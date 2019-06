Apparat už v piatok vystúpi v Bratislave, s live zostavou ukáže, ako vyzerá elektro-akustická expedícia za hudobnými náladami

Takmer štvorročné čakanie slovenských fanúšikov na sólový koncert nemeckého producenta Apparata sa skončí už koncom tohto týždňa. V piatok 21. júna sa Sascha Ring predstaví v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC).

Jedna z najvýznamnejších postáv európskej elektronickej scény príde do slovenskej metropoly s live zostavou. Bude sa hrať na husle, basgitaru, bicie nástroje, ale aj na trombón a o transformáciu hlasov sa postarajú vokadéry. To, ako to bude vyzerať naživo, si tí nedočkavejší mohli alebo môžu pozrieť napríklad v zázname jeho nedávneho vystúpenie pre televíziu Arte na YouTube.

Apparat príde do MMC s čerstvým albumom LP5, ktorý okrem iných nahrával v berlínskych štúdiách Hansa (známych vďaka trojici albumov Davida Bowieho) a vydal koncom marca na labeli Mute. Určite z neho zaznie drvivá väčšina skladieb. Portál Drowned in Sound dal tejto nahrávke 80 bodov zo 100, pričom autor recenzie William Lewis napísal, že “LP5 síce nie je game changer, no hra sa rozhodne mení a Apparat hrá za správny tím”. 

Sascha to potvrdil aj na úplne prvom koncerte aktuálneho turné, ktorý sa konal u susedov v Prahe. “Apparat opäť ukáza,l ako inštrumentálne stále rastie a posúva hranice medzi akustikou a elektronikou. Bez mašiniek sa síce stále nezaobíde, no našiel si cesty, ako všetko zahrať inak, odlišne. Dômyselne pracuje s náladami i textovými skratkami,” napísal o koncerte v Lucerne zo začiatku apríla Dan Hájek z MusicServer.cz.

Vstupenky na koncert Apparata, ktorý sa v ostatných rokoch dostal do širšieho povedomia ako jeden z autorov úspešného projektu Moderat, sa stále predávajú na Predpredaj.sk, GoOut.net a Tootoot.fm za 35 eur (státie) a 45 eur (sedenie). Na mieste bude vstupné v oboch prípadoch o 5 eur vyššie. Brány klubu na Karpatskej sa otvoria o 19:00, o 20:00 sa svojou selekciou prihovorí domáci DJ young aesthete a koncert začne o 21:00.

Vystúpenie Apparata je súčasťou novej koncertnej série s názvom Dobrý výber. Ešte pred Apparatom sa v rámci tejto série postaral o jeden z najlepších klubových koncertov jari britský hudobník Benjamin Clementine s Parisian String Quintet.

Na jeseň bude Dobrý výber v Majestic Music Clube pokračovať predstaveniami dánskej skupiny The Asteroids Galaxy Tour (6. november) a švédskej formácie Movits! (15. november). Koncertnú sériu z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia a SOZA.

