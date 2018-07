Divadelná Nitra skúma možnosti divadla aj spoločnosti

Osem zahraničných a päť slovenských inscenácií a performancií ponúkne v hlavnom programe Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018. Kurátori ich vybrali s prihliadnutím na tohtoročnú tému – RE. 27. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného festivalu scénického umenia na Slovensku sa začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra.

Otvorí ho inscenácia Môj boj poľského režiséra Michała Borczucha. Pre jeden z najvýznamnejších poľských divadelných súborov TR Varšava adaptoval Borczuch bestsellerovú sériu Karla Ove Knausgårda. Šesť zväzkov a asi 3 600 knižných strán spolu pretavili do veľkolepej inscenácie, ktorá v Poľsku patrí k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny. Otvárací večer sa tradične odohrá na Veľkej scéne Divadla Andreja Bagara v Nitre.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: MÔJ BOJ



„Pocit života na hranici, na prelome, potreba zmeny paradigmy vnímania sveta. Znova, opäť, odpoveď. Tak sa zrodil podtitul a téma Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018: RE,“ vysvetľuje v texte projektu Divadelnej Nitry riaditeľka festivalu Darina Kárová. „Ideovým východiskom sú úvahy o stave spoločnosti a sveta, ozvuky doby, prognózy.“

Michał Borczuch sa do Nitry vracia po troch rokoch. Keď jeho Apokalypsa v roku 2015 festival otvárala, zaznamenala veľký úspech. V originálnom scénickom stvárnení anticipovala problematiku imigrácie a inakosti a dokonale odrážala tému festivalu Empatia – zdieľať a dávať. Novinka Môj boj je o pokuse uchopiť život, ktorý človeku uniká. Pracuje s každodennými situáciami a zároveň experimentuje s divadelnou formou. Jeden z kurátorov festivalového programu Ján Šimko v súvislosti s dielom spomína slávne Hľadanie strateného času Marcela Prousta a dodáva – ibaže Môj boj hovorí bez metafor. V rámci tematickej hry s predponami a slabikami RE priradil festival inscenácii pojem REminiscencia.

Ďalšie zahraničné inscenácie a performancie, ktoré Divadelná Nitra 2018 ponúkne, smerujú k pojmom REaktivizácia, REalita, REkonštrukcia, REakcia či REpublika 100.

Podľa Dariny Károvej sa téma tohtoročnej Divadelnej Nitry zrodila v súvislosti

s výročiami takzvaných osmičkových rokov. „Vyvolávajú potrebu obzrieť sa späť, premýšľať o minulých dejoch, prehodnocovať interpretáciu dejín i svoje postoje.

A zároveň provokujú k otázkam ako ďalej, čo všetko musíme urobiť, aby sme neopakovali omyly minulosti a vyhli sa novým nástrahám v oblasti spoločenskej, politickej, ekonomickej, ekologickej i privátnej, aby sme začali konať inak – priateľskejšie k sebe navzájom i k prostrediu, v ktorom žijeme,“ uvažuje riaditeľka.

Najokrúhlejším z „osmičkových“ výročí je storočnica vzniku Československej republiky. Aj preto ponúkne Divadelná Nitra pod pojmom REpublika 100 dve inscenácie z Českej republiky, vyslovene divácke diela – pre deti i pre dospelých.

Naivní divadlo Liberec uvedie inscenáciu Čechy ležia pri mori. Netradičné bábkové divadlo v réžii Michaely Homolovej sa odohráva v polotme morského sveta, diváci – a nielen tí detskí, ktorým je dielo v prvom rade určené, sú počas výtvarne mimoriadne pôsobivého predstavenia prakticky súčasťou scény, ktorou je celá divadelná sála. Tu sa odohrá zázrak spojenia nevšednej poézie, obrazu a hudby.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: ČECHY LEŽIA PRI MORI



Kultový Cirk La Putyka zas príde s ďalšou zo svojich interpretácií nového cirkusu. Minulý rok patrili ich netradičné Black Black Woods medzi najsilnejšie momenty festivalu. Nový kus pod názvom Batacchio pripravil s vyhľadávanými českými tvorcami fínsky režisér Maksim Komaro, Divadelná Nitra ho uvedie ako záverečné predstavenie mimo kurátorského výberu pod hlavičkou Festival extra.

Portugalské zoskupenie Circolando tiež pracuje s prvkami nového cirkusu, tie vrátane obrovského fyzického nasadenia ukáže aj v inscenácii Noc. Priestor arény vytvorený na scéne Divadla Andreja Bagara v Nitre zo sto pneumatík naplní pohybové divadlo, vyčerpávajúci boj o lepšie miesto vo svete a o lepší život. Noc je z pohľadu troch portugalských performerov a jedného dídžeja časom outsiderov, ktorí sa nedokážu zaradiť do spoločnosti, aká žije cez deň. To je Realita v podaní režisérskej dvojice André Braga a Cláudia Figueiredo.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: NOC



Hranice divadla a možnosti, ako využiť nedivadelné prvky v divadle, skúmajú prakticky všetky inscenácie a performancie, ktoré Divadelná Nitra tento rok zaradila do hlavného programu.

S dvomi príde libanonský konceptuálny tvorca Rabih Mroué, ktorý žije a tvorí v Berlíne. Jeho dokumentárna performancia Piesok v očiach testuje hranice znesiteľnosti vnímania zabíjania. Prostredníctvom fiktívneho sveta médií a kinematografie ponúkne viacero pohľadov na vraždenie, ktorého sa dopúšťa teroristická organizácia Islamský štát, ale aj na zabíjanie teroristov pomocou dronov. Mroué prináša fakty, kladie otázky, no hľadanie odpovedí a REakcia zostáva na návštevníkoch.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: PIESOK V OČIACH



V diele 33 otáčok za minútu a pár sekúnd zas Mroué v tandeme s Linou Saneh skúma stopu,ktorú človek po smrti zanecháva v digitálnom svete. Inštalácia bez hercov je koncertom nástrojov komunikácie – mobilov, televízie a sociálnych sietí, REkonštrukciou portrétu zabitého libanonského aktivistu.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: 33 OTÁČOK ZA MINÚTU A PÁR SEKÚND



Dôsledne experimentálna je aj intímna, vo svojej podstate galerijná performancia Tak ďaleko, ako ma povedú končeky prstov. V hlavnom programe festivalu sa objavuje spolu s označením REaktivizácia. Mladá libanonská „live“ umelkyňa a performerka Tania El Khoury, ktorá žije v Londýne a Bejrúte, v nej spracúva pocity imigrantov, ako ich sama zažila. Exkluzívnu performanciu uvádza v 15-minútovej slučke vždy pre jediného diváka.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: TAK ĎALEKO, AKO MA POVEDÚ KONČEKY PRSTOV https://youtu.be/YFwWa4rhQEQ

REakciou na politické súvislosti je napokon aj hra so skutočnosťou – pseudo-politická akcia Maďarský agát. Tvorivé duo vychádzajúcich hviezd maďarskej divadelnej scény – Kristóf Kelemen a Bence György Pálinkás – v nej prostredníctvom satiry skúma marketingový boj maďarského premiéra Viktora Orbána s Európskou úniou. Tvorcovia v záznamoch skutočných akcií úmyselne posúvajú na hranicu absurdity boj za agát, ktorý Maďari považujú za svoj národný strom. Do strednej Európy pritom doputoval pred 300 rokmi zo Severnej Ameriky a Európska únia s ním chce bojovať ako s invazívnou rastlinou. Číro politické divadlo srší humorom.

TRAILER DIVADELNÁ NITRA 2018: MAĎARSKÝ AGÁT



Na kurátorskom výbere zahraničných inscenácií sa okrem Jána Šimka podieľali Dáša Čiripová, Martina Vannayová a Ján Balaj – členovia Umeleckej rady festivalu.

Scénické umenie zo Slovenska zastúpia na 27. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra inscenácie Americký cisár Štúdia 12 a Divadla Pôtoň (Iveta Ditte Jurčová), Stalker Teatra Tatra (Ondrej Spišák), Znovuzjednotenie Kóreí Štátneho divadla Košice (Júlia Rázusová), vizuálno-pohybové dielo Debris Company WOW! (Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková).

Inscenácie zo Slovenska vyberala v roku 2018 skupina kurátoriek, ktorú tvoria členky združenia MLOKi – mladí o kultúre inak, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová.

Hostiteľské Divadlo Andreja Bagara v Nitre bude reprezentovať inscenácia Ľudia, miesta a veci (Marián Amsler) a tvorbu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre predstaví v sprievodnom programe inscenácia Sám a Esmeralda (Linda Keprtová).

Predpredaj vstupeniek na predstavenia 27. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa začne online od 1. augusta, v pokladnici vo foyer budovy Divadla Andreja Bagara v Nitre budú vstupenky v predaji od 23. augusta.

Okrem hlavného programu ponúkne Divadelná Nitra tradične aj množstvo sprievodných podujatí v sekciách Festival deťom, Mladé divadlo, iné_námestie a RE Agora Nitra. Divadelné predstavenia, premietanie filmov, koncerty, výstavy, čítanie literatúry, diskusie, workshopy – to všetko na tému RE – sa uskutočnia v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a iných kultúrnych inštitúcií, ale aj vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra prevzal

prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica

a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

