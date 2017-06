Cestovateľské kino v krajine pánov svetových morí

Slnkom prežiarená krajina moreplavcov a korku. Krajina, ktorej cesty kedysi strážili templári a ktorej vládli kresťanskí aj moslimskí králi. Cestovateľské kino v utorok 27. júna predstaví v KC Dunaj pokojnú stredomorskú krajinu Portugalsko, ktorá ožíva najmä pri futbale. V sprievode Michala Chmeliara návštevníci ochutnajú legendárne portské, prevezú sa v typickej žltej električke naprieč spletitými uličkami, okúsia prístavný ruch, dozvedia sa, ako sa pestuje korok aj tajomstvo 500-eurovej bankovky.

Portugalsko je v našich končinách dostupná destinácia, ale aj tak nepatrí medzi najvyhľadávanejšie ciele dovolenky či cestovania. Čím by ste nalákali ľudí, aby dali tejto krajine šancu? Čím je pre vás výnimočná?

Michal Chmeliar: Možno práve tým, že nepatrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie. Kto od dovolenky nečaká len preplnené pláže, aké sú v španielskych či talianskych strediskách, potom ste na správnej adrese. Výborné kúpanie pritom určite zažijete na juhu krajiny na plážach Algarve, ktoré údajne patria medzi najčistejšie v Európe. Západné pobrežie určite netreba predstavovať milovníkom surfovania, ale na Portugalsku je sympatické, že ktorákoľvek jeho časť vám má čo ponúknuť aj mimo hlavnej letnej “kúpacej” sezóny. Preto je Portugalsko ideálne pre ľudí, ktorým je blízka aj aktívnejšia dovolenka.

Ako ste sa k tejto krajine dostali? V čom vyniká v porovnaní s inými krajinami, ktoré ste navštívili?

M. CH.: Portugalsko patrí medzi mojich obľúbencov spomedzi krajín Európy. Útla krajina (len asi dvakrát väčšia ako Slovensko), nádherné pobrežie lemované rybárskymi dedinkami a mestečkami a veľmi pokojní a milí ľudia. Ak by ste cestovali po celom Pyrenejskom polostrove, tak je až zarážajúce, akí odlišní sú Portugalci od Španielov. Španielsky divoký temperament a hlučnosť tu vystrieda pokoj, ktorý je pre Stredomorie až zarážajúci. Na jednom múre v Lisabone je dokonca nasprejovaný nápis: Rešpektujte portugalské ticho alebo sa vráťte do Španielska! To ticho ale, samozrejme, neplatí, keď sa hrá futbal…

A všade na vás dýcha ich slávna moreplavecká minulosť. Portugalci boli kedysi naozaj pánmi svetových morí a hoci doma žije len asi desať a pol milióna obyvateľov, portugalčinou hovorí vo svete asi 230 miliónov ľudí.

Čo patrí do kategórie treba vidieť a treba zažiť?

M. CH.: Každý cestovateľ by v Portugalsku mal navštíviť mestá Porto a Lisabon, aby porozumel rozdielom medzi severom a juhom krajiny. Tiež ochutnať slávne portské a čerstvo opečené ryby v úzkych kamenných uličkách. Pozrieť si najdlhší most Európy a pokochať sa Atlantikom pri západe slnka na najzápadnejšom cípe Európy.

Na čo by sa cestujúci mali pripraviť, aby ich pobyt v Portugalsku nezaskočil?

M. CH.: Treba myslieť hlavne na to, že čím viac sa vydáte smerom na sever, tým môže byť počasie vrtkavejšie a chladnejšie. Celé západné pobrežie Portugalska obmývajú chladné vody Atlantiku. Takže hlavne okolo Porta treba byť aj oblečením pripravený na chladnejší variant. Inak vás Portugalsko zaskočí hlavne v dobrom zmysle slova.

Michal Chmeliar

sa na cesty vydal počas vysokej školy. Možnosti študijných pobytov, výmen a brigád ho dostali do sveta. Nasledovala stáž v juhoamerickom Ekvádore a už bola ruka v rukáve. S Južnou Amerikou si sadol, a tak tam pôsobí od roku 2007 ako cestovateľ aj ako sprievodca. Okrem Latinskej Ameriky precestoval Severnú Ameriku, francúzsku Polynéziu, Nový Zéland, Austráliu a Európu. Okrem cestovania sa venuje aj divadlu.

