo? Organizátori veria, že podujatia tohto charakteru, obsahu a kvality, majú za úlohu evokovať istú exkluzivitu a rešpekt voči jeho pridanej hodnote a zvyšuje sa tým záväzok účastníkov prísť na podujatie a vyťažiť z neho maximum.

O NOC-i:

Podujatie Night of Chances organizuje nezisková organizácia Nexteria. Krédom organizácie je: „Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí.“ Podujatie rastie a rozširuje sa aj do iných miest. Akcie sa už organizovali na Slovensku a v susednej Českej republike. V školskom roku 2017/2018 NOC zažilo 2630 študentov, 105 firiem na 6 fakultách v 5 mestách (Bratislava, Košice, Brno, Praha, Londýn). Celkovo mohli zažiť 116 workshopov, 25 odborných prednášok a 37 panelových diskusií a 30 speeddatingov.