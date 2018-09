A4 – program na mesiac september 2018

4

Teasing #11 / Makkatu

Utorok / 20.00 / diskusia / vstupné dobrovoľné

Moderuje Tea Tralna

Neformálne debaty bez žánrových ohraničení a selekcie srdcových záležitostí, vypovedajúce o (mo)mentálnom hudobnom naladení. Hosť septembrovej edície Matúš Maruška alias Makkatu je producent a už takpovediac veterán slovenskej undergroundovej scény. Jeho live sety sú podmanivé, temné a hutné, prezentujúce osobitú zmes rovných beatov a ambientno-noisových plôch. Pod hlavičkou Urbsounds labelu vydal vlani album s názvom Ordeal, ktorý zaznamenal značne pozitívny ohlas. Okrem sólovej produkcie je súčasťou dua ATTIC SQUAD, projektu, ktorý sa fokusuje na experimentálne techno. Makkatu obľubuje sonické experimenty, rád hľadá rôzne spôsoby ako zvukovo prepájať fyzický svet s digitálnym.

6

Divadlo SkRAT: Extrakty a náhrady

Štvrtok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Inscenácia, ktorá získala ocenenie medzinárodnej poroty, GRAND PRIX, Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma a bola nominovaná na Cenu Nadácie Tatra banky.

“Máš rád toho človeka, kurva, že ho máš rád, ale nedá sa, nemôžeš s ním byť. Nemôžeš si vedľa neho ľahnúť, a keď si ľahneš, tak ti je na vracanie. Neexistuje. Potom hrajú. Jak to môžu tak žiť?! Jebať na to.”

Inscenácia vznikla s podporou Regionálnej dotačnej schémy BSK.

8

Whatevs #7

Sobota / 17.00 / prezentácia / párty / výstava / vstup voľný

Po letnej prestávke sa dobrovoľnícke podujatie WHATEVS opäť vracia do priestorov A4. Ide už o jeho 7. vydanie. Dobrovoľníčka Nora zo Španielska odprezentuje výsledky svojej celoročnej práce v podobe výstavy fotografií, ktorá nesie názov „Camuflaje, mozorrotzea, camouflage“. Na svojich fotografiách sa snažila zachytiť vzťah človeka a prírody. Okrem výstavy sa môžete tešiť aj na zaujímavú prezentáciu a neskôr na sériu koncertov v rámci otvorenia sezóny A4. Podujatie na ktorom sa stretávajú dobrovoľníci z rôznych krajín pôsobiaci na Slovensku a zdieľajú svoje skúsenosti s miestnou komunitou mladých ľudí bude počas tejto sezóny pokračovať v mesačných intervaloch.

8

Veľké otvorenie: John Chantler, Ssaliva, Lautbild, Vritti

Sobota / 20.00 / koncert / 7 € na mieste / 6 € predpredaj

Otvorenie už 15. sezóny! Spektakulárny večer prezentuje rôzne tvorivé prístupy k súčasnej elektronike: viackanálový zvuk, audiovizuálnu performance, experiment, improvizáciu aj presahy do (post)klubovej hudby.

Austrálčan John Chantler v rámci medzinárodného projektu Re-Imagine Europe vytvoril pre francúzsku inštitúciu Ina GRM skladbu, ktorej materiál teraz predvedie v rozšírenej live verzii pre 4-kanálový zvukový systém. Belgický producent Ssaliva predvedie audiovizuálnu performance Greenery, v ktorej využíva generatívnu videoprojekciu vychádza z databázy autorských fotografií s prírodnými motívmi.Tanečnejšie vibrácie vnesie do večera set poľského projeku Lautbild, za ktorým stojí Pawel Kulczynski a.k.a. Wilhelm Bras. Last, but not least: bratislavské duo Vritti prichádza s novým koncertným setom, plným vrstevnatých polyrytmov.

Projekt medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe podporila Európska komisia v rámci programu Creative Europe.

9

Môj neznámy vojak

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 €

Můj neznámý vojín, réžia Anna Kryvenko, CZ/SK/LV, 80 min., rôzne jazyky + sk tit

Režisérka Anna Kryvenko si všimla, že zo starých fotografií jej rodiny je vystrihnutá jedna postava. Ide o jej prastrýka, ktorý sa v auguste 1968 musel podieľať na okupácii Československa, čo ho zničilo a neskôr doviedlo k smrti. Od tohto bodu sa odvíja esejistický film o osobnej zodpovednosti a vine, o prelínaní veľkých a malých dejín, či vplyve geopolitických udalostí na život človeka, ktorý sa narodil desaťročia neskôr.

10

Monštrum + Posledný autoportrét

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Monštrum, réžia Martin Snopek, SK, 7 min., bez slov

Posledný autoportrét, réžia Marek Kuboš, SK, 72 min., sk

Monštrum je príbeh o manipulácii mocných s našimi životmi. Príčina a následok sa valia dole kopcom, naberajú na objeme, drvia všetko, čo sa im dostane do cesty. Ľudské životy sa končia len preto, že stoja v ceste pohrome. Marek Kuboš patril v 90. rokoch medzi veľké talenty slovenskej dokumentaristiky. Potom však 14 rokov nenakrútil žiaden autorský film. Posledným autoportrétom akoby znova začínal, no zároveň končil. Vracia k filmom, ktoré nakrútil i nenakrútil a sleduje, ako sa za posledných 25 rokov zmenila spoločnosť, rozpráva sa so svojimi niekdajšími protagonistami a uvažuje, aké filmy mohli vznikať vtedy a nemôžu dnes. Jedinečný (generačný) film o jednom človeku, filmovom umení i slovenskej spoločnosti. Film osobne uvedie autor Marek Kuboš.

11

Divadlo SkRAT: Umri, skap a zdochni

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori textu, účinkujúci V. Bednárik, Ľ. Burgr, D. Vicen alternácia M. Chalmovský, V. Zboroň, strih filmových nahrávok P. Víťaz, kamera Z. Piussi, D. Vicen, autor hudby M. Piaček, hudbu nahral Požoň sentimentál, autor piesní Ľ. Burgr, réžia D. Vicen

Optimistický smrtonosný opus o tom, že futbalové mužstvá sa rozpadávajú, Boh nemá rád bezbranných a masochizmus je úžasná vec! Ďalej o obdivuhodnej schopnosti zamilovať sa niekoľkokrát denne do rôznych žien, ale aj o tom, že nie každý je schopný uniesť toľko vstupov a výstupov. Tiež o špecifikách slovenskej tantry, fenoméne inteligentnej milenky, zvestovaní príchodu Nového človeka a iných pozoruhodnostiach…

13 / 20 / 27

Čo sú tie IZMY? / 20. Stor.

Štvrtok / 16.30 deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

Moderné umenie je viac ako čokoľvek iné definované izmami. Ako sa ale vyznať medzi zložito znejúcimi názvami hnutí, smerov, štýlov či škôl? Pokračovanie kreatívneho kurzu o výtvarnom umení 20.stor., ktorý naučí vaše deti rozpoznať kubizmus od minimalizmu. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com.

12

Utøya, 22. júla

Streda / 20.00 / kino inak / 3 €

Utøya 22 juli, réžia Erik Poppe, NO, 90 min., no + cz tit.

Film inšpirovaný teroristickým útokom Andreasa Breivika sa na jeho čin pozerá z pohľadu obetí. V reálnom čase a v jednom zábere sleduje vyše 70 minút hlavnú hrdinku Kaju, ktorá sa snaží zachrániť si život a pomôcť ostatným. Utøya, 22. júla je radikálny film, ktorý v čase bujnejúceho nacionalizmu dáva hlas obetiam a ukazuje, čo znamená strach o život.

13

Divadlo SkRAT: Mono

Štvrtok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Réžia Ľ. Burgr, autori, účinkujúci L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, svetelný dizajn B. Adamčík

Séria/Tri monodrám/y, v ktorých sa dozviete ako sa pripraviť na stretnutie s človekom, ktorý vás serie, o ženskom tele uzavretom v rodinnom živote ako aj o hercovi, ktorý uvažuje o tom čím by chcel byť.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

14

Divadlo SkRAT: MONO // Festival SÁM NA JAVISKU

Piatok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií / festival Sám na javisku, Trenčín

Réžia Ľ. Burgr, autori, účinkujúci L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, svetelný dizajn B. Adamčík

Séria/Tri monodrámy/, v ktorých sa dozviete ako sa pripraviť na stretnutie s človekom, ktorý vás serie, o ženskom tele uzavretom v rodinnom živote ako aj o hercovi, ktorý uvažuje o tom čím by chcel byť.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

15 / 16

Sonic Pi Workshop pre deti: kreatívne zvukové programovanie

Sobota a Nedeľa / 14.00-18.00 / 10 € poplatok

Majú vaše deti radi hudbu? Nevedia hrať na žiaden nástroj? Nevadí! Tento workshop je práve pre nich. Naučia sa vytvárať svoju vlastnú hudbu a programovať v open-source nástroji Sonic Pi. Lektorom je klavirista, hudobník a programátor Fero Király.

Prineste si vlastný laptop a slúchadlá. Registrácia na workshop@a4.sk.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, ktorý podporila Európska komisia v rámci programu Creative Europe.

17

Sláva Daubnerová: Solo lamentoso

Pondelok / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študent

Autorka, réžia, scéna a kostýmy, účinkuje S. Daubnerová, Choreografia R. Ptačin, Hudba a zvukový dizajn M. Gyárfáš, Svetelný dizajn S. Šmálik, Svetlá J. Ptačin, Zvuk B. Adamčík, Preklad M. Garajszki, Z. Gulyás, Hlasy do predstavenia nahovorili S. Daubnerová, P. Vajdová, J. Gallovič

Banálny príbeh o vzrastajúcej averzii medzi ľuďmi, ktorý vzbudzuje pocit, že aj

takto sa rodí extrémizmus.

Solo lamentoso vychádza z reálneho príbehu, ktorý sa pred časom objavil v médiách.

Autentickosť a dokumentárnosť prepája konceptuálna experimentátorka Sláva Daubnerová s fikciou, aby nám kládla zásadné otázky o hraniciach ľudskosti a fungovania človeka – outsidera v našej spoločnosti. Reprízu divadelného predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

18

Divadlo SkRAT: Rozlúčka s pohybovým aparátom

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, L. Fričová, D. Gudabová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň, pohybová spolupráca S. Vlčeková, vizuálna spolupráca B. Vitázek, hudba Pjoni, svetelný dizajn B. Adamčík

Najnovšia produkcia Divadla SkRAT je pokusom o tanečnú inscenáciu. Herci cez svoj pohybový aparát, pohyb, cez prejavy svojich vnútorných orgánov sa stretávajú s politikmi, celebritami s novinármi a fotografmi. Sú vystavení agresivite a despocii telovýchovných pracovníkov, trénerov, koučov a občas si možno chcú pritiahnuť z neba hviezdy na zem, lebo si ich chcú ohmatať. Ale možno len chcú vypovedať niečo o sebe, čo nevedia povedať slovami.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma BSK.

19

Po sezóne

Streda / 20.00 / kino inak / 2 €

Réžia Andrea Kalinová, SK, 35 min., sk

Dokument o jednej z najvýznamnejších budov 20. storočia – opustenom sanatóriu Machnáč v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Konštruktivistická budova, ktorá bola oslavou pokroku, zhmotnením architektovej predstavy humanizmu. Architekt v nej demonštroval svoje predstavy o technickom a sociálnom pokroku a postavil symbol modernej spoločnosti. Dnes: modernistická ruina utópie. Zaoceánska loď, ktorá stroskotala v kúpeľnom parku. Majitelia nemajú záujem starať sa o budovu, ktorá nie je rentabilná. Film sa venuje fenoménu tejto výnimočnej budovy prostredníctvom ľudí, ktorí boj za záchranu Machnáča ešte nevzdali.

Film uvedú jeho tvorcovia.

21

Polish Jazz 1918-2018

Piatok / 19.00 / koncert / 6 € / 5 € predpredaj

Młynarski-Masecki Jazz Band, Wacław Zimpel solo, Wacław Zimpel & Tomáš Prištiak (Tante Elze)

V koprodukcii s wroclavským klubom Firlej uvádzame špeciálny celovečerný projekt s poľskými a slovenskými hudobníkmi. Mladý súbor Młynarski-Masecki Jazz Band hrá originálne, posunuté interpretácie poľských swingových šlágrov z 30. rokov. Minimalistické kompozície inšpirované hudbou Ďalekého Východu a Indie predstaví Wacław Zimpel, ktorý v tento večer zahviezdi hneď dvakrát. Na pódium sa postaví aj s domácim elektronikom Tomášom Prištiakom, ktorý je známy tiež z projektu Tante Elze.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Poľskými inštitútmi v Prahe, v Bratislave a Budapešti.

23

film x art: Manifesto

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Julian Rosefeldt, AU/DE, 95 min, en + cz tit.

Pod značkou film x art vám bude Kino inak pravidelne prinášať filmy o umení. Začíname projektom Manifesto, v ktorom nemecký filmár a videoumelec Julian Rosefeldt ponúka 13 príbehov umenia 20. storočia. V popredí však nie sú umelci a ich životy alebo diela, ale myšlienky – 60 manifestov avantgárd, ktoré prednáša (či skôr hrá) Cate Blanchet. Všetko sa začína Marxovým a Engelsovým Manifestom komunistickej strany, ktorý nastoľuje atmosféru vzbury voči ustálenému poriadku, a pokračuje Tristanom Tzarom, Dzigom Vertovom, Guyom Debordom, Solom LeWittom a mnohými ďalšími až po Jima Jarmuscha a jeho Golden Rules of Filmmaking.

24

Debris Company: Únos Európy

Pondelok / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Réžia J. Vlk, autor P. Lomnický, kompozícia hudby V. „Slnko“ Šarišský, choreografia S. Vlčeková, scénografia, svetelný dizajn J. Ptačin, J. Vlk, výtvarné riešenie J. Ptačin, J. Vlk, Kostýmy K. Holková, dramaturgia D. Čiripová, M. Hodoň, hudobná realizácia: sláčikové kvarteto, účinkujú S. Vlčeková, M. Hajdyla Lacová, S. Daubnerová, M. Prevendarčík, produkcia M. Širáňová

V dobe medzivládia sa rozkladajú staré formy, všetko sa rozpadá a nové sa nemôže zrodiť. Pokrok sa mení na prežitie či udržanie sa pri živote. Nie je napredovaním, iba únikom pred vzniknutou katastrofou. Život sa stáva sledom stále sa meniacich epizód, kde otázka o zmysle života nemá miesto. Sme na lodi bláznov oboplávajúcej Európu, alebo v pekle s unesenou Európou?

Podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

25

26

Encounters Deaf Shorts Showcase

Streda / 20.00 / kino inak / 3 €

Réžia: rôzni, 107 min., rôzne jazyky + en tit.

Bristolský Encounters patrí medzi popredné európske festivaly krátkych filmov. Programom Deaf Shorts Showcase sa snaží upozorniť na komunitu nepočujúcich a na nepočujúcich umelcov. Osem krátkych filmov, hraných, dokumentárnych i animovaných, ponúka pohľad do života ľudí, ktorých si spoločnosť nie vždy všíma. Vo výbere sa nachádza aj víťazný film programu The Silent Child Chrisa Overtona, nominovaný taktiež na Oscara.

27

Divadlo SkRAT: Tabu

Štvrtok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Účinkujúci a autori I. Hrubaničová, D. Gudabová, L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

“Ľubo: Čo bolo tabu, je dnes klišé.

Milan: Treba zaviesť nové tabu!”

Poznáte ešte nejaké tabu? Stáva sa vám, že už skutočne nič nie je pre vás posvätné? Príďte do Divadla SkRAT a vychutnajte si TAbu v podaní autorskej kolektívnej tvorby hercov a herečiek, ktorí s tabu dlhé roky bojujú…

Alebo sú iba dobrovoľne v jeho zajatí? A ako je to s vami?

28-30

FESTIVAL OCHOTNÍCI 2018

To najlepšie z ochotníckeho divadla

Festival Ochotníci 2018 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner a Regionálna dotačná schéma BSK.

Festivalový pas 30 €, študenti 15 €

Na Slovensku je niekoľko výborných ochotníckych divadiel, ktoré sa oplatí vidieť. Tentoraz nemusíte cestovať z mesta do mesta. Festival Ochotníci počas 3 dní uvedie 6 najlepších predstavení, aké vznikli v ostatnej sezóne.

28

Piatok / 18.30 / divadlo / 6 € / 3 €

My deti zo stanice ZOO

Divadelný súbor Slúchadlo – Spišák a děvčata, Nitra

Účinkujú K. Šimková, V. Verešová, M. Kertészová, N. Částová, D. Kuchynková, A. Dukátová, A. Cvečková, L. Šingliarová, V. Lesayová, scéna a kostýmy kolektív súboru, réžia Š. Spišák

Máloktorý príbeh je taký známy. A šokujúci. Máloktorý tak autenticky vykresľuje život v Západnom Berlíne v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Bolo to obdobie, kedy na scénu prišli tvrdé drogy a spoločnosť si nedokázala poradiť s drogovo závislými deťmi. Kvôli dávke dokázali spraviť všetko. Až za hranicou možného. Takou bola aj trinásťročná Christiane. Režisér Šimon Spišák prepracoval jej biografiu do divadelnej podoby.

28

Piatok / 20.30 / divadlo / 6 € / 3 €

Cicho, bo skajpujem s dzifku!

Divadlo KĽUD, Kladzany

Účinkujú M. Jenčo, M. Žipajová, S. Lenárt, P. Vancák/K. Kopčo, J. Michľo, N. Vancáková, V. Hartošová, M. Hartoš, J. Labajová, zvuk S. Lenártová, scéna a kostýmy KĽUD a J. Jenčová, réžia projekcií A. Jenčo, J. Jenčo, scenár a réžia J. Jenčo

Komédia o novej komunikácii a starých (večných) problémoch vznikla ako reakcia na súčasný život v rodinách na východnom Slovensku (ako aj v mnohých iných postsocialistických krajinách), keď žijú ekonomickou migráciou rozdelené rodiny tisícky kilometrov od seba a predsa spolu komunikujú a riešia tie isté absurdné situácie akoby žili spolu.

29

Sobota / 18.30 / divadlo / 6 € / 3 €

M. Ravenhill: Bazén

Divadlo APOSTROP ZUŠ J. Bellu, Liptovský Mikuláš

Účinkujú P. Hrbatá, S. Bencúrová, S. Žiaran, Е. М. Вишнеич, J. Košík, S. Kaľavský, Ž. Kráľová, autor inscenácie M. Ravenhill, preklad K. Burdová, scénografia J. Kuráň

kostýmy Ferity.eu, réžia a dramaturgia J. Kuráň

Pôvodne nostalgické stretnutie skupiny priateľov po rokoch, je hneď na začiatku narušené nehodou ich hostiteľky, ktorá sa na niekoľko týždňov ocitne v kóme. V nemocničnej izbe skupina kontroverzných umelcov neodolá a začne tvoriť, pretože „objekt umenia“ leží priamo pred nimi. Ravenhillov sarkastický pohľad na svet a postoje umelcov, v sebe odkrýva nielen témy morálky a umenia, ale aj vzťah človeka k vlastnému talentu a úspechu a krehké väzby priateľstva.

29

Sobota / 20.30 / divadlo / 6 € / 3 €

J. Nielsen: Jestvuje krajina menom víkend?

Divadlo RosaThea, Ružomberok

Účinkujú I. Kloptová, J. Mišák, R. Málik, M. Stančoková, A. Jacková, J. Matula

autor inscenácie J. Nielsen, autor prekladu M. Žitný, kostýmy I. Kloptová, scénografia a hudba kolektív autorov, technická spolupráca J. Stančok, A. Klačko, dramaturgia M. Stančoková, I. Kloptová, réžia M. Stančoková

Hlavná postava Jóhanna sa v psychiatrickej liečebni snaží prekonať traumatický zážitok zo zranenia svoje dcéry. Trápi ju prízrak – Sedliak – faerský národný hrdina a básnik. Na oddelení sa stretáva s ďalšími pacientmi, ktorí postupne odkrývajú príbehy vlastných neľahkých osudov. Napriek tomu nestrácajú odhodlanie napredovať a spoločne sa rozhodnú svojským spôsobom prekonať terapeutický stereotyp a nájsť uzdravenie.

30

Nedeľa / 18.30 / divadlo / 6 € / 3 €

Správa o stave bodu G

DS Daxner, Tisovec

Účinkujú J. Hodoňová, D. Kojnok, M. Vlčeková, E. Vlčeková, J. Mertinyaková, S. Mertinyaková, M. Vetráková, B. Rosiarová, K. Hruška, M. Hrvol, dramaturgia D. Čiripová, scéna M. Hrvol, kostýmy a light design matoha, hudba Ink Midget, pohybová spolupráca T. Janypka, scenár M. Hodoň a kol, réžia M. Hodoň

Inscenácia Správa o stave bodu G vypovedá prostredníctvom autentických svedectiev konkrétnych ľudí o identite tisovského človeka a gemerského prostredia, ktoré podliehajú vzájomnej determinácii. V bode G kulminuje preťaženie, vášne, energia tisovského človeka, a mentalita charakteristická pre tento kraj. Autentické, ale aj lokálne mýtické príbehy, zachytávajú neviditeľný proces pohybu a myšlienok v priestore, v ktorom sa stretáva minulosť so súčasnosťou. Správa o stave dnešného Tisovčana preveruje, no zároveň odráža realitu človeka v kontexte súčasných slovenských dejín formovaných minulosťou s dopadom na našu budúcnosť.

Nedeľa / 20.30 / divadlo / 6 € / 3 €

Chodník

DISK, Trnava

Účinkujú M. Babicová, J. Belica, D. Duban, M. Chudá, S. Ištoková, Z. Jankowská, B. Mosný, J. Rampák a A. Sersenová, výtvarná koncepcia M. Struhárová, výber hudby B. Uhlár, svetlá B. Uhlár, zvuky M. Žák, scenár kolektív tvorcov s použitím fragmentu z Wiliama Shakespeara, réžia B. Uhlár

Chodníkom kráčajú ľudia k sebe i od seba. Približovanie a vzdiaľovanie sa ľudí, variácie na partnerský život sú základným motívom predstavenia. Vzťahy sú agresívne až brutálne, ale aj krehké a povznášajúce. Postavy hľadajú harmóniu a naplnenie svojho života. Málokedy sa im to darí, načierajú do detských spomienok, hľadajú ho v religiozite. Náhle porozumenie až súzvuk duší vystrieda bolestný rozchod. Tragédia a groteskno sa spájajú v ucelený komunikatívny tvar. Scenár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 4. mája do 25. novembra 2017.

Projekt finančne podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Mesto Trnava a PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis.