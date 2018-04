Cross – program na mesiac apríl 2018

01.04. ned MIGHTY CROSS SOUNDS (Matildas Scoundrels, Cheers!, Universal Swing Brothers)

FREESTYLE REGGAE SESSION No.2 (Selector Boldrik, MessenJah, Cocoman, Jayharno, Rich ft. MC Jacob,

Hundread, MC Zachy, Gasr, Herax)

CROSS ATTIC (Hemimetabolie – performance)

02.04. pon 19:30 CROSS SLAM (nová generace vol. 7)

LOS TEKKENOS (Jindross, Nick Ita, Samur, Bushman, Jnda, Ježíš)

2ND STAGE 22:00 (YMB & SuBuRbASs a hosté)

03.04 ute LSDREAMING (So Beast (IT), Skliba & Zí a hosté)

DRUM & BOUNCE (Volume Plus, Skáčko, Houbass, R-Flyer, Lifesize MC)

UFOSS (Úterní fórum Crossu)

04.04. str SAMI SEBOUTOUR (Satisfvcktion, Loco Loco a hosté)

PSYTRANCE STAGE (Ondrej Psyla, Psyrix, True Detective)

05.04. ctv IN MEMORY OF KURT COBAIN (Hell Paso, Snyder, Aneurysm)

ZOMBIE SYNDICATE (Corborat, Dubsquad, Hrounex, TNO, Anode, N:Snitch, Walt-er)

06.04. pat RHYTHM OF LIFE (Ulterior Motive (UK), Hybris, Tom Small, Eska, Theisyus)

TECHNO HOUSE (Risto, DJ Tráva, Kevin More, Shaftling, Soul Kate)

07.04. sob CHUŤ ŽÍT (Joey Chicago (DE), Telly Savalas, Smeghouse, Skeledan, Disco Very & IM Cyber)

DUBSTEBLOG (Von D (FR), Saiman (GER), Stifler Selecta, Dirty Little Toaster, Insane, Franill)

08.04. ned ELECTRO SWING MADNESS (James Wing a hosté)

09.04. pon LOS TEKKENOS (Swamp, FDM, Unity, Combain, Urna, STK, MHD)

CROSS ATTIC (Lety 1942 – příběhy romského holocaustu)

10.04. ute NATION 2 NATION ERASMUS PARTY (DNB: Cherw, Dogzan, Green One, Stux, Frostbite)

2ND ERASMUS STAGE (Nation2Nation DJs)

UFOSS (Úterní fórum Crossu)

11.04. str S EXPEDICÍ DO KAVÁRNY 20:00 (Rocky Mountains-14.000 ft.)

PAINART NIGHT 18:00 – 23:00 (Přednášky, workshopy a hry)

AFTERPARTY (

ZERO GRAVITY (Calave Soundzzz, Paski, Raaya a Cejn, deco: Psyfection)

12.04. ctv DREADSQUAD (DreadSquad (PL), Shakk-Attack, Mighty Souljah)

DRUM AND BOUNCE (Drumbassterds Crew a hosté)

13.04. pat HOOFBEATS MUSIC (Mr. Frenkie (RU) & Monty (FR), ComputerArtist, Symplex b2b Camel, Far Horizon,

Apokain, Sinner, Shft)

MY NAME IS TECHNO (Mike Humphris (UK), LamyCZ & Shimita, Piny, Vaschek L. Mitigma)

14.04. sob CROSS SQUARE (Mr. Woodnote & Andy V)

AFTERPARTY (MikkiM & MC Turner, Next:Gen)

TECHNO STAGE (Efectiv , Adelia , Mazhar, Pluge)

CROSS ATTIC (Nebula Night – shibari)

15.04. ned

16.04. pon BLACK FOXXES (Black Foxxes (UK), Bloody Knees (UK) a hosté)

DEEP BEAT AVANTGARDE (Sta a hosté)

CROSS ATTIC (Robinson – divadlo)

17.04. ute LIVE JAM SESSION (Hubert Tas & The Small Circle (PL) a hosté)

BEATCASE (Philip TBC a hosté)

18.04. str ARTNIGHT (Mïus ft. Raf Skowronski (HU/DE) a hosté)

FEELIN´ACID? NIGHT (Eva Porating, Layers & Flvp live, Hiddenboy, Hardware, Lyre)

CROSS ATTIC (Tělo moje – divadlo)

19.04. ctv DUB TURBULENCE (Manudigital (FR), Bug n Dub a hosté)

75. NAROZENINY LSD AFTERPARTY (Mike.H, Dash, Bee You)

20.04. pat JUNGLE DNB SESSION (Tris Kayo (UK), Gunston (FR), Bifidus Aktif, Pixie, Wash!, Driver)

TECHNO STAGE (Mike Humpheries (UK), LamyCZ & Shimita, Piny, Vaschek L., Mitigma)

Mise: DOMOV (divadlo pro děti – 16:00)

21.04. sob KONNEKT (Lurka (UK), Ploy (UK), Silhouette, Kuba’93, dMIT.RY, Hardware, Franill)

ROOM 2 (Smack & A51 DJs a hosté)

22.04. ned STREET FOOD FESTIVAL 10:00 (Festival pouličního jídla, Vasilův Rubáš a hosté)

ELECTROSWING MADNESS (James Wing a hosté)

Mise: DOMOV (divadlo pro děti – 12:00 a 14:30)

23.04. pon LOS TEKKENOS (NSK a hosté)

24.04. ute RNR & SKA NIGHT (Gema the Travellers (UK), Pub Animals, MikkiM a hosté)

A51 x 2xTOLIK (Pain, Joshua, Ridig, Blako, Tubs, Braush, Dryman, Sir Free, Tony P)

Performance Crossings (international performance art festival)

25.04. str STONER ROCK NIGHT (The Mistaken Sons of Alabama (FR) a hosté)

DISCO PARTYSÓNS (Disco very, Eska, Gory Groovian)

Performance Crossings (international performance art festival)

26.04. ctv GHOST OF YOU (Ghost of You a hosté)

ČTVRTEČNÍ BEJS (Snookey, Cybi a hosté)

PERFORMANCE CROSSINGS (international performance art festival)

27.04. pat POSSITIVA (Roger Gerressen (NL), Andy Catana (AT), Barbora, Read Meat Therapy, Yacube)

DARK NIGHT (A-Cray, Houbass, Embass, Gloom, John Simon, Blofeld, Magica Von Čáry, Dread, Adlokk,

Bendys)

PERFORMANCE CROSSINGS (international performance art festival)

28.04. sob LIQUID FLIGHTS (Vanguard Project (Bcee & Villem), Theya, Blofeld, Runky, SHFT, Fallen Gemini, Stanjah)

CLUB STAGE (Neana, Theya a hosté)

PERFORMANCE CROSSINGS (international performance art festival)

29.04. ned MIGHTY CROSS SOUNDS (Waterweed (JP), Meow! a hosté)

30.04. pon TY VOLE!? (C. Monts, ■ Ultimate Bangers, Trusty (live) feat. C. Monts, Johnny Youngblood, Sax, Acme,

Stifler Selecta, Dirty Little Toaster, Frank Flames, Pazooka, Sine, C. Monts)

TEMPL STAGE (MK & Myya, SBSTRD, Tuco, Kletis, T.E.R.R.Y & Haagworks (UK))

01.05. ute CROSSKA (Boots n‘ cats (FR) a hosté)