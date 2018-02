Arctic Monkeys – ďalší headliner Szigetu

Iba pred týždňom oznámil Sziget prvé veľké mená tohtoročného festivalu – Kendricka Lamara, Kyga a kapelu Mumford & Sons, koheadlinerov ako napríklad Liam Gallagher, MØ, Bastille – a je tu ďalšia skvelá správa. 14. augusta na Ostrove slobody vystúpi aj indie-rocková hviezda Arctic Monkeys! Do 31. januára 18:00 sú k dispozícii najlacnejšie lístky, cena jednodňovej vstupenky je aktuálne 65 € – http://www.szigetfestival.com.

Ikonická britská indie rocková kapela Alexa Turnera, Matta Heldersa, Jamieho Cooka a Nickyho O´Malleya sa predstaví na budapeštianskom festivale Sziget . Jedna z najuznávanejších a najobľúbenejších kapiel súčasnej generácie – Arctic Monkeys vznikla v roku 2002 v Sheffielde. Po vydaní debutového albumu Whatever People Say I Am, That´s Whan I´m Not v roku 2006 jej popularita kapely raketovo stúpala. Už ich debut sa stal najrýchlejšie predávajúcim albumom histórie UK chart.

Od toho momentu popularita Arctic Monkeys rástla. Doteraz štyri vydané albumy vychvaľované kritikmi a fanúšikmi, množstvo významných cien a ocenení, pozícia headlinera na Glastonbury festivale či pravidelne prvé priečky svetových hitparád. Arctic Monkey patrí medzi to najlepšie, čo súčasná hudobná scéna ponúka. Na Sziget privezie táto štvorica poctivý anglický indie-rock.

Artic Monkeys – Do I Wanna Know?



Sziget, ktorý sa tento rok bude konať od 8. do 15. augusta, je jedným z európskych (a svetových) najväčších hudobných a umeleckých festivalov. Počas festivalu sa Óbudai ostrov premení na Ostrov slobody, na ktorý pricestujú Szigeťania z viac ako 100 krajín a spolu si užívajú skvelé koncerty a oslavujú pestrosť kultúry a užívajú si výnimočnú atmosféru Szigetu.

Zoznam potvrdených interpretov ku 29.1. – čoskoro pokračujeme!

Artic Monkeys

Kendrick Lamar

Kygo

Mumford & Sons

Liam Gallagher

Bastille

Lykke Li

The Kooks

MØ

Parov Stelar

Kaleo

Zara Larsson

Gogol Bordello

Clean Bandit

Blossoms

Milky Chance

Wolf Alice

Little Dragon

Cigarettes After Sex

Goo Goo Dolls

Fink

Seasick Steve

Above & Beyond

Nothing But Thieves

Slaves

Everything Everything

Lewis Capaldi

Lemaitre

La Femme

AlleFarben

Joe Goddard (live)

UmmetOzcan

Sam Feldt (live)

Jay Hardway

The Him

WhoMadeWho

Shame

Perturbator

Sziget festival je jedným z najlepších, najväčších a najobľúbenejších európskych festivalov. Tohtoročný festival sa bude konať v termíne 8. až 15. august 2018 na krásnom zelenom Ostrove slobody v centre Budapešti.

Sziget festival 2017 aftermovie



Sziget ponúka 7 dňovú multi-kultúrnu zábavu – skvelá hudba, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličná šou, DJovia, ale aj mnoho workshopov, plavba po Dunaji na party lodi, ale aj príjemná pláž a kúpanie v Dunaji. Sziget, Ostrov slobody, ponúka približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel nájdete každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku. Sziget však nie je len hudba, ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Na Ostrove slobody, ako ho návštevníci nazývajú, je aj pláž, na ktorej si môžete dosýta užiť leto a oddýchnuť si. A nesmieme zabudnúť, že festival sa koná uprostred Budapešti, v turistickom meste so živou kultúrnou scénou, krásnymi historickými budovami, tureckými kúpeľmi a krčmičkami.