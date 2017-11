Divadelná hra Klamstvo servíruje humor, ale nie prvoplánový

Milosrdná lož a nemilosrdná pravda. Divadelná komédia Klamstvo sa, tak ako život, odohráva medzi týmito dvomi mantinelmi. Herecký koncert o živote na hrane predvedú v pondelok 4. decembra v Ateliéri Babylon výborní Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Gabriela Škrabáková a Peter Šimun.

Manželia Alica a Paul čakajú na večeru svojich dlhoročných známych, manželov Laurence a Michella. Alica je však nesvoja, pretože krátko pred tým zazrela v meste Michella, ako sa bozkával s cudzou ženou, čo ju stavia pred morálnu dilemu: urobí svojej priateľke väčšiu službu ak jej to povie, alebo práve naopak, ak jej to zamlčí? Paul sa snaží zľahčiť jej dilemu, pritom sa stavia na stranu nevinného klamstva. Laurence a Michelle po večeri odchádzajú, dilema však ostáva a Alica jej má plnú hlavu. Dotlačí Paula k priznaniu ohľadom ich vlastného vzťahu. Podarí sa im nakoniec ohraničiť, kde začína lož a kde končí pravda? “Stará téma, ktorá bola, je, a bude vždy aktuálna – pravda a lož. Medzi tým je strašne veľa možností. Veríme, že diváci si vyberú tie lepšie. Že lož nebude taká milosrdná, a že pravda nemusí byť taká bezohľadná. Dôležité je, aby sme sa vedeli aj na vážnych situáciách vždy zasmiať. V tejto komédii nám o to rozhodne pôjde,” hovoria tvorcovia predstavenia, ktoré režíruje Eduard Kudláč.

“Človek by sa podľa mňa mal snažiť hovoriť pravdu, inak sa zamotá. A pravda nakoniec aj tak vyjde na povrch. Striktne sa asi nedá povedať, či by mal človek hovoriť len a len pravdu. V prípadoch, že vieme, že by to toho človeka, povedzme psychicky položilo a nechceme mu ublížiť je asi lepšie vyhnúť sa odpovedi, ako klamať. Radšej nepovedať nič, ako lož,” hovorí Gabriela škrabáková, ktorá v komédií stvárňuje postavu Laurence. “Táto hra je výborne napísaná. Autor ju píše s humorom, ale nie prvoplánovým. S ľahkosťou,” pokračuje Škrabáková, ktorú oslovila témou. “Divákov osloví tým, že každý si v nej niečo nájde, pretože je zo života. Týka sa podľa mňa každej domácnosti. A buď sa s problémami rozoberajúcimi v hre divák osobne stretol a dôverne ich pozná, alebo má minimálne vo svojom okolí niekoho, kto nimi prechádza,” dodáva.

4. 12. (pondelok)

Štart: 19:00 hod.

Lístky: bit.ly/PredpredajKlamstvo

Event: http://www.fb.com/events/1230870430347463