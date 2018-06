Cross – program na mesiac jún 2018

01.06. pat WORM HOLE (Klute (UK), Rido, Beast67, Frenzy aka Lollita, AhZ, M4Y4 & Rudeboy aka Duo Blondynos,

VJs Phase Vision Factory)

BREAKBEAT STAGE (Turtlesquad, Line of Sight, Adelight, Bosch-K, Nikola)

DIVADLO (20:00 Artists Crossings _local/international festival)

02.06. sob KONNEKT (Frisco (UK), D Power (UK), Stogey (UK), Smack a hosté)

2ND STAGE (Metrist (UK), Silhouette, Eva Porating, Harmless Youth, Franill)

03.06. ned 10:00 STREET FOOD JAM (Menší street food festval před klubem Cross)

18:00 KLASIKA BEZ KVÁDRA (Klasika na Street Food Jamu)

MIGHTY CROSS SOUND (Mess, Louty, Junk Food)

04.06. pon LOS TEKKENOS (Acid techno Family a hosté)

CROSS ATTIC (20:00 Inkubátor č.6 Play with me)

05.06. ute SQUARE (20:00 Cross slam nová generace vol. 8)

MAIN STAGE (The Inexplicables (UK) a hosté)

DNB FIRE (Dj Cherw, Tony, TOD, Shamanix & The Fury, Ejdm, Orey)

06.06. str LETNÍ KINO (film To)

CHUŤ ŽÍT meets DISCO PARTYSÓNS (Eska, Disco Very, Telka, a hosté)

PSYTRANCE NIGHT (Bio Cross – Ondrej Psyla, Turo, Mini S)

CROSS ATTIC (18:00 Les je naše město)

07.06. ctv ZAHŘÍVÁNÍ FESTIVALU RIGHT NEWS (Nuff’N’Ruff Reggae Rulers, Eddy Allen (UK) Loop Pedal Madness,

Bohemica Indica, ((boanerges)), Radio Rastafari Djs)

JUMP UP STAGE (Next:Gen a hosté)

08.06 pat CROSS SQUARE (20:00 N.O.H.A. DJ set)

INNER CITY JUNGLE (Human Ketchup live, Ripclaw, ChongX, Mad4ce, Raveboy, Telka, I.A.)

PRAHA ŽIJE HUDBOU AFTERPARTY (Selector Boldrik, Dubsteblog, Bassistaz, Kamcza, Toner)

09.06. sob CRWECON (09:00 Setkání milovníků komiksu)

DEEP BEAT AVANTGARDE (Demuja (A), Sta, Psj, Barbora & Tof)

NIGHT VIBES STAGE (Silhouette, Nrmn, Rzah)

10.06. ned PUNK4FREE FESTIVAL (Plexis, V.T.Marvin, Volant, Až Naprší a Uschne, MHD, A Bude Hůř, Do Řady,

Crushing Caspars, 346)

TECHNO STAGE (Šklíba, Zí a hosté)

11.06. pon HARDCORE MONDAYS (Hungry Beats / The Butchers / Calgarry / Geez / Freaks Warriror)

DEEP BEAT AVANTGARDE (Sta a hosté)

12.06. ute 21:00 STORYTELLING (Vyprávění příběhů u ohně)

STONER RITUAL (Major Kong (PL), Weedpecker (PL), Acid Row, Sun of Sorrow, Timmy Forrest & Ans)

BASSCASE (Philip TBC a hosté)

13.06. str LETNÍ KINO (film Na konci světa)

SOUL & TROPICAL (Julia Adal (FI), KillaBeatMaker (CO), Dub Artillery)

TECHNO NIGHT (Cosmik Konnection (DE), Reduzida (DE), Citty)

CROSS ATTIC (20:00 Dříve než vzápětí – premiéra)

14.06. ctv CROSS SQUARE (20:00 Vesna)

TROPICO DANCEHALL JUNGLE STAGE (I-Wet, Babylon Rocker, Jayah)

VOLUME PLUS INVITES (Volume Plus & Chombo)

15.06. pat OPENAIR PRO KRISTÝNKU 14:00 (Fyah Son Bantu, Zverina, Mr. Cocoman and Solid Vibes, GnostaG,

Colectiv, Urban Robot, Vůdůkrů, AfaRastaFa & F.I.L., James Cole)

JUNGLE DNB SESSIN (Bredren (BG), Bifidus Aktif, Pixie, Wash, Driver, Dogzan, Zakilo)

REGGAE STAGE (Roccaflex Crew, Selector Boldrik, Poeta, Swamp Safari, Admirál Kolíbal a hosté)

16.06. sob BURZA OBLEČENÍ 14:00 (Steampunk, Gothic, Lolita, Cosplay, Vintage)

DIMENSIONS PRAGUE (Aril Brikha live (SE), Dimension Soundsystem (UK), Spigl live, Oliver Torr,

Good Vibes Crew, Disco Partysóns, Seed DJs, Cashmeer, Nitrous, Motch, Ark3r)

17.06. ned STREET FOOD JAM (Menší street food festval před klubem Cross)

CROSS SQUARE 16:00 (MoveBreakers 3rd Anniversary, Hard to Frame, Le Petit Nicolas)

ELECTROSWING AFTERPARTY (James Wing a hosté)

18.06. pon LOS TEKKENOS (NSK a hosté)

LETNÍ KINO (film Roots in Ego)

19.06. ute CROSS SQUARE (20:00 Ty Syčáci)

TECHNO STAGE (Effectiv, Adelia a hosté)

HOUSE STAGE (Ark3r a hosté)

20.06. str LETNÍ KINO PŘED CROSSEM (film Kluk ve světě příšer)

SEASPASH WARM UP (MikkiM & MC Turner, Thunder Dog, Hundread, Caloosh, Rudegust)

ZERO GRAVITY (Paski, Calave soundzzZ, Raaya, decos Gondaria)

21.06. ctv FURIOUS FREAKS (Freaks & Friends Tour)

ČTVRTEČNÍ BEJS (Snookey, Cybi a hosté)

22.06. pat BASSMATICO (Gunjah (DE), Filip Foreigner, Lucas Hulan, Macio, Honey T, Da Root)

DNB STAGE (Dephzac (SK), Philip TBC, Tom Small, Falen Geminy, Tod)

GARDEN (Bica & Ahz)

23.06. sob OUTLOOK WARM UP 16:00 (30/70 live band (AUS) a hosté)

LEVELZ TAKE OVER (Bricks (UK), Biome (UK), Black Josh (UK), Chunky (UK), Dryman, Denoir, Rich)

STAGE UNDERGROUND (Finwa (UK), Stifler Selecta, Franill, Kletis, Corborat)

24.06. ned GARDEN OF GROOVES 16:00 (Inxec (UK) a hosté)

LIQUID & DEEP DNB (Kamcza & Dužina DJs)

25.06. pon LOS TEKKENOS (MSH, Schneckk, Micro EnlaB, Cheater, Fridexx-Badtekk vs Happy MLK)

2NDSTAGE (MC Andyss, Kuna, Ori, BassChaoss, Louker)

26.06. ute LIVE JAM SESSION (Jamband: Marek Urbánek, Jan Fečo, Tonda Dlapa, Miroslav Hloucal,

Jakub Vaňas, Oliver Lowe)

BASSISTAZ (Kanjacca a hosté)

SQUARE (21:00 Vyprávění příběhů u ohně)

27.06. str ELCTRO SWING (La Fanfaria De Capitan (ARG), James Wing a host)

PSYTRANCE (Tribe Territory, Psyla, Kashmir)

LETNÍ KINO PŘED KLUBEM CROSS (film Milada)

28.06. ctv CROS SQUARE 20:00 (kapela Květy)

DRUM AND BOUNCE (Volume Plus, Skacko, Houbass, Rflyer, Chombo)

FREESTYLE, REGGAE SESSION (Fireson, U-Cee, Cocoman a hosté)

29.06 pat DRUMSTATION (Cabin Fever (UK), Saxxon (UK), Regina (UK), MC Mikey Blitz (UK), Upfockerz, Rich,

Liquid DnB Crew, Magica von Čáry)

TECHNO STAGE (Bernhard Groeger (DE), Moritz (DE), Lutz (DE), Dada)

10:00 ZOMBIE SYNDYCATE OPENAIR 10:00 (A-Cray, Volume Plus, Houbass, Blofeld, Corborat, Dubsquad ,

Chombo, John Shimon, Spyke, Anode, N:Snitch, Vizcor, Trash Prince)

30.06 sob REM PHASE (Crossing Avenue live (IT), Alfred Czital live, Eva Porating, Dash, Yan, Tinml & Bee You)

DRAG AND DROOP (Walid (CH), Sasha Nevolin & Chep)

LETNÍ KINO 21:30 (film Curnderos)

01.06. ned STREET FOOD JAM (Menší street food festval před klubem Cross)