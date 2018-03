Festival Colours of Ostrava ohlasuje N.E.R.D na čele s Pharellom Williamsom

Medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava ohlasuje ďalších dvadsať nových zahraničných mien. Najväčšou hviezdou medzi nimi je kapela N.E.R.D, z ktorej najviac púta pozornosť známy spevák a producent Pharell Williams. Spolu so svojimi spoluhráčmi Chadom Hugom a Shayom Haleyom roztancujú divákov výbušnou kombináciou hip hopu, funky, rocku, R&B a elektroniky. Na Colours of Ostrava príde taktiež Kygo, jeden z komerčne najúspešnejších súčasných svetových producentov, skladateľov a DJov tanečnej hudby. Festival v industriálnych Dolních Vítkoviciach ponúkne tiež popredné mená africkej hudby ako aj výber tých najzaujímavejších zahraničných hudobných projektov, ktoré organizátori videli na showcase prehliadkach. Prvým českým menom je kapela Kafka Band, ktorá uvedie českú premiéru scénického koncertu Amerika podľa nedokončeného románu Franza Kafku. Tretíkrát sa v rámci festivalu uskutoční aj medzinárodné fórum Meltingpot.

“Kapela N.E.R.D vystúpi v Českej republike vôbec prvýkrát a rozšíri tak zoznam tohtoročných premiér, ktorý zahŕňa aj Jessie J, Grace Jones, London Grammar, Ziggy Marleyho alebo Calexico,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová. “Program sme sa snažili zostaviť tak, aby kombinoval kvalitné celosvetovo známe mená s obrovským výberom skutočných hudobných perál považovaných v zahraničí za zásadné hudobné udalosti súčasnosti,” dopĺňa Zlata Holušová.

N.E.R.D založil Williams so spolužiakom Chadom v roku 1999, kedy sa k nim pridal Shay Haley. A zatiaľ čo pod hlavičkou produkčného dua The Neptunes skladali jeden hit za druhým, s N.E.R.D to tiahli k ďaleko zložitejšej, alternatívnej hudbe. Spolupracovali napríklad s Kanye Westom, Linkin Park alebo Gorillaz. Do roku 2010 vydali štyri albumy. Prebudenie N.E.R.D po sedemročnej hybernácii vyvolala americká politická realita, stúpajúce rasove násilie a potreba sa k tomu vyjadriť. Aktuálny album No One Ever Really Dies je považovaný za najlepšie dielo N.E.R.D nielen preto ako nekompromisne znie po zvukovej a textovej stránke, ale prekvapivo aj hosťami. “Toto nie je hudba, toto je hnutie,” konštatoval Pharell Williams, ktorý sa okrem hudby venuje móde, designu, multimediálnemu projektu i am OTHER a značke Billionaire Boys Club. Produkoval veľké množstvo úspešných nahrávok, predal viac ako milión albumov, získal jedenásť cien Grammy (a desiatky nominácii) a niekoľkokrát bol nominovaný na filmového Oscara. Napísal hity pre Daft Punk, Jay-Z, Britney Spears, Justina Timberlaka, Snoop Dogga a ďalších. Od roku 2014 mu patrí hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy.

Kygo je nórsky producent, DJ a skladateľ, ktorý sa stal jednou z najrýchlejšie rastúcich hviezd súčasnej globálnej hudby. Vďaka skladbám Firestone (feat. Conrad Sewell) a Stole The Show (feat. Parson James), ktoré dosiahli v šestnástich krajinách na zlaté a platinové ocenenia, sa pýši najkratším časom, v ktorom na Spotify dosiahol jednu miliardu prehratí. S dvoma albumami bodoval na popredných miestach v hitparádach viacerých krajín.

Energický soul, rhythm & blues, gospel a rock privezie do Ostravy Nathaniel Rateliff & The Night Sweats z USA. Kamkoľvek tento spevák a showman, ktorý je považovaný za súčasť nejakého prírodného javu príde, vtrhne na pódium a zakričí “neplačte a nemajte strach”, bezohľadne rozblázni dav. Z britskej scény soulu a R&B príde na Coloursy Jacob Banks, spevák s drsným vášnivým hlasom pridávajúci old-schoolovej hudbe modernú dušu. Atmosféru newyorského metra zasa prinesú buskeri Lucky Chops.

Tento rok ponúkne festival široký a veľmi reprezentatívny výber osobností africkej hudby bodujúci s aktuálnymi albumami v najprestížnejších svetových anketách. Vystúpi napríklad speváčka, bubeníčka a tanečníčka Dobet Gnahoré z Pobrežia Slonoviny, ocenená Grammy a BBC Awards for World Music, senegálsky spevák Cheikh Lô, v ktorého hudbe sa prelína senegalský mbalax, nigerijský afrobeat, konžská rumba, ale aj funky, kubánska salsa, karibské a brazílske rytmy. Predstaví sa aj akustické Trio Da Kali tvoriace nové dejiny hudby v Mali, ktoré minulý rok nahralo mimoriadny a oceňovaný album s Kronos Quartet, alebo svetoznáma, Grammy a ďalšími cenami ovenčená speváčka z Mali Oumou Sangaré, čerstvá držiteľka ocenenia veľtrhu Womex. Na Colours of Ostrava sa vráti aj senegalský spevák a raper Faada Freddy, tentokrát však s legendárnym hip hopovým projektom Daara J Family. Mimoriadny hudobný zážitok ponúkne spoločný koncert spievajúceho hráča na koru Seckou Keitu zo Senegalu s kubánskym jazzovým klaviristom Omarom Sosom.

Domovom zahraničných umelcov sa stane tradične Fresh stage, ktorých mená možno ešte neprenikli do širokého povedomia, ale ktoré aj napriek tomu ponúknu skvelé hudobné zážitky. Vystúpia tu napríklad americká experimentálna kapela Algiers, kanadsko-nemecká songwriterka Alice Merton, víťazka European Border Breakers Award, britská kapela Yellow Days, za ktorou sa skrýva len devätnásťročný George van den Broek spievajúci emotívne precíteným hlasom, britský indie pop spevák Declan McKenna, ktorý sa objavil vo výberu BBC Music Sound 2017, kanadská kapela Black Pistol Fire s priamočiarou a energickou zmesou južanského bluesrocku a garážového punku, nemecká pesničkárka Lilli Among Clounds s nevšedným hlasom, miešajúca klavírnu intimitu s elektronikou, gitarami a efektnými rytmami, juhoafrický pesničkár s gitarou a loopstation Jeremy Loops, neobyčajný britský pesničkár Nick Mulvey alebo elektrorockerka Morgane Ji z ostrova Réunion. Novo oznámenými menami na krytú scénu Gong, ktorá ponúka koncerty vyžadujúce poslucháčske sústredenie, sú napríklad fenomenálny iránsky spevák Alireza Ghorbani a do mohavskej púšte nás zavedie klavírnymi meditáciami austrálsky pesničkár Martin Craft.

V sále Gong bude počas Colours of Ostrava uvedená v premiére aj hudobná adaptácia Kafkovho románu Amerika kapely Kafka Band. Po Zámku ide o druhý Kafkov román, ktorý kapela prevádza do hudobnej podoby. “Amerika je román o americkom sne naruby,” hovorí spisovateľ Jaroslav Rudiš, ktorý v Kafka Band spieva a recituje Kafkove texty. Spolu s režisérom Alexandrom Riemenschneiderom a kapelou adaptoval knihu pre divadlo v nemeckých Brémach. Hudobná inscenácia mala s veľkým ohlasom premiéru v septembri minulého roku. “Ranno industriálne znejúci techno sound sa prepája s tradičnými melódiami, z ktorých zas a opäť vyrastajú naozajstné hity,” napísal o hudbe Kafka Band denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hudobne sa zvuk sedemčlennej kapely od Zámku, ktorý bol taktiež uvedený v divadle, výrazne posunul. “Je chladnejší, strojovejší, väčší priestor majú syntetizátory, ale taktiež vocodery a elektronické bicie,” dodáva gitarista a kapelník Dušan Neuwerth. Nový repertoár kapely je výrazne pesničkovejší, ako tomu bolo pri albume Das Schloss – Zámek. Koncert bude doprevádzať videoprojekcia, o ktorú sa opäť postará VJ Clad.

V rámci Colours of Ostrava prebehne tento rok tretíkrát medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, ktoré na ôsmich scénach ponúkne 150 inšpiratívnych rečníkov z viac ako 25 krajín sveta a z rôznych oblastí spoločenského života. Prvými potvrdenými menami sú napríklad britská mierová aktivistka, poradkyňa a autorka bestselleru The Business Plan for Peace Scilla Elworthy. Nemecký lekár, terapeut a známy propagátor celostnej medicíny Ruediger Dahlke porozpráva o rovnováhe duševného a fyzického zdravia. “Futuristický mních”, Francúz Bruno Marion, poradí ako využiť teóriu chaosu v praktickom živote a prísť k úspechu vo svete plnom neistôt. Britský fyzik Geoffrey West vďaka svojej prelomovej vedeckej teórii vysvetlí, že poriadok v mestách, či firmách sa prekvapivo riadi rovnakými zákonitosťami ako všetky živé organizmy na našej planéte. Návštevníci sa môžu tešiť taktiež na Američana Johna Perkinsa, autora bestselleru o skutočnom obraze svetovej politiky, alebo na Amita Goswamiho, teoretického kvantového fyzika, ktorý prepája prírodnú vedu s filozofiou a štúdiom ľudského vedomia. Z Čechov príde mimo iných spisovateľ Jáchym Topol, alebo všestranný popularizátor vedy Václav Cílek. Ako bonus tento rok Meltingpot uvedie nový projekt Voices of Meltingpot – unikátne filmové rozhovory s vybranými rečníkmi tohto fóra. Rozhovory vznikli pod taktovkou skúseného režiséra Robina Kašpaříka.

Festival, ktorý sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic, ponúkne na 21 vonkajších aj krytých scénach cez 350 programových bodov – koncertov, divadiel, workshopov, diskusií, filmov aj výtvarných aktivít. Medzi ďalšími veľkými potvrdenými menami sú Joss Stone, George Ezra, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Aurora, Seasick Steve, GusGus, Jon Hopkins (live), HVOB, Slaves, Lewis Capaldi alebo Nick Mulvey. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards. Štvordenné vstupenky sú k dispozícii v e-shopu na webových stránkach festivalu http://www.colours.cz a v sieti Ticketpro.