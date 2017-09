A4 – program na mesiac september 2017

A4 – priestor súčasnej kultúry

September 2017

Karpatská 2 (YMCA) // BA

http://www.a4.sk

4

OTVORENIE SEZÓNY: Keiji Haino (JP), Hlukár (SK)

Pondelok / 20.00 / koncert / 10 € / 12 €

Mysteriózny hudobník, psychedelickým rockom, free jazzom, noisom, drónmi aj elektronikou ovplyvnený milovník hluku a dlhovlasý excentrický pesničkár, večne ukrytý za sklami tmavých okuliarov: jedno z najzvučnejších mien japonského undergroundu znie už niekoľko dekád Keiji Haino (1952). Desať rokov ubehlo ako nič a zaslúžilý gitarový veterán sa z Tokia vracia do A4, aby nás opäť zhypnotizoval svojím nekompromisným zvukovým rituálom.

Slovenskú scénu dôstojne zastúpi intenzívnym elektronickým setom z rôznych krabičiek Hlukár, dlhoročný sólový projekt experimentátora Petra Kerekeša (Vritti, Aidan Zaal, Hluková sekce a i.).

5

Teasing # 3 / BZGRL

Utorok / 20.00 / diskusia / vstup dobrovoľný

Po letnej odmlke prichádza ďalšie pokračovanie konceptu diskusno-listeningových večerov s ľuďmi, ktorí sú hudbou živí. Neformálne debaty bez žánrových ohraničení. Súčasný (nielen) klubový zvuk rozmenený „na drobné“: nové či etablované lable, ktoré stoja za pozornosť, či producentské počiny, aktuálne releasy a videoklipy, ktoré (nás) bavia. A aby to nebolo len samé bla bla bla, v neposlednom rade i selekcie srdcových záležitostí, vypovedajúce o (mo)mentálnom hudobnom naladení.

Pod taktovkou Tea Tralnej (BWO) vás do varu dostane jej hosť BZGRL aka Adam Jurazsek, Londýnčan presídlený do Bratislavy, hudobník a producent, pohybujúci sa v sonických vodách noisu, post-grimeu a musique concrète.

Diskusia v angličtine.

6

Kino2: Cinema, mon amour + 66 kín

Streda / 18.30 / 20.00 / kino inak / 3 € jeden film / 4 € oba filmy

Cinema, mon amour, réžia Alexandru Belc, RO, 70 min., rumunsky so slovenskými titulkami

66 Kinos, réžia Philipp Hartmann, DE, 98 min., nemecky s anglickými titulkami

Kino na druhú prináša dva pohľady na život malých lokálnych kín.

Cinema, mon amour je príbeh jedného z posledných kamenných kín v Rumunsku. Viktor, ktorý zažil zlaté časy kina, sníva o ich obnovení a pritom bojuje každodenný boj s trpkou realitou. V upadajúcom kine bez kúrenia a bez podpory štátu, ktorý ho vlastní, sa vo svojom boji javí ako Don Quixote.

Philipp Hartmann navštívil so svojim predchádzajúcim filmom 66 nemeckých kín a tento film je práve o nich. Je to dokumentárna esej o kinovej kultúre a o jej životaschopnosti. Bez toho, aby zvestoval apokalypsu (sám predsa nakrúca digitálne), sleduje premenu kín a pýta sa na ich budúcnosť.

7

Manuál sprievodcu známymi obrazmi

Štvrtok /15.15 / staršie deti 7-11 r. / 16.30 mladšie deti 4-6 r. / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad Monu Lisu od Leonarda da Vinciho, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a dozvieme sa o nich len z kníh dejín umenia. Ktoré obrazy by sme mali poznať a prečo? To je téma, ktorou sa zaoberajú nové výtvarné dielne v A4. Kurz spočíva z krátkej teoretickej časti spojenej s projekciou a tvorivej aktivity, v ktorej sa s deťmi inšpirujeme daným dielom.

7

Projekt Batyskaf: Musique Non-Stop – “Internetové žánre”

Štvrtok / 19.00 / prednáška / vstupné dobrovoľné

Ďalšie pokračovanie z cyklu rozprávaní o hudbe s počúvaním a pozeraním. Tentoraz o žánroch, ktorých vznik a existencia bol rapídne spôsobený internetovou memetickou kultúrou. Witchhouse, vaporwave a iné hudobné fenomény, ktoré svojou estetikou a mnohovýznamovosťou ovplyvnili vnímanie hudby ako takej. Uvádza Andrej.

V spolupráci s OZ Gegangere.

8

Nové aspekty výtvarnej metafory

Piatok / 19.00 / vernisáž

Autorka obrazov Marína Pavlovičová, kurátorské vedenie Andrea Luptáková, hudobný hosť Jablko Noci

Pozývame vás na vernisáž obrazov umelkyne Maríny Pavlovičovej, ktorej obrazy vdýchnu do priestoru A4 sviežu dávku experimentu. Experiment je totiž cieľom umeleckých diel s názvom Nové aspekty výtvarnej metafory. Hudobnými hosťami večera bude alternatívna kapela Jablko Noci známa najmä z koncertov Demovnice a rádia FM. Vznik diel podporil Fondu na podporu umenia a kurátorsky ju zastreší Andrea Luptáková.

Organizuje Mária Pavlovičová.

9

“Kap kap z kapradí”: detská hudobne-pohybová dielňa

Sobota / 15.00-17.00 / detské dielne / vstup voľný

Hudobne-pohybová dielňa pre deti od 5 rokov s našou rezidentkou, umelkyňou a hudobníčkou Kateřinou Zochovou z Prahy. Preskúmame prepojenie zvuku s cvičením, pohybom a imagináciou. Spoločne zložíme a nahráme pesničku. K dispozícii budú hudobné nástroje – harfa, kantele, steeldrum, zvonkohry, bubienky a iné.

Kateřina Zochová vyštudovala Akadémiu výtvarných umení v Prahe. V audiovizuálnej tvorbe sa venuje prepojeniu obrazu a zvuku – predovšetkým prostredníctvom motívov z mytológie, rozprávok a ľudovej slovesnosti.

Venuje sa tiež výrobe hudobných nástrojov Kantele a terapeutickej masáži zvukom na rezonančnom lehátku, je lektorkou jógy. Hrá na harfu a spieva.

Rezidenčný pobyt Kateřiny Zochovej v A4 sa koná s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Počet miest je obmedzený, treba sa registrovať na workshop@a4.sk.

10

Chill, cesta k Davidovmu gelatu

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 €

Chill, the road to David’s Gelato, réžia Mirjam van Veelen, NL, 61 min., holandsky s anglickými titulkami

26-ročný David sníva o tom, že si otvorí vlastný obchod so zmrzlinou. Už roky prechádza špeciálnymi tréningmi a naberá skúsenosti, aby si svoj sen mohol splniť. Zdá sa, že v holandskom meste Gouda by sa mu to mohlo podariť. Hudbu k filmu zložila japonská speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka Haco, ktorú si návštevníci A4 môžu pamätať z jej októbrového koncertu.

11

Divadlo SkRAT: TAbu “Ťapákovci 2017”

Pondelok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Účinkujúci a autori I. Hrubaničová, D. Gudabová, L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

“Ľubo: Čo bolo tabu, je dnes klišé.

Milan: Treba zaviesť nové tabu!”

Poznáte ešte nejaké tabu? Stáva sa vám, že už skutočne nič nie je pre vás posvätné? Príďte do Divadla SkRAT a vychutnajte si TAbu v podaní autorskej kolektívnej tvorby hercov a herečiek, ktorí s tabuizovanými témami dlhé roky bojujú…

Alebo sú iba dobrovoľne v ich zajatí? A ako je to s vami?

12

Na slepačích krídlach *

Utorok / 19.00 / bábkové divadlo / 6 €

Vhodné pre mládež od 14 rokov

Réžia Katarína Aulitisová, hrajú Anna Čonková, Jazmína Piktorová a.h., Miriam Kalinková, Simon Fico, Miroslava Dudková, Jaroslava Hupková, Robert Laurinec, Peter Pavlík a.h., Janka Sovičová, Lukáš Tandara

O stratách a nálezoch jednej éry a jednej rodiny. Nachádzame sa v Československu 50. rokov. Jana je dievča z buržoáznej rodiny, no radšej by patrila do tej proletárskej. Jedného dňa Jane zmizne mama a nikto jej nepovie kam. Odvtedy žije v neznesiteľnej neistote a strachu. Zisťuje, že dokonalý svet socialistickej spoločnosti stojí na vratkých nohách. Že uši priateľských proletárov sú vždy nastražené a ústa pripravené usvedčiť zradcu. Janina mama je po roku zázračne späť a milovaný vodca, súdruh Stalin, zomiera. A s ním i prežiarená ilúzia o dokonalej socialistickej spoločnosti.

Organizuje Bratislavské bábkové divadlo.

Slávnostné otvorenie nového baru

Piatok / 21.00 / Párty

Pozývame vás na slávnostné otvorenie čerstvo prerobenej kaviarne v A4.

13

Mesto ako politikum

Streda / 19.00 / diskusia / vstup dobrovoľný

Moderuje Bohdan Smieška

Pokračovanie série verejných diskusí o problémch a výzvach, ktorým čelia súčasné mestá, s primárnym zameraním na Bratislavu. Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do samosprávnych krajov (november 2017) sa bude jesenná séria venovať problematike bratislavskej metropolitnej oblasti.

V najbližšom vydaní bude Bohdan Smieška so svojími hosťami z oblasti geografie a sociológie diskutovať o rôznorodých prejavoch suburbanizácie a jej dopadov v podobe v radikálnej fyzickej premeny prostredia, zmenách krajinnej pokrývky a o sociálnopriestorových, ekonomických, kultúrnych a politických dôsledkoch, ktoré suburbanizácia v bratislavskom metropolitnom regióne prináša.

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

Organizuje Local Act.

14

Manuál sprievodcu známymi obrazmi

Štvrtok /15.15 staršie deti 7-11 r. / 16.30 mladšie 4-6 r. / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad Monu Lisu od Leonarda da Vinciho, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a dozvieme sa o nich len z kníh dejín umenia. Ktoré obrazy by sme mali poznať a prečo? To je téma, ktorou sa zaoberajú nové výtvarné dielne v A4. Kurz spočíva z krátkej teoretickej časti spojenej s projekciou a tvorivej aktivity, v ktorej sa s deťmi inšpirujeme daným dielom.

Jérôme Noetinger & Aude Romary (FR), Michal Paľko (SK)

Štvrtok / 20.00 / koncert / 7 € / 5 € predpredaj

Delikátne & virtuózne elektroakustické rošambo pre všetkých hudobných kajšmentke. Jérôme Noetinger, hudobník-improvizátor, filmár, vydavateľ a organizátor, známy ako člen multimediálneho kolektívu Metamkine, patrí už dlhoročne k určujúcim zjavom francúzskej experimentálnej elektroniky. K jeho obľúbeným nástrojom patrí páskový magnetofón, ale aj ďalšie prístroje vrátane ozvučených objektov bežného života. Už zo tri roky s ním účinkuje v svižnom duu violončelistka Aude Romary, ktorá je rovnako doma v klasike aj improvizovanej hudbe.

Improvizácii sa okrem iného venuje aj cimbalista a pozoruhodný skladateľ Michal Paľko, prekonávajúci hranice konvenčnej hry na tento tradičný nástroj aj s pomocou elektroniky.

Divadlo SkRAT: Extrakty a náhrady v Kabinete múz

Štvrtok / 19.00 / Kabinet múz hosťovanie

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Inscenácia, ktorá získala ocenenie medzinárodnej poroty, GRAND PRIX, Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma a bola nominovaná na Cenu Nadácie Tatra banky.

“Máš rád toho človeka, kurva, že ho máš rád, ale nedá sa, nemôžeš s ním byť.

Nemôžeš si vedľa neho ľahnúť, a keď si ľahneš, tak ti je na vracanie. Neexistuje.

Potom hrajú. Jak to môžu tak žiť?! Jebať na to.”

Inscenácia vznikla s podporou Regionálnej dotačnej schémy BSK. Hosťovanie Divadla SkRAT v Kabinete múz podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

15., 16., 17

Festival OCHOTNÍCI

15 € / 10 € študent, dôchodca

Jediný festival v Bratislave toho najlepšieho, čo sa vytvorilo v ochotníckom divadle

Bratislava je slovenským centrom kultúry a umenia. Čo však už niekoľko rokov v hlavnom meste absentuje, je nielen tvorba, ale najmä prezentácia ochotníckeho divadla. V tomto prípade sa tvorba, súťaže, prehliadky realizujú v rôznych iných slovenských mestách.

Festival OCHOTNÍCI prináša do Bratislavy to najlepšie, čo vzniklo v amatérskom divadle v ostatnej sezóne. Jeho program tvoria inscenácie, ktoré sa v súťažnom systéme prehliadok dostali na krajské, celoštátne súťaže alebo na vrcholnú prehliadku, Scénickú žatvu.

Festival OCHOTNÍCI 2017 podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Po každom predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.

15

Festival OCHOTNÍCI, TO JE ON (Divadlo mladých KALORIK a ELDORADO pri ZUŠ D. Kardoša, Bánovce nad Bebravou)

Piatok / 17.00 / divadlo / 5 € / 3 €

Účinkujú žiačky a žiaci ZUŠ D. Kardoša, Réžia Z. Varhaníková, Hudba T. Tuláček, Kostýmy Harmoni n.o.

Veríme, že demokratický vývoj v SR nedopustí progresiu extrémizmu a že aj vyhlásenia plné antisemitizmu budú v dohľadnom období dôvodom na označenie porušovania zákona a veríme, že i my divadelníci prostredníctvom našej divadelnej inscenácie TO JE ON … ( alebo aj nám sa to môže stať ) s témou holokaustu a extrémizmu na Slovensku, kde sme použili v autorskom predstavení konkrétne príbehy, konkrétne listy – žiadosti o milosť pre svoje dieťa, ktoré boli odoslané vtedajšiemu prezidentovi Slovenskej republiky Jozefovi Tisovi. Jeho rozhodnutie vo väčšine prípadov? Zamieta sa! Veríme, že naše predstavenie bude posolstvom pre súčasnú mladú generáciu na Slovensku. Zároveň bude aj predstavením pre všetkých, aby si spomenuli na to, čo generácie Slovákov v nedávnej minulosti museli zažiť. Chceme poukázať na pravdy z našej minulosti.

Festival OCHOTNÍCI, Hráme našim jubilantom (BáPoDi, Bánovce nad Bebravou)

Piatok / 20.00 / divadlo / 5 € / 3 €

Účinkujú S. Adamková, A. Bieliková, L. Bieliková, A. Botková, M. Broda, V. Dráb, E. Galušťák, J. Gerbelová, D. Gloneková, N. Hlaváčová, K. Kiripolská, M. Kiripolská, J. Lobotka, S. Manina, K. Miklovičová, M. Mikuš, A. Rizeková, E. Sakálová, Hlas R. Roth, Hudobná spolupráca S. Adamková, Pohybová spolupráca L. Bieliková, Kostýmy K. Lobotková, E. Šimáková, Scénografia S. Lavrík, Foto, video a grafika D. Muranová, Zvuková spolupráca P. Hájek, Technická spolupráca R. Gerbel, D. Muranová, Asistentka réžie V. Žáková

Na motívy novely J. M. Hurbana od Silvestra do Troch kráľov napísal a zrežíroval Silvester Lavrík.

16

Festival OCHOTNÍCI, Ochotnícke divadlo – slasti & strasti

Sobota / 16.00 / diskusia / vstup voľný

Diskusia s ochotníkmi, odbornými pracovníkmi Národného osvetového centra, profesionálnymi divadelníkmi a divákmi o slastiach a strastiach v ochotníkom divadle.

Festival OCHOTNÍCI,Hans Jahn – stojaci, bdiaci (KĽUD, Veľké Kladzany)

Sobota / 17.30 / divadlo / 5 € / 3 €

Účinkujú M. Žipajová, P. Vancák, M. Jenčo, S. Lenárt, J. Jenčo, T. Jenčo, N. Vancáková, M. Hričáková, J. Michľo, K. Kopčo, D. Gajdoš, Autor textu a réžia J. Jenčo

Divadeľna retro komedija s presahami až do sučasnojci o tim, co še stalo v roku 1984 po odhaľeňu pametňika pre dobroho nemeckoho antifašistu Hansa Jahna a čo še može staňe, kec zapomňeme na hrdinov…

CONTINUO Hommage à Milan Brežák (DISK, Trnava)

Sobota / 20.30 / divadlo / 5 € / 3 €

Účinkujú M. Babicová, J. Belica, M. Brežák, D. Duban, S. Ištoková, Z. Jankowská, B. Mosný, V. Ostatníková, J. Rampák, A. Sersenová, P. Tilajčík, Výtvarná spolupráca M. Struhárová, Hudba J. Belica s použitím skladby Marseillaise, Zvuky M. Žák, Réžia B. Uhlár

Inscenácia vznikla metódou kolektívnej tvorby od 5. apríla 2016. S použitím monológu Oskara z filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexander.

Divadelná skupina DISK pokračuje aj vo svojej šesťdesiatej druhej sezóne ako hovorí názov inscenácie. Pokračuje aj napriek tomu, že súbor postihla obrovská strata, keď ho navždy opustil spiritus movens Milan Brežák. Od začiatku tvorby inscenácie sa intenzívne zapájal, ale nedočkal sa jej uvedenia. Napriek tomu v inscenácii hrá, aj keď len vo videosekvenciách. Inscenácia je poctou tejto významnej osobnosti. Súbor sa vypol k výraznému výkonu a to, že v inscenácii zaznie Marsellaise naznačuje, že doba je zrelá na revolúciu. Milan bol revolucionár.

17

Festival OCHOTNÍCI, Svetlo je ako voda (Šesť Pé, Partizánske)

Nedeľa / 20.00 / divadlo / 5 € / 3 €

Účinkujú L. Tischler, N. Gažová, M. Kuttner, B. Kročilová, K. Lachká, M. Nagy, L. Nagy, L. Lazarčíková, S. Mihaličková, D. Klimková, zvuk S. Böhm, svetlá J. Krasula, technická podpora O. Böhm, Dramaturgia, scénografia, réžia kolektív Šesť Pé

na motívy poviedky G. G. Márqueza

Nič ti nedovolí zažiť toľko vecí a prežiť toľko príbehov, ako ti umožní tvoja fantázia.

Koľko vynikajúcich kníh bolo o nej napísaných, koľko skvelých filmov natočených a

koľko dobrých divadelných inscenácií o nej vzniklo! A práve jeden z týchto príbehov

hry s fantáziou a o fantázii nás inšpiroval k tomu, aby sme sa nechali uniesť do sveta,

ktorý tak dobre osobne nepoznáme, ale ktorý nás láka. Loď, plavba na mori, exotické

krajiny, život pod hladinou. A čo by sa stalo, keby sa dalo plávať v prúde obyčajného

svetla!

18

Out + Žltá (predfilm)

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom ASFK

Žltá, réžia Ivana Šebestová, SK, 6 min.

Out, réžia György Kristóf, SK/HU/CZ, 88 min., rôzne jazyky so slovenskými titulkami

Žltá je príbeh o slobode. Hlavná hrdinka Viola, operná speváčka, je zviazaná svojou predstavou o tom, ako má žiť. Uzatvára sa pred svetom, aby sa mohla naplno venovať svojej profesii, no takýto život ničí nielen ju, ale aj samotnú hudbu.

Out je filmovou odyseou päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor. Počas svojej cesty sa dostáva do čoraz viac bizarných situácií, kde stretáva priateľskú ženu, Rusa s nepriateľskými zámermi a smutného vypchatého zajaca bez uší.

19

Divadlo SkRAT: Projekt Onegin

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori textu a účinkujúci Ľ. Burgr, D. Gudabová, L. Fričová, I. Hrubaničová, L. Barcziová, M. Chalmovský, V. Zboroň, svetelný dizajn B. Adamčík, M. Kokavec, Videoprojekcia B. Vitázek, kostýmy T. Langerová, dirigent a zvuková spolupráca M. Tóth, hlas V. Rusiňák, zbor Musica Falsa et Ficta: M. Kundlák, A. Čonková, V. Škutová, S. Hvozdík, K. Hanzenová, Samčo, brat dážďoviek, réžia I. Hrubaničová, Ľ. Burgr

Projekt Onegin je originálnym divadelným experimentom, ktorý ukáže jeden z možných spôsobov, ako sa dá priblížiť ku klasickým dielam aj dnes.

Špeciálne poďakovanie Divadla SkRAT patrí Tine Čornej za darovanie samovaru.

Vznik inscenácie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja.

20

Emerging Artists 2017

Streda / 20.00 / kino inak / 3 €

Réžia rôzni, DE, 78 min., rôzne jazyky s anglickými titulkami

Emerging Artists je program súčasného experimentálneho filmu a videoartu z Nemecka. Prináša tvorbu ôsmych mladých umelcov, ktorí pracujú s animáciou i abstrakciou a ktorí sa pohybujú na rozhraní umeleckých druhov.

Program zostavili AG Kurzfilm (Nemecká asociácia krátkeho filmu) a German Films.

21

Manuál sprievodcu známymi obrazmi

štvrtok /15.15 staršie deti 7-11/ 16.30 mladšie 4-6/ tvorivé výtvarné dielne/ 6 €

lektorka: Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad Monu Lisu od Leonarda da Vinciho, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a dozvieme sa o nich len z kníh dejín umenia. Ktoré obrazy by sme mali poznať a prečo? To je téma, ktorou sa zaoberajú nové výtvarné dielne v A4. Kurz spočíva z krátkej teoretickej časti spojenej s projekciou a tvorivej aktivity, v ktorej sa s deťmi inšpirujeme daným dielom.

Divadlo SkRAT: Extrakty a náhrady

Štvrtok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Inscenácia, ktorá získala ocenenie medzinárodnej poroty, GRAND PRIX, Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma a bola nominovaná na Cenu Nadácie Tatra banky.

“Máš rád toho človeka, kurva, že ho máš rád, ale nedá sa, nemôžeš s ním byť.

Nemôžeš si vedľa neho ľahnúť, a keď si ľahneš, tak ti je na vracanie. Neexistuje.

Potom hrajú. Jak to môžu tak žiť?! Jebať na to.”

Inscenácia vznikla s podporou Regionálnej dotačnej schémy BSK.

23

Klient

Sobota / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom ASFK

Forushande, réžia Asghar Farhadi, IR/FR, 125 min., perzsky s českými titulkami

Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového bytu. Až príliš neskoro zistia, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní, mysliac si, že je to jej manžel. Avšak nie je.

24

Šilalo paňori (Studená vodička) a Ťažká duša *

Nedela / 18:00 / Prezentácia a filmová premiéra / vstupné dobrovoľné

Venované pamiatke Bélu Pokutu, jedinečného rómskeho speváka

Dokumentárny film Mareka Šulíka Ťažká duša zachytáva tri príbehy z rómskych komunít a sleduje spôsob, akým sa pôvodná rómska hudba prenáša z generácie na generáciu a udržuje, respektíve neprenáša a zaniká. Šilalo paňori je názov etnomuzikologického výskumu starodávnych žalostných rómskych piesní.Tento projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Organizuje Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s občianskym združením Žudro (www.zudro.sk).

25

Nina

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 €

Réžia Juraj Lehotský, SK/CZ, 82 min., slovensky

Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred očami. Otec a mama tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, ale akoby mysleli len na seba. Nina im nerozumie, cíti sa opustená a oklamaná – nie je už takmer nič, čomu by mohla veriť. Jedinou istotou v jej svete je plávanie – dáva jej pocit pokoja a opory a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. Keď je ohrozená jej účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny krok.

26

Divadlo SkRAT: Stredná Európa ťa miluje

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € / študenti VŠMU, AU a konzervatórií 3 €

Návrh a koncept D. Vicen, autori textu, účinkujúci V. Bednárik, I. Hrubaničová, V. Zboroň, D. Vicen, hudobná spolupráca Ľ. Burgr, použité skladby Andreu Bocelliho a Indiry Radia pre kvinteto plechových nástrojov upravil M. Piaček, hudbu nahral Slovak Brass Quintet, scénická realizácia D. Vicen a kolektív účinkujúcich

“Šílená jízda do nejtemnějších hlubin středoevropské duše.”

Klasicko-avantgardná, nepoliticko-politická, folklórnobrutálna, pseudointelektuálna komédia, v ktorej sa spochybňuje a zároveň potvrdzuje jestvovanie čohosi, čo sa zvykne označovať ako “stredoeurópsky kultúrny kontext”.

28

Manuál sprievodcu známymi obrazmi

Štvrtok /15.15 staršie deti 7-11 r. / 16.30 mladšie deti 4-6 r. / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad Monu Lisu od Leonarda da Vinciho, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a dozvieme sa o nich len z kníh dejín umenia. Ktoré obrazy by sme mali poznať a prečo? To je téma, ktorou sa zaoberajú nové výtvarné dielne v A4. Kurz spočíva z krátkej teoretickej časti spojenej s projekciou a tvorivej aktivity, v ktorej sa s deťmi inšpirujeme daným dielom.

27 a 28

Sláva Daubnerová: UNTITLED *

Streda, štvrtok / 20.00 / fyzické divadlo / 7 € / 5 €

Koncept, réžia, performerka S. Daubnerová, choreografia S. Vlčeková, dramaturgia a technická spolupráca P. Graus, svetelný dizajn S. Šmálik, svetlá J. Ptačin, zvuk B. Adamčík.

Sólová pohybovo-vizuálna performancia inšpirovaná dielom fotografky Francescy Woodman a pocitom pominuteľnosti, ktorý fenomén fotografie vyvoláva.

Francesca Woodman (1958-1981) bola americká fotografka známa svojimi čiernobielymi konceptuálnymi fotografiami, na ktorých zobrazovala samu seba. V 80. rokoch Woodmanová začala trpieť depresiami kvôli svojej práci a narušenému vzťahu. Po neúspešnom pokuse o samovraždu žila na Manhattane v New Yorku u svojich rodičov, až kým neskočila z okna bytu na East Side.

Reprízu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Organizuje Sláva Daubnerová

30

Druhá strana nádeje

Sobota / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom ASFK

Toivon tuolla puolen, réžia Aki Kaurismäki, FI/DE, 100 min., fínsky s českými titulkami

Najnovší film Akiho Kaurismäkiho sa venuje stále aktuálnej téme utečencov. Jeho hlavnými hrdinami sú Wikström, bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie, a utečenec Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s vážnou témou nechýba absurdný humor, typický pre tohto fínskeho filmára.