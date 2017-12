Austrálski komici The Umbilical Brothers vystúpia v Bratislave už 7. decembra

Už po štvrtýkrát sa Slovensko stane jednou zo zastávok svetového turné talentovanej, inšpirujúcej, bláznivej a oceňovanej austrálskej dvojice komických divadelníkov The Umbilical Brothers. S predstavením nazvaným Best of the Worst of the Best of The Umbilical Brothers vystúpia vo štvrtok 7. decembra v bratislavskom Majestic Music Clube (bývalá YMCA).

The Umbilical Brothers sú medzinárodný fenomén komédie spájajúci úžasné hlasové a fyzické schopnosti protagonistov s kombináciami divadla, grotesky a stand-up-u vo svojom vlastnom svete porušujúcom všetky pravidlá.

Americký časopis zameraný na kultúru Entertainment Weekly zaradil Davida Collinsa a Shane Dundasa medzi 100 najkreatívnejších ľudí v zábavnom priemysle. The Umbilical Brothers účinkovali napríklad v prestížnej Late Show Stephena Colberta v USA, po koncerte Jamesa Browna na Woodstocku´99 a aj pred anglickou kráľovnou. Unikátne spojenie fyzickej a vokálnej komédie ich dostalo aj na štadióny ako support Robina Williamsa a pred publikum v Opere v Sydney.

The Umbilical Brothers sa doteraz objavili pred publikom v 37-mich krajinách sveta vrátane ročného pobytu v divadle Off-Broadway v New Yorku, kde hrali svoju debutovú divadelnú show Thwak! Za túto show získali nomináciu na Drama Desk Awards. V Austrálii získali Helpmann Award – najprestížnejšie ocenenie v divadelnej oblasti (austrálska obdoba Tony Award) za komediálny výkon roka. The Umbilical Brothers boli headlinerom Edinburgh Fringe Festivalu a za svoju show získali Choice Award – cenu kritikov v kategórii Komédia a nomináciu na Edinburgh Comedy Awards. Mladší fanúšikovia a rodičia mladších fanúšikov ich môžu poznať z televízneho seriálu The Upside Down Show, ktorý vytvorili spolu s neziskovou organizáciou Sesame Workshop a získali za ňu ceny Daytime Emmy (v USA) a Logie (austrálska Emmy).

Predstavenie Best of the Worst of the Best of The Umbilical Brothers sa uskutoční 7. decembra 2017 v Majestic Music Clube (bývalá YMCA) v Bratislave. Sála bude upravená na sedenie. Predstavenie je v zrozumiteľnej angličtine, bez tlmočníka, začína o 20:00 hod.

Vstupenky: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/11515/the-umbilical-brothers

Udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/1705361626158169/

Web: http://www.umbilicalbrothers.com/

