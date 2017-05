Imrich Veber – Something Is Missing / Ťahanovce

Komentovaná prehliadka: 4. 5. 2017 o 19:00 hod.

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Otváracie hodiny: Po-Pia, 16:00 – 18:00

Výstava sa blíži ku koncu, a tak sme pre vás pripravili ešte komentovanú prehliadku s Imkom Veberom. O dizajne knihy o sídlisku Ťahanovce príde porozprávať jeho autorka Katka Rybnická. Tešíme sa na vás.

Projekt českého fotografa Imricha Vebera Something Is Missing vznikal od roku 2015, kedy sa zúčastnil dvojmesačného rezidenčného pobytu v rámci KAIR Kosice Artist in Residence. V roku 2016 pokračoval ďalšou rezidenciou Visegrádskeho Fondu a prípravou jeho knižnej podoby.

Imrich Veber (1987) je český umelec. Žije a pracuje v Opave. Študoval tvorivú fotografiu na univerzite v Opave a dejiny umenia v Olomouci.

Sídlisko Ťahanovce. Běžím. Pořád to mám před očima, asi jsem to neměl vidět. Říkaj tady tomu Sahara a potkat tu můžeš cokoli. Paničky s jejich smetákama, běhající lidi, divočáky, bajkery, šukající párečky, co chceš. Je to tu stejně nějaký divný. Komunisti tu chtěli megalomanský sídliště pro desetitisíce lidí a hovno. Nestihli to dodělat a teď tu žije třetina. Byla to utopie…*

*založeno na rozhovorech

Katarína Rybnická pochádza zo Sobraniec, študovala na fakultách grafického dizajnu v Košiciach, Krakowie a Katowicach. Venuje sa knihám, ilustrácii, litografii a všetkému, čoho sa to týka.

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Vznik publikácie podporili: KAIR Kosice Artist in Residence, Plzeň 2015, Creative Industry Košice a Mesto Košice.

