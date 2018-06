Aj renomovaný Bonobo príde tento rok na Sziget

V programe Szigetu pribudli dnes aj mená Flux Pavilion, Yellow Claws a ďalší. Na jednom z najlepších európskych festivalov, ktorý sa koná od 8. do 14. augusta v Budapešti, sa tento rok predstavia aj Arctic Monkeys, Shawn Mendes, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Kygo a stovky ďalších. Ak vás Sziget láka, odporúčame kúpte si vstupenky čo najskôr. Pre veľký záujem sa postupne totiž vypredávajú. A navyše, od 4. júna sa zvyšuje ich cena. 7-dňové, 3-dňové permanentky a jednodňové vstupenky si môžete kúpiť na http://www.szigetfestival.com.

Britský multiinštrumentalista a mág elektronickej hudby DJ Bonobo na Szigete vystúpi so špeciálnym live setom. Tento talentovaný hudobník si medzinárodnú pozornosť získal albumom Black Sands v roku 2009. Jeho popularita rástla, na udeľovaní ostatnom udeľovaní Grammy sa mu ušli dve nominácie. S aktuálnym albumom Migration zaujal aj v kategórii Najlepší tanečný/elektronický album. Na Szigete bude koncertovať vo štvrtok 9. augusta na hlavnom pódiu.

Bonobo – Cirrus



Aj DJ Flux Pavilion, producent, spevák a skladateľ tento rok bude hrať na Szigete. V roku 2012 bol nominovaný na cenu BBC Sound, hit I Can´t Stop sa stal celosvetovo populárny a tento britský DJ v rámci svojho koncertovania po celom svete vystúpi aj na Szigete. Ďalším novým prírastkom do programu je holandské duo Yellow Claw z Amsterdamu, ktoré vo svojej hudbe spája žánre ako hip-hop, dubsteb. Na Szigete vystúpia aj Oscar and the Wolf, Rhye, Michael Calfan a What So Not.

Medzi najväčšie festivalové lákadlá Szigetu patria určite koncerty. Program Szigetu je tento rok naozaj plný veľkých hviezd a sviežej hudby z celého sveta. Kompletný program 14tich pódií Szigetu nájdete na bit.ly/Sziget2018_schedule

8. august – Kendrick Lamar, Lykke Li, Stormzy, Clean Bandit, Strapo (SK) – viac http://bit.ly/Sziget2018_8august

9. august – Gorillaz, Bonobo Live, Cigarettes After Sex – viac http://bit.ly/Sziget2018_9august

10. august – Lana Del Rey, Parov Stelar, The Kooks, Asaf Avidan – viac http://bit.ly/Sziget2018_10august

11. august – Mumford and Sons, Bastille, Fink, Peter Aristone (SK) – viac http://bit.ly/Sziget2018_11august

12. august – Dua Lipa, Liam Gallagher, Kaleo, Wolf Alice – viac http://bit.ly/Sziget2018_12august

13. august – Kygo, Shawn Mendes, MO, Milky Chance – viac http://bit.ly/Sziget2018_13august

14. august – Arctic Monkeys, The War On Drugs, Zara Larsson, Gogol Bordello – viac http://bit.ly/2Sziget2018_14august

Sziget je budapeštiansky festival, ktorý sa tento rok koná už 26krát a patrí medzi najväčšie a najlepšie európske festivaly. Každoročne ho navštívi takmer 450 000 fanúšikov z celého sveta. Medzi početných návštevníkov patria aj Slováci, ktorí to majú do Budapešti naozaj blízko. Festival sa koná na zelenom ostrove v centre, ktorý sa počas festivalu zmení na Ostrov slobody s jedinečnou atmosférou, ktorú môžete zažiť len raz do roka.

Sziget festival 2017 aftermovie



Sziget ponúka 7 dňovú multi-kultúrnu zábavu – skvelá hudba, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličná šou, DJovia, ale aj mnoho workshopov, plavba po Dunaji na party lodi, ale aj príjemná pláž a kúpanie v Dunaji. Sziget, Ostrov slobody, ponúka približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel nájdete každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku. Sziget však nie je len hudba, ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Na Ostrove slobody, ako ho návštevníci nazývajú, je aj pláž, na ktorej si môžete dosýta užiť leto a oddýchnuť si. A nesmieme zabudnúť, že festival sa koná uprostred Budapešti, v turistickom meste so živou kultúrnou scénou, krásnymi historickými budovami, tureckými kúpeľmi a krčmičkami.