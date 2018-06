Filmová prehliadka Cinevitaj sa zameria na magický Neapol a tvorbu Paola Sorrentina

Filmová prehliadka CINEVITAJ sa zameria na magický Neapol a tvorbu hrdého Neapolčana, momentálne najslávnejšieho talianskeho režiséra Paola Sorrentina. Medzi filmami, ktoré odkrývajú jedinečnosť Neapola, mesta kontrastov, patria aj slovenské premiéry, medzi nimi novinka Ferzana Ozpeteka Temný Neapol a dokument režiséra Giacoma Durziho Ferrante Fever, ktorý hľadá odpoveď na otázku, prečo sa neapolská sága spisovateľky Eleny Ferrante stala svetovým literárnym fenoménom. Kolekcia 11 talianskych filmov je súčasťou festivalu DOLCE VITAJ a bude sa konať od 5. do 25. júna 2018 v Kine Lumière.

„Prehliadku v utorok 5. júna otvorí o 19.30 hod. film jednej z najvýznamnejších osobností súčasného talianskeho divadla Emmy Dante, ktorá svoje divadelné videnie preniesla aj na filmové plátno v snímke Ulica v Palerme. Film uvedie jeden z protagonistov snímky Carmine Maringola, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v divadelnej inscenácii Emmy Dante Zodratá z kože v Slovenskom národnom divadle,“ povedala zostavovateľka programu Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý Cinevitaj organizuje v spolupráci s Film Europe, Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a Kinom Lumière.

Tvorbu Paola Sorrentina slovenské publikum pozná. S výnimkou najnovšieho filmu Loro (Oni), ktorý mal premiéru v Taliansku len pred pár dňami, bude uvedených všetkých jeho sedem filmov. Komplexný pohľad na režisérovu hranú tvorbu ponúknu lektorské úvody filmového estetika Juraja Oniščenka z Katedry estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. „Zvykli sme si, že Dolcevitaj je už tradične prehliadkou toho najlepšieho, čo talianska kultúra môže svetu v súčasnosti ponúknuť. Z filmového hľadiska však tentokrát ide o trochu viac. Cinevitaj si povedalo, že nejde len o to, ukázať zahraničiu to najlepšie, čo sa v Taliansku spravilo, ale dôrazom na tvorbu Paola Sorrentina ukazuje svetu to svetové, čo Taliansko ponúka,“ povedal Juraj Oniščenko a pripomenul, že ide o na Slovensku historicky prvú kompletnú retrospektívu jedného z najatraktívnejších súčasných európskych režisérov. „Spoločnosť Film Europe môže rozhodnutie Talianskeho inštitútu zaradiť do tohtoročného Cinevitaj sekciu Sorrentinových snímok iba privítať, keďže šesť zo siedmych je z nášho portfólia,“ povedala k dramaturgii prehliadky Dagmar Krepopová, PR manažérka Film Europe.

Paolo Sorrentino získal najväčšie uznanie a pozornosť verejnosti oscarovým filmom Veľká nádhera, v ktorom sa v najväčšej miere hlási k odkazu Federica Felliniho a k zlatej ére talianskeho filmu. Avšak už jeho prvý hraný film Prebytočný človek (7. jún 2016, 20.00 hod.) mu v roku 2001 priniesol pozornosť odbornej kritiky a niekoľko cien. Hlavnú úlohu zveril dovtedy prevažne divadelnému hercovi Tonnymu Servillovi, ktorý je dnes neoddeliteľnou súčasťou celej jeho tvorby. Film Následky lásky (8. jún 2016, 20.00 hod.) opisuje tajomný a rutinný život päťdesiatnika Tita, dobehnutého vlastnou minulosťou. Film sa vďaka hereckému výkonu Servilla, precíznej obrazovej štylizácii a podmanivej hudbe stáva vizuálne opojným zážitkom. Groteskne štylizovaný Rodinný priateľ (9. jún 2016, 20.00 hod.) je tretím Sorrentinovým filmom. Témou a spracovaním nadväzuje na predchádzajúce snímky. Príbeh peniazmi posadnutého starého úžerníka Geremia je opäť nakrútený s veľkým dôrazom na estetickú stránku obrazu a tak privádza klasickú postavu Harpagóna do 21. storočia. Svoju výnimočnosť dokázal Sorrentino aj vo filme Božský (10. jún 2016, 20.00 hod.). Ide o portrét Giulia Andreottiho, ktorý takmer štyridsať rokov dominoval talianskej politickej scéne. Film získal v roku 2008 cenu poroty v Cannes a ďalších vyše tridsať významných filmových cien. Opäť fascinuje nielen štylizovaným, výtvarným obrazom, ale aj bohatým filmovým jazykom vyrovnávajúcim sa s nesmiernou šírkou politického obsahu.

Súčasťou prehliadky budú aj novšie a slovenskému divákovi známejšie filmy Tu to musí byť (11. jún 2016, 20.00 hod.), Veľká nádhera (12. jún 2016, 20.00 hod.) a Mladosť (13. jún 2016, 20.00 hod.), ktoré v kontexte celej Sorrentinovej tvorby môžeme vnímať ako vyvrcholenie jeho posadnutosti obrazovou dokonalosťou, za ktorou sa ako pod maskou ukrývajú jeho osamotení melancholickí hrdinovia odmietajúci sa vzdať naplnenia zmyslu života.

Dokumentárny film Giacoma Durziho Ferrante Fever je putovaním, ktoré začína v Amerike a končí v uličkách Neapola, je to pohľad na dielo Eleny Ferrante prostredníctvom miest, ktoré sú dejiskom jej románov a cez pohľad a interpretáciu významných osobností, ktoré sú zároveň jej obdivovateľmi aj kritikmi. „Tento film sa zrodil z vášne, ktorú prechovávam ku knihám Eleny Ferrante a z túžby preskúmať jej dielo v jeho komplexnosti. Je to pokus o zamyslenie sa nad úspechom Eleny Ferrante a jeho dôvodmi bez toho, aby sme sa nechali uniesť „bulvárnou snahou“ o pátranie po neznámej identite a zároveň sme sa snažili vyhnúť jednoduchému zdokumentovaniu faktografie. Našou výzvou bolo vyrozprávanie príbehu, ktorý možno nechcel byť vyrozprávaný,“ povedal režisér. Film je na programe 18. júna 2018 o 20.00 hod.

Po úspechu filmu Gomorra sa režisér Matteo Garrone opäť vrátil k neapolskej téme a v roku 2011 nakrútil komédiu zo sveta Neapolčanov, ktorých myslenie, vkus a predstavu o šťastí silne ovplyvňuje televízia. Film Reality show, ktorý sa objaví v programe festivalu taktiež v slovenskej premiére 22. júna 2018 o 20.00 hod., je príbehom Luciana, majiteľa prosperujúcej rybárskej reštaurácie v srdci Neapola. Má krásnu ženu, šťastnú rodinu, je obľúbený, dobre tancuje a rád sa predvádza. Keď sa na podnet rodiny prihlási do populárnej reality show Big Brother, natoľko uverí svojej predstave o sláve a bohatstve, až stratí zmysel pre realitu. Film získal na festivale v Cannes v roku 2012 hlavnú cenu poroty ako aj mnoho iných talianskych i medzinárodných cien. Čerstvou správou je, že Garroneho najnovší film Dogman získal na nedávno skončenom festivale v Cannes Cenu za najlepší mužský herecký výkon pre Marcella Fonte.

Záver prehliadky bude v pondelok 22. júna 2018 o 20.00 hod. patriť najnovšiemu filmu taliansko-tureckého režiséra Ferzana Ozpetka, ktorý je slovenskému publiku dobre známy z filmov Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Jeho najnovší film Temný Neapol je thrillerom, melodrámou, milostnou a rodinnou drámou zároveň. Režisér v ňom chcel vzdať hold magickému a neuchopiteľnému mestu a na pomoc si prizval dvoch výnimočných hercov: Giovannu Mezzogiorno a Alessandra Borghiho. Stretnutie Adriany so sebavedomým a zvodným mladíkom naznačuje, že by mohlo ísť o veľký príbeh lásky, veci však naberajú úplne iný spád, akoby divák a zrejme aj hrdinovia príbehu očakávali. Adriana sa stáva súčasťou zločinu a následne sa ocitá v centre pátrania, uprostred znepokojujúcich okolností tajomného a zmyselného Neapola, ktorý ukrýva tajomstvo jej života. „Rozprávam o tajomstvách mesta, ktoré pozná lesk a biedu, ktoré je pohanské a sväté zároveň,“ komentuje režisér filmu, ktorý získal dvoch Donatellových Dávidov.

