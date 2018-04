Ear-Gasmic „Another Dimension Edition“ prináša COSMIC GATE

14. 04. 2018 prinesie trancová show Ear-Gasmic svoju ďalšiu veľkú klubovú edíciu v priestoroch bratislavského Ateliéru Babylon. Podtitul „Another Dimension Edition“ prezrádza, že párty bude opäť tématicky ladená. V rámci tejto témy vás prenesieme do inej dimenzie spolu s vystupujúcimi DJmi prostredníctvom na mieru pripravených vizualizácii a intier. Akcia Ear-Gasmic tu zároveň oslávi svoje už 9. narodeniny, takže sa pripravte na poriadny žúr!

Ako headliner sa po 3 rokoch na Slovensko vráti známa nemecká dvojica COSMIC GATE Dokonalé spojenie dvoch hudobných myslí a karmického stretnutia v nahrávacom štúdiu sa podpísalo pod vznik Cosmic Gate. Partnerstvo Nica a Bossiho v Cosmic Gate je jedným z najúspešnejších a najtrvácnejších na scéne elektronickej tanečnej hudby. Toto hudobné duo producentov a remixerov naštartovalo raketový nárast. Hovorí za nich 7 vydaných autorských albumov, vyše 40 singlov, 50 remixov, množstvo kompilácií a viac než 1000 medzinárodných vystúpení, ktoré oslovilo milióny clubberov po celom svete. Cosmic Gate prinášajú v rámci svojich predstavení hudobné šialenstvá a inak tomu nebude ani 14. 04. 2018 na Ear-Gasmic „Another Dimension Edition“ v bratislavskom Ateliéri Babylon.



Nemecké duo Cosmic Gate tvoria Claus Terhoeven (umeleckým menom Nic Chagall) a Stefan Bossems (umeleckým menom DJ Bossi). Toto duo oficiálne vzniklo už v roku 1999, aj keď Nic a Bossi boli v kontakte už od roku 1997, keď sa ako producenti podieľali na viacerých hudobných projektoch. Ich prvý singel pod hlavičkou Cosmic Gate s názvom „The Drums“ vznikol koncom roka 1998 a bol vydaný, tak ako väčšina singlov z prvého albumu, vďaka vydavateľstvu EMI Records Ltd./EMI Electrola v roku 1999. Výsledky v hudobných rebríčkoch boli povzbudivé, no duo mierilo podstatne vyššie a preto strávili dlhé týždne v štúdiu vylepšovaním svojej produkcie. Nasledovali single „Mental Atmosphere“, remix „Somewhere Over The Rainbow“, „Exploration of Space“ (z dlhodobého pohľadu najznámejší singel od tohto dua) alebo „Melt To The Ocean“. Singel „Somewhere Over The Rainbow“ obsahoval aj bonusovú skladbu „Fire Wire“, ktorá bola prepracovaná s pestrým balíkom remixov a vydaná ako samostatný singel v roku 2001. Ten priniesol skupine Cosmic Gate prvý globálny úspech aj mimo krajín ako Nemecko, Rakúsko, prípadne krajín Beneluxu, kde sa hudobný štýl trance tradične tešil veľkej podpore u poslucháčov. Túto prvú etapu v histórii skupiny zosumarizoval album Rhythm & Drums z roku 2001. Cosmic Gate v tom čase vytvorili veľa remixov pre umelcov ako je DJ Tiësto, Ferry Corsten, Blank & Jones, Svenson & Gielen či Vanessa-Mae. Počas posledných rokov sa zvuk Cosmic Gate zmenil z tvrdšieho trance na jemnejší, ale vždy energický hudobný štýl.



Títo dvaja páni majú aj na Slovensku slušnú základňu fanúšikov, čo potvrdila aj naša tohtoročná anketa, v ktorej si v rámci vašich hlasov získali prvé miesto. Cosmic Gate sú jednoznačnou zárukou toho najkvalitnejšieho soundu a nezabudnuteľného setu a kontakt s fanúšikmi si vždy dokonale užívajú. My tak silne veríme, že inak tomu nebude ani v prípade Ear-Gasmic „Another Dimension Edition“, kde vás v rámci našej špeciálnej témy Cosmic Gate prenesú cez hviezdnu bránu do „Inej dimenzie“.



Headlinerovi bude ďalej sekundovať jeden z najväčších inovátorov súčasnej tech-trance/techno scény, vynikajúci producent a jeden z najobľúbenejších talianskych DJs – ALEX DI STEFANO.



Tento producent s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami, prináša nádych čerstvého vzduchu na elektronickú tanečnú scénu súčasnosti s jedinečným štýlom v kombinácii techna a trancu spolu s veľkou znalosťou minulosti a súčasnosti.



Alex má za sebou úctyhodné úspechy nie len na producentskom poli, ale aj na poli tech-trance music. Spolupracoval a získal si podporu azda od všetkých svetových DJov ako napr. John O’Callaghan, Bryan Kearney, Mauro Picotto, Mark Sherry, Armin Van Buuren, Gareth Emery, Max Graham, Faithless, Sean Tyas, RAM, Menno De Jong, Lange, The Noble Six či Cosmic Gate. Taktiež vydal svoje počiny na všetkých významných labeloch od Subculture, Outburst Records, JOOF Recordings, Kearnage Recordings, Lange Recordings, In Trance We Trust, Techburst Records až po Digital Society Recordings. Zahral si vo väčšine významných svetových kluboch od Londýna až po Circus v Montreale a 14. apríla prichádza po prvýkrát na Slovensko, kde v bratislavskom Ateliéri Babylon vystúpi na Ear-Gasmicu.



Line-up ďalej doplní domáci DJ EKG. Jeho profesionálnu kariéru datujeme od roku 2003, kde ako rezident malého klubu začal objavovať tajomstvá DJingu. Už v tom čase vynikal jeho energickým hudobným prejavom, charizmou a dynamickou selekciou trackov. Precízny mixing a práca s DJ pultom sa rozniesla veľmi rýchlo a momentálne je považovaný za technicky najlepšieho DJa na Slovensku. Jeho hudobný prejav, veľká popularita a osobnosť nás presvedčila, že práve on bude tým správnym zástupcom slovenskej scény na party Ear-Gasmic „Another Dimension Edition“. Jeho vystúpenia sú spojením nekompromisného diktátu a citlivej interaktivity s davom. V jednom okamihu ľudí valcuje nespútanou energiou, aby hneď v nasledujúcom okamihu publikum zalial vlnou emócií. EKG ponúka iný pohľad na party a pozdvihuje ju na úroveň zážitku. Na 9. narodeninách párty Ear-Gasmic vám tak úplne po prvýkrát predstavíme tohto najväčšieho miláčika domáceho publika v špeciálnom TRANCE ANTHEMS SETe.

Ďalšou dvojicou v line-upe bude Kristy Jay v spoločnom back2back sete s Davidom Rust.

Kristy Jay svoju trance kariéru odštartovala v roku 2014 a v tento istý rok taktiež vyhrala súťaž v rámci End Of The Year Countdown na jednom z najpopulárnejších trance rádií Afterhours.fm. V tomto roku zároveň vydala svoj prvý track nazvaný Recollections na Silent Shore records. Následne v roku 2015 odštartovala svoju vlastnú radioshow Unity. Unity je taktiež názov tracku, ktorý spoločne vytvorila spolu so známym producentom Miroslavom Vrlíkom. Unity získal support od významných trance DJov ako napr. Giuseppe Ottaviani, Photographer, Sied Van Riel, Manuel Le Saux, Jordan Suckley, Indecent Noise, Allen & Envy či RAM. KRISTY JAY vystúpila na viacero prestížnych akciách vrátane zahraničných ako sú napr. Air Festival (CZ), Electronic Pleasure (FR), Surprise Act pres. By Rave Club Events (DE), Citadela with Paul Van Dyk (CZ), Transmission Pre-Party (CZ), Beats For Love (CZ), taktiež na slovenskej EDMANIA a na mnohých ďalších. V rámci jej produkcie nechýbajú aj ďalšie tracky ako „Sunset Strings“, „Jersey Jesus“ vydaný na labely In Trance We Trust a podporený DJmi ako sú napr. Photographer či Sean Tyas, či jej najnovší počin „Anything can be“ . KRISTY JAY preferuje rýchlejšie tempo a tak i tentokrát budete môcť od nej očakávať slušnú porciu energického trancu.



DAVID RUST pochádzajúci z UK poňal svet búrkou, silno ovplyvnený DJmi ako je napr. Eddie Halliwell práve pre svoj špecifický druh mixingu a efektovým štýlom hrania. David je skutočným umelcom, ktorý spája rôzne štýly na intenzívnejšom konci spektra trancu. Davidova vášeň pre hudbu je odzrkadlená v minulosti a súčasnosti a najväčší vplyv na ňom zanechali producenti ako Mariu Piu & Mauro Picotto, Randy Katana a Scot Project. David Rust sa na Slovensku predstaví úplne po prvýkrát v spoločnom sete s domácou Kristy Jay.



Ďalším účinkujúcim je náš rezident UNBEAT, ktorý si pre spoločný back2back set prizval anglického DJa – JD Love z UK. Unbeat začal svoju kariéru v roku 2011, keď organizoval párty Unbeaten v bratislavskom klube Empire. Neskôr sa začal venovať aj produkcii a v roku 2014 sa začalo objavovať prvé ovocie v rámci jeho práce. Jeho tracky supportovali mená ako John Askew alebo Paul Van Dyk, v roku 2015 track z jeho produkcie The Beast odznel aj v radioshow A State Of Trance. Následne v roku 2016 vydal svoj debutový track na labely Damaged nazvaný Human Error a pokračoval remixami, ktoré sa opäť dočkali podpory od Armin Van Buurena. V roku 2017 vydal skladbu s názvom Promise Me na labely Extrema, ktorý patrí Manuelovi Le Saux a tento track si veľmi obľúbil napríklad aj Simon Patterson, ktorý ho odohral na festivaloch ako Tomorrowland či Dreamstate. Momentálne Unbeat stále figuruje vo vydavateľstve Extrema, kde mu začiatkom roka 2018 vyšli až 3 nové skladby. Na Ear-Gasmicu sa však predvedie v špeciálnom warm-up sete spolu s jeho kamarátom JD Love. Spolu vás tak rozohrejú na nášho headlinera.



JD Love je DJ pochádzajúci z Anglicka. Je známy pre svoju rozmanitosť v setoch, v rámci ktorých bez problémov mixuje viaceré žánre, od progressive, uplifting trance až po tech-trance. Svoju kariéru začal už pred 17 rokmi a odvtedy si zahral na mnohých akciách v krajinách ako Veľká Británia, Španielsko – Ibiza, Holandsko a tak ďalej. Už šiesty rok je rezidentným DJom na akciách Trance Sanctuary alebo The Gallery v známom londýnskom klube Ministry Of Sound. Tento rok vystúpil taktiež na významných akciách ako Rong Kinetic alebo Dreamstate. Je známy svojimi live editmi a samplingom pri hraní, ktoré jeho sety významnou mierou oživujú. Spoločne tak Unbeat s JD Love naše publikum na parkete rozohrejú a pripravia na samotného headlinera.

Line-up uzatvárame domácim supportom. Na úplný začiatok noci sa za mixom ukáže DJ Jaccob, ktorý sa tentokrát zhostí kvalitného warm-upu.

Jaccob patrí taktiež k našim rezidentným DJom, takže jeho výborné sety už určite pomerne dobre poznáte z mnohých predošlých Ear-Gasmic edícii. Vidieť ste ho mohli hrať aj na iných trancovo orientovaných akciách, napr. na Air Festivale v Hradci Králové, Unbeaten v Bratislave či v Brne na Trancesated. Zahral si popri mnohých známych menách ako sú napr. Alex M.O.R.P.H., Thrillseekers,Nifra, Signum či Simon O’Shine. Svoju produkciu vydáva na labeloch D.Max, LW Records, Sundance a Sensual Bliss

Vstupné v aktuálnej výške 23 € môžete zakúpiť v predpredaji v predajnej sieti Ticketportal. http://bit.ly/cg140418 Cena vstupného sa následne zvýši. Preto ak plánujete na akciu prísť, môžete sa pridať aj do samotnej udalosti na facebooku, kde sa priebežne dozviete ďalšie informácie medzi prvými: https://www.facebook.com/events/143636909625294

Záverečné informácie k akcii spolu s presným timetable DJov vám prinesieme v našej finálnej newske už čoskoro.

Ear-Gasmic: „Another Dimension Edition“ – 14. 04. 2018

Miesto: Ateliér Babylon, Námestie SNP 14/Kolárska 3, 811 06 Bratislava – staré mesto

Start: 21:00 hod., End: 05:30

Line-up: COSMIC GATE (DE), Alex Di Stefano (IT), DJ EKG [trance anthems set], Unbeat b2b JD LOVE (UK), Kristy Jay b2b David Rust (UK), Jaccob

Entry: regular 23 € / VIP: 30 €

Event: https://www.facebook.com/events/143636909625294

Web: http://www.ear-gasmic.com, http://www.facebook.com/babylonatelier, http://www.babylonatelier.sk

Ear-Gasmic fan page: https://www.facebook.com/eargasmic.official

Pre-sale / predpredaj: https://www.ticketportal.sk/Event/EAR_GASMIC_presents_COSMIC_GATE