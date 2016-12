Hudobný pôžitok s Nouvelle Vague na Colours of Ostrava 2017

Previesť kultové skladby novej vlny a postpunku do rytmov brazílskej bossa novy znelo v roku 2004 ako veľmi šialený nápad. Odvážnym však šťastie praje a vízia francúzskych hudobníkov Marca Collina a Oliviera Libauxa, ktorí na pláži v Rio de Janeiro počuli spievať dievčatá s gitarou Love Will Tear Us Apart od Joy Division, došla k senzačnému naplneniu. “Nouvelle Vague vymenili pogovanie za uhladené parížske kolísanie, ľahký kabaretný swing a stopy Karibiku,” napísali o kapele, ktorá vzápätí koncertuje s nebývalým úspechom po celom svete.

Obavy zo svätokrádeže, pretože na drahokamy Dead Kennedys, The Cure, The Clash, Killing Joke, Joy Division, Sisters of Mercy, New Order alebo Depeche Mode a ešte v tak radikálne odlišných verziách, sa predsa nesiaha, čoskoro rozptýlili samotní tvorcovia, považujúci prístup Nouvelle Vague za originálny. Terry Hall, Ian McCulloch alebo Martin Gore si dokonca s nimi na albumoch zaspievali.

Hudba Nouvelle Vague (Nová vlna) sa spája s prekvapením a hlavne so zmyselnosťou, pretože ich symbolom sú od samého začiatku speváčky, ktoré nakladajú s temnými novovlnovými drahokamami s elegantnou aj vyzývavou francúzskou koketnosťou. V skupine sa ich vystriedalo viacero, jedna lepšia ako druhá, onedlho smerujúce k vlastnej kariére, ako napríklad Sophie Delila, Camille alebo Nadéah.

“Bossa novu sme zvolili ako základný koncept a keď sme ho rozvinuli, obrátili sme potom pozornosť aj na ďalšie štýly – jazz, soundtracky alebo reggae. Od bossa novy sme sa nakoniec často dostali veľmi ďaleko,” vysvetlil Marc Collin postupné štýlové spestrenie hudby Nouvelle Vague. Vydali tri veľmi úspešné albumy, ich skladby boli použité v reklame aj filmármi, vypredávali najväčšie koncertné haly, aj napriek tomu, že sa v roku 2011 odmlčali. Collin s Libauxom sa potom venovali spolupráci s módnym návrhárom Jeanom-Charlesom de Castelbajacom a so skupinou Queen of the Stone Age.

Návrat s novým albumom I Could Be Happy im vyšiel. Obsahuje covery od The Cure, Cocteau Twins, Ramones alebo Briana Eno, ale zo všetkého najviac – a to prvýkrát v kariére – prekvapujú Nouvelle Vague vlastnými skladbami. “Natočili sme predtým štyri albumy plné coverov. Takže sme vlastne ohľadom prerábok povedali v podstate všetko. Teraz sme mali dve možnosti: buď prestaneme hrať, čo sme na nejakú dobu urobili, alebo sa nejakým sposobom obrodiť, pokračovať novým, odlišným spôsobom. Zistili sme, že veľa ľudí má rado náš zvuk, naše hlasy, tak prečo neurobiť vlastné skladby,” vysvetlil Collin nečakaný, ale ako sa ukazuje, dobrý ťah Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague – Ever Fallen In Love (Unlocked Destination)



Nouvelle Vague – Dance With Me



Nouvelle Vague – La Pluie Et Le Beau Temps



Nouvelle Vague – Don’t Go



Nouvelle Vague – Just Can’t Get Enough (Live in Bruxelles)



Nouvelle Vague – live in Cologne



Nouvelle Vague – Blister In The Sun



