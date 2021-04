Crème de la Crème sa vracia online na Edisonline

Siedmy ročník podujatia sa bude odohrávať od 12. do 18. 4. 2021 vo virtuálnej kinosále na platforme Edisonline. Týždeň francúzskeho filmu otvorí symbolicky komédia o trampotách moderných technológií s názvom Delete History.

Radosť z objavovania a šírenia dobrého francúzskeho filmu medzi slovenských divákov spája Francúzsky inštitút so spoločnosťou Film Europe Media Company už od roku 2014. Odvtedy spoločne pripravili šesť úspešných ročníkov a stali sa zárukou kvality v organizácii a dramaturgii filmovej prehliadky. „Kino nám dáva pozoruhodnú šancu zažiť mimoriadne okamihy! Užiť si a oceniť filmové predstavenie osamote alebo v spoločnosti viacerých ľudí. Aké iné umenie nám dáva rovnaké privilégium cestovať po svete alebo v čase… keď sa raz už ocitneme ponorení v tmavej miestnosti? Je to práve kino, ktoré nás okúzli na veľkej alebo malej obrazovke a ponúkne nám svoje čaro,“ zdôrazňuje nový riaditeľ Francúzskeho inštitútu Jean-Marc Cassam Chenaï.

S výzvou, ako akciu zorganizovať a nestratiť pritom na sile ani na účinnosti, sa podujatie vyrovnalo presunom do bezpečného a pohodlného online priestoru. „Presne pred rokom sme siedmy ročník museli pre pandémiu zrušiť. Po náročnom roku sme prešli transformáciou a s hrdosťou chceme oznámiť, že “korona-nekorona“, festival vieme uskutočniť nielen v kamenných, ale aj vo virtuálnych kinosálach Edisonline a #kinaspolu. Dokázali sme sa prispôsobiť dobe, a preto tento rok milovníci francúzskej kinematografie neprídu o to najlepšie, čo francúzska filmová kuchyňa ponúkla za posledný rok. Už po siedmykrát Film Europe spojilo sily s Francúzskym inštitútom, čo nás mimoriadne teší a zároveň potvrdzuje pevnosť našej vzájomnej spolupráce. Tento rok ponúkneme päť premiér. Ku každej premiére ponúkneme filmovú dvojičku, ktorá prepája filmy témou, hercom alebo režisérom,“ vysvetľuje fungovanie a dramaturgiu podujatia kreatívny riaditeľ Film Europe Dominik Hronec.

Delete History je veselá komédia o absurdnosti spoločnosti. Sleduje troch priateľov z francúzskeho predmestia, ako sa boria nielen s problémami každodenného života, ale navyše si nevedia poradiť so všetkým, čo prinieslo tretie tisícročie. Dospeje to do momentu, keď sa rozhodnú vyhlásiť otvorenú vojnu technologickým gigantom. Režisérsky tandem Benoît Delépine a Gustave Kevern spoločne nakrútili množstvo filmov, ktoré sú presiaknuté láskavým humorom a satirou. Ich najnovšia snímka získala Strieborného medveďa 70. ročníka Berlinale. V spojitosti s ňou podujatie uvedie komédiu Je mi fajn s.r.o., v ktorej si zahrala po boku Jeana Dujardina aj slovenská herečka Jana Bittnerová.

Femme fatale je prepojením, ktoré do programu Crème de la Crème 2021 vnáša dva pozoruhodné filmy. Novinka Milenci od režisérky a herečky Nicole Garcia sleduje milostný trojuholník okorenený krimi zápletkou. V nej mladá Lisa, ktorá je na luxusnej dovolenke s manželom, po rokoch stretáva svojho milenca – bývalého drogového dílera. Biografická snímka Obávaný dramaticky zachytáva turbulentné obdobie života legendárneho francúzskeho režiséra Jeana-Luca Godarda a jeho ženy Anne Wiazemsky. V oboch filmoch si osudovú ženu zahrá francúzsko-anglická herečka Stacy Martin.

Diváci sa môžu tešiť aj na bizarné a poriadne uletené príbehy, ktoré tvoria dvojicu ďalších francúzskych filmov. Dvaja kamaráti objavia v kufri auta obrovskú muchu a rozhodnú sa ju skrotiť, aby vďaka nej zarobili peniaze. Tak znie námet pre film Mucha v kufri. Táto divoká a surrealistická road-movie od medzinárodne uznávaného režiséra Quentina Dupiexa (Mr. Oizo) rozpráva jedinečný komediálny príbeh o priateľstve, veľkých snoch a ešte väčších katastrofách. K nej sa pridružuje komediálna river-movie Sladký útek, v ktorej päťdesiatnik Michel uniká pred hroziacou krízou stredného veku na vysnívanom kajaku.

Dvadsaťšesťročný Anthony Bajon je vychádzajúca francúzska herecká hviezda. Dosvedčujú to aj dve nominácie na cenu César. Herec sa naposledy objavil v hororovej komédii Teddy uvedenej v oficiálnom výbere Cannes 2020. Režiséri, dvojičky Ludovic a Zoran Boukherma, ako verní fanúšikovia fantasy literatúry a filmov debutovali príbehom z prostredia francúzskeho vidieckeho mestečka, kde je dvadsaťročný Teddy poškriabaný neznámou šelmou a pomaly prechádza desivými zmenami. Bajon získal v roku 2018 Strieborného medveďa na Berlinale za stvárnenie problémového adolescenta v snímke Modlitba. Film Cedrica Kahna je prenikavou snímkou o viere, možnostiach nápravy a rôznych podobách závislosti.

O historickej postave Johanke z Arku vzniklo už viac ako 40 filmov, ale zatiaľ najexperimentálnejší prístup k téme zvolil režisér Bruno Dumont. V roku 2017 šokoval verejnosť šialeným metalovo-tanečným filmom o jej detstve. Po dvoch rokoch sa vracia s pokračovaním a s rovnakou herečkou, ale v podobe historickej súdnej drámy. Zachytáva v ňom náročný proces cirkevného súdu priamo v priestoroch majestátnej katedrály v Amiens, v ktorej chcú starí cirkevní hodnostári zbaviť Pannu Orleánsku všetkej dôveryhodnosti.

Siedmy ročník Crème de la Crème ďalej ponúkne oscarovú herečku Juliette Binoche, a to rovno dvakrát. Diváci ju budú môcť vidieť v rodinnom filme Pravda, v ktorom sa po prvýkrát ocitla s francúzskou hereckou divou Catherine Deneuve, a v melodráme Kto si myslíš, že som. Francúzska kinematografia sa nebojí provokovať,čoho dôkazom sú úspešní režiséri Ladj Ly a Gaspar Noé. Program preto ponúkne cenami ovenčených Bedárov a psychedelický mokument Lux Æterna. Crème de la Crème myslí aj na najmenších, a preto počas víkendu ponúkne roztomilý animovaný film Dilili v Paríži od režiséra Michela Ocelota.

Festival bude prebiehať vo virtuálnej kinosále Edisonline. Za jednodňovú vstupenku divák zaplatí 5 EUR. K tomu ako bonus získa zdarma 14 – dňový prístup do videotéky, kde v súčasnosti nájde nielen desiatky francúzskych filmov, ale aj stovky ďalších plus dva televízne kanály Film Europe a Film Europe+. Celofestivalová vstupenka za 20 EUR mu umožní prístup do videotéky na celý mesiac.

Po skončení prehliadky na Edisonline sa Crème de la Crème presunie do projektu #kinaspolu, vďaka ktorému môžu diváci kúpou lístka podporiť v súčasnosti zatvorené slovenské kiná. Počas týždňa sa budú v dennej ponuke striedať dva francúzske filmy, ktoré boli premiérovo uvedené počas festivalu. Divák, ktorý si za 4 EURÁ kúpi vstupenku, automaticky získava zdarma 7-dňový prístup do videotéky Edisonline.