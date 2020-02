HVOB sa už v piatok predvedú v Bratislave na celonočnej žúrke so slovenskými DJmi

Bratislava sa rozhodne nemôže radiť medzi metropoly s klubovou scénou, za ktorou cestujú ľudia aj z okolitých krajín. No minimálne v piatok 7. februára sa ňou stane aspoň na jeden večer. V Majestic Music Clube (MMC) sa totiž ukáže viedenské duo HVOB, ktoré sa stáva globálnym fenoménom elektronickej hudby s vystúpaniami od New Yorku, cez Káhiru až po Soul a Tokio.

Zastávka v hlavnom meste Slovensko bude počas zimy pre Annu Müller a Paula Wallnera jedinou v strednej Európe a dokonca jednou z mála na celom “starom kontinente.” HVOB do Bratislavy zavítajú po dva a pol roku zásluhou promotérov koncertnej série Dobrý výber, aby tu predstavili ostatnú nahrávku Rocco.

Vystúpením HVOB s prívlastkom “live” sa ale piatkový večer nazačne ani neskončí. Organizátori pripravili celonočný program, ktorý už o 19:30 odštartuje prvý z domácich DJov – Skank, ktorý sa na scéne pohybuje od polovice 90. rokov.

Po HVOB (21:00 – 22:45) ho vystrieda DJ Galagha, známy aj ako moderátor z denného vysielania Rádia_FM a relácie Scéna_FM. Od jednej hodiny v noci až do skorého rána sa budú o produkciu starať Milos stojaci za labelom Leporelo a oddýchnutý Skank. Aj oni majú na efemku vlastnú reláciu, a to Leporelo_FM. Vstupenky na tento večer sa stále predávajú v sieti Tootoot.fm za 32 eur, na mieste bude vstupné 40 eur.

HVOB sa sformovali v roku 2012. Kým Anna skladá, produkuje a stará sa o hypnotické vokály, Paul je zodpovedaný za finalizáciu skladieb vo svojom štúdiu. Po vydaní debutového EP a následne aj prvého albumu sa dvojica veľmi skoro dostala do pozornosti prestížnych festivalov (vystúpenie na nemeckom Melt!e už v roku 2012) a začala cestovať po celom svete. Dostala sa do Indie, Austrálie, Afriky, ale aj na také miesta ako kultový festival Burning Man v USA či legendárny japonský Fuji Rock.

Ak by ste si ju chceli vyhľadať na YouTube, odporúčame vystúpenie v Boiler Roome, ktoré má doteraz viac ako 1,7 milióna pozretí/vypočutí.

Na Slovensku dvojica po prvý raz vystúpila v roku 2016 na festivale Grape a o rok neskôr sa ukázala v MMC. Tentoraz pride do slovenskej metropoly predstaviť spomenutý album Rocco, ktorý je rovnako ako jej predošlé počiny HVOB (2013), Trialog (2015) a Silk (2017) konceptuálnym albumom. Všetkých 13 skladieb na novinke spájajú témy ako opúšťanie, rozchody a nové začiatky.

Piatkové ystúpenie HVOB bude súčasťou spomenutej série Dobrý výber. ktorú z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia a SOZA. V rámci nej už MMC hostil Benjamina Clementinea, Apparata, The Asteroids Galaxy Tour, Lamb, Movits a The Young Gods.

Program piatkového večera

19:00: Otvorenie klubu

19:30 – 21:00: Skank

21:00 – 22:45: HVOB live

22:45 – 01:00: Galagha

01:00 – 04:00: Milos a Skank

