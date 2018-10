A4 – program na mesiac október 2018

1

Nico 1988

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Susanna Nicchiarelli, IT, 93 min., rôzne jazyky s cz tit.

Víťaz sekcie Orizzonti z benátskeho festivalu je biografiou legendárnej speváčky Nico z okruhu Andyho Warhola a The Velvet Underground. V 80. rokoch žije Nico samotársky život v Manchestri a až nový manažér jej dodá silu, aby bojovala s osobnými démonmi a znova sa vydala na turné – v rámci ktorého navštívi aj komunistickú Prahu. Film je príbehom znovuzrodenia umelkyne, matky a ikony.

2

Kyoka (JP/DE), Tsembla (FI), Chaosdroid (RO/SK)

Utorok / 20.00 / koncert / 8 € / 7 €

Vyhľadávaná japonská producentka Kyoka, výrazná postava zásadného nemeckého vydavateľstva Raster Noton, prináša svoje „broken pop-beat“ glitchové rytmy po prvýkrát aj na Slovensko. Z detských experimentov s kazetovými magnetofónmi sa jej záujem čoskoro presunul k syntetizátorom, sekvencerom a ďalšej elektronike, no ostala netradičná a precízna práca s pulzujúcimi, až tanečnými rytmickými štruktúrami.

Tsembla je švédsko-fínska umelkyňa Marja Kristina Ahti. Keď u nás pred pár rokmi po prvýkrát vyrábala fascinujúce zvukové krajiny na stole plnom elektroniky, pôsobilo to ako zjavenie. Jej čerstvý album je priezračnejší a napriek abstraktnosti až „pesničkovejší“, no ani rukopisu súčasnej Tsembly nechýba silná atmosféra a príbehovosť.

A k tomu ešte delikátny kolážový intro set stálice bratislavskej scény, multimediálnej umelkyne známej ako Chaosdroid.

3

Divadlo SkRAT: Stredná Európa ťa miluje

Streda / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € / študenti VŠMU, AU a konzervatórií 2 €

Návrh a koncept D. Vicen, autori textu, účinkujúci V. Bednárik, I. Hrubaničová, V. Zboroň, D. Vicen, hudobná spolupráca Ľ. Burgr, použité skladby Andreu Bocelliho a Indiry Radia pre kvinteto plechových nástrojov upravil M. Piaček, hudbu nahral Slovak Brass Quintet, scénická realizácia D. Vicen a kolektív účinkujúcich

“Šílená jízda do nejtemnějších hlubin středoevropské duše.”

Klasicko-avantgardná, nepoliticko-politická, folklórnobrutálna, pseudointelektuálna komédia, v ktorej sa spochybňuje a zároveň potvrdzuje jestvovanie čohosi, čo sa zvykne označovať ako “stredoeurópsky kultúrny kontext”.

4 / 11 / 18 / 25

Čo sú tie IZMY? / 20. Stor.

Štvrtok / 16.30 deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

Moderné umenie je viac ako čokoľvek iné definované izmami. Ako sa ale vyznať medzi zložito znejúcimi názvami hnutí, smerov, štýlov či škôl? Pokračovanie kreatívneho kurzu o výtvarnom umení 20.stor., ktorý naučí vaše deti rozpoznať kubizmus od minimalizmu. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com.

4-5

Novotvar 2018

Medzinárodný literárny festival / Platforma Dni slovenskej literatúry

Festival Novotvar je realizovaný s finančnou podporou Ars Bratislavensis v spolupráci s Literárnym informačným centrom, A4 – priestorom súčasnej kultúry, Balassiho inštitútom – Maďarským inštitútom, Českým centrom, Francúzskym inštitútom, Goetheho inštitútom, Poľským inštitútom a Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave.

Organizuje OZ Novotvar, lierarnyklub.sk a LIC.

http://www.vlna.sk

4

Štvrtok

19.00 Literárny večer / literatúra

Josef Kleindienst (AT), Mária Modrovich (SK), Zofia Bałdyga (PL) , Gábor Lanczkor (HU), Anne Kawala (F), Jana Micenková (SK), Mária Ferenčuhová (SK)

20.00 Petra Fornayová: Koniec Koniec / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Herecký koncert Petry Fornayovej a Vladimíra Zboroňa, tak ako ich nepoznáte. Nemusíte sa však báť, zánik je viac než istý.

20.55 Michal Tallo: Simulácia behu / performancia

A všetci sa poznáme, všetci sa zdravíme, prajeme si všetko dobré.

5

Piatok

17.00 Marek Debnár: Dištančné čítanie / diskusia, prednáška

18.00 Viliam Nádaskay: Vynechaný spoj / Art Debut

19.00 Literárny večer / literatúra

S.d.Ch. (CZ), Veronika Dianišková (SK), Primoš Repar (SLO), Sára Vybíralová (CZ), Radovan Potočár (SK), Weronika Gogola (PL), Ján Škrob (CZ), Richard Pupala (SK)

21.00 Ruce naší Dory / koncert / 5 €

Výkvet pražského undergroundu po prvýkrát v Bratislave.

22.30 Nada El – DJ set / párty

Rezidentná DJ-ka z Nu Spirit Clubu je na hudobnej scéne aktívna už niekoľko rokov. Jej pohľad na hudbu je dokonale striktný a drží sa v hladinách techna a minimalu.

7

Studená vojna

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Zimna wojna, réžia Pawel Pawlikowski, PL/FR/GB, 84 min., rôzne jazyky s cz tit.

Nový film Pawla Pawlikovskeho sleduje osudovú a zároveň zničujúcu lásku speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Ich vzťah odráža dejiny povojnovej Európy – začína v stalinistickom Poľsku, prechádza si emigráciou, jazzovým Parížom i neutrálnou Juhosláviou. Studená vojna prebieha všade okolo nich, no najmä medzi nimi.

8

Mŕtvy národ

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 €

Tara Moartă, réžia Radu Jude, RO, 83 min., ro + sk tit.

Zásadný rumunský autor Radu Jude sa opäť venuje nepríjemným otázkam európskych dejín, ktoré z kolektívnej pamäte radšej vytláčame. Jeho dokumentárna esej spája fotografie Costicu Acsinteho s výňatkami z denníka židovského doktora žijúceho v rovnakom čase, ktoré nám odhaľujú to, čo fotky nie: vzostup antisemitizmu a napokon aj hrozivé vyobrazenie rumunského holokaustu – témy, o ktorej sa v súčasnej rumunskej spoločnosti nehovorí.

9

Divadlo SkRAT: Mono

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Réžia Ľ. Burgr, autori, účinkujúci L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, svetelný dizajn B. Adamčík

Séria / tri monodrám/y, v ktorých sa dozviete ako sa pripraviť na stretnutie s človekom, ktorý vás serie, o ženskom tele uzavretom v rodinnom živote ako aj o hercovi, ktorý uvažuje o tom, čím by chcel byť.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

10

Barbara

Streda / 20.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

Réžia Mathieu Amalric, FR, 98 min., fr + en tit.

Mathieu Amalric je ako režisér menej známy, no o to viac zaujímavý. Jeho najnovší film je príbehom slávnej speváčky Barbary – či skôr herečky Brigitte, ktorá sa pripravuje na stvárnenie Barbary. Brigitte študuje jej hlas, piesne, napodobňuje jej gestá a postupne sa ňou stáva. Životy dvoch žien sa prelínajú tak, ako sa prelína dokument s hraným filmom, archívne zábery Barbary s nakrúteným materiálom. Amalric sa oslobodil od konvenčného životopisu a vytvoril poetický film o umení, živote a inšpirácii.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

11

Prevaha dobrého / divadlo štúdio tanca BB

Štvrtok / 20.00 / divadlo štúdio tanca BB / 7 € / 5 € študenti

Réžia Z. Ďuricová Hájková, choreografia T. Trulik, Z. Ď. Hájková, Hudba M. Háasz

svetelný dizajn J. Čief, videoart L. Matejka, interpretácia T. Trulik, L. Mičincová, M. Mirtová, I. Paladin, L. Tomao, M. Turcerová, P. Pondelík, S. Juráš

Fascinujúci tok rieky sa pri jeho prebytku môže vyliať z koryta. To vyliatie môže byť dvojaké: raz je požehnaním, keď zavlaží suchú zem a dá nový život a energiu; inokedy skazou, keď zaplaví obydlia, rúca hrádze a berie životy. Tak naša vnútorná rieka emócií môže byť vyliata rozličným spôsobom, buď dáva rásť a ovlažuje, alebo naopak rastie v skaze. Čo preváži?

12

Nikola Šušovičová: Nezachytať

piatok /18.00/ vernisáž výstvavy / vstup voľný

Nezachytať ako nezanechať odtlačky v priestore, na predmetoch v ňom umiestnených, v ľudských vzťahoch. Práce mladej autorky Nikoly Šušovičovej zobrazujú viac, ako len vyprázdnený priestor. Prázdno v nich je plné významov, ktoré podvedome tušíme, ale pomenovaním by sme narušili krehkú rovnováhu, na ktorej stoja.

14 / 19

Bratislava v pohybe

Medzinárodný festival súčasného tanca

Vstupenky online na http://www.abp.sk

14

Tereza Hradlíková a kol. (ČR) / Švihla

Nedeľa / 20.00 / tanec / 12 € / 6 € študenti, seniori

Terezu Hradlíkovú fascinovala ľahkosť, s ktorou boxeri skáču cez švihadlo, rytmus ich pohybu a súhra rúk a nôh, ktorý sám o sebe pôsobil ako tanec. Nápad vznikol ako náročná fyzická výzva pri natáčaní filmu v priestoroch pražského boxerského spolku. Švihadlo nemusí byť len obyčajnou detskou hrou, symbolizuje tiež ambíciu, túžbu po výkone, snahu o sebazdokonaľovanie, či skúmanie vlastných hraníc. Počas extrémneho fyzického výkonu a skokmi cez švihadlo rozpráva Tereza Hradílková príbeh ženy a jej emócií v behu života . „Preskakuješ sám seba, prekračuješ svoje hranice, alebo si naopak uväznený v opakujúcom sa kruhu, z ktorého nemožno vystúpiť?“ pýta sa performerka, ktorej dielo získalo cenu Tanečná inscenácia roku 2017 v Čechách a nomináciu na Tanenčníčku/níka roku 2017 v rámci festivalu Česká Taneční Platforma 2017.

19

Rita Góbi Dance (HU) / Volitant

Piatok / 20.00 / tanec / 12 € / 6 € študenti, seniori

Choreografie Rity Góbi sú založené na intuícii a experimentovaní. Sú precízne vystavané a interpretované. Rita má rada minimalizmus, ale i fyzikalitu a jej extrémy. Jej tvorba je založená na osobnej skúsenosti. Ako choreografka je analytická, ako interpretka je presná v líniách pohybu tela i vnímaní priestoru. Kritik Tamás Halász charakterizoval toto sólo ako science-fiction remake umierajúcej labute. Rita ho vytvorila na akustické a elektronické zvuky hudby Dávida Szegő. Jej predstavenia sú často sprevádzané živou hudbou.

Sólo Volitant získalo v roku 2018 cenu Rudolfa Labana za najlepšie predstavenie súčasného tanca v Maďarsku vytvorené v roku 2017 a bolo vybrané medzi dvadsať najlepších produkcií mladých choreografov v sieti Aerowaves. Vyznačuje sa disciplínou, je bezchybné od začiatku do konca, bez štipky nečinnosti. Je stručné a kompaktné.

15

Poézia demokracie / Woodrow Wilson

Pondelok / 18.00 / diskusia / vstup voľný

Moderuje Lukáš Krajčír, diskutujú Eva Škorvanková, Dušan Kováč

Otvorená diplomacia a moria, sloboda národom v autokraciách a kolóniách a medzinárodné mierové fórum. Úvahy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona (1856 – 1924) stáli pri zrode novej, demokratickejšej Európy a Československa. Prezident s kladmi i zápormi sa stal inšpiráciou pre umeleckú tvorbu českých a slovenských poetov. Kto bol Wilson a aké je jeho posolstvo? Poézia demokracie je kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia.

V spolupráci s o.z. Ladon a Projektom Batyskaf. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

16

Divadlo SkRAT: TAbu

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Účinkujúci a autori I. Hrubaničová, D. Gudabová, L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

“Ľubo: Čo bolo tabu, je dnes klišé.

Milan: Treba zaviesť nové tabu!”

Poznáte ešte nejaké tabu? Stáva sa vám, že už skutočne nič nie je pre vás posvätné? Príďte do Divadla SkRAT a vychutnajte si TAbu v podaní autorskej kolektívnej tvorby hercov a herečiek, ktorí s tabu dlhé roky bojujú…

Alebo sú iba dobrovoľne v jeho zajatí? A ako je to s vami?

18

Futurit: 40 rokov ambientu

Štvrtok / 19.00 / hudobná prednáška / voľný vstup

Album Briana Ena Music for Airports vyšiel pred štyridsiatimi rokmi. Ambient tu bol už predtým, tento album a koncept však zadefinoval nový žáner.

Odvtedy ambient plynie: puristicky, aj ako súčasť iných žánrov. Vypĺňa nekonečné prázdne priestory, opisuje krajiny ľadu. Hluk je blízko, na jedno pokrútenie gombíkom. New age, world music a chill-out tiež. Aj napriek tomu vie byť ambient hlboká a emocionálna hudba. Hudba čo sa nikam neponáhľa, ale vyžaduje sústredené počúvanie.

Spoznajte klasiky žánru aj rarity a zabudnuté nahrávky za posledné štyri desaťročia. Na hudobnej prednáške Petra Dolníka.

20

52 Hertz Whale, Shallov.

Sobota / 20.00 / koncert / 6 €

We shall love a lot of people – tak sa volá spoločné turné dvoch spriaznených bratislavských projektov. Po dvoch týždňoch v Poľsku, Česku a Nemecku zahrajú svoj posledný tohtoročný koncert práve v A4. 52 Hertz Whale je post-punková zostava, ktorej tvorba pripomenie kapely ako Preoccupations, Interpol alebo Mewithoutyou. Je nahnevaná, divoká a melancholická, preplnená energiou a netrpezlivosťou. K tomu Shallov., temné, lesklé, inštrumentálne pasáže plné energie a špiny. Najinteligentnejšie prepojenie post-rockovej zvukovej steny s prvkami hardcoru a screama.

21

Tomáš Danielis / Game

Nedeľa / 20.00 / tanec / 7 € / 5 € študenti

Choreografia a koncept T. Danielis, dramatugia T. Jelinek, hudba archív performerov a J.S.Bach, choreografia a tanec J. Simet, J. Arsen, S. Kúdeľová, L. Fulop, R. De Simone, T. Danielis, producent FEYNMEN, koproducenti Pro Progresione, DYNAMEaeT

Tanečná performancia o stratégiách moci. Šesť ľudí s rovnakou úlohou – nájsť cestu, ako zdieľať spoločný priestor a zároveň nájsť spôsob, ako využiť ponúkané možnosti k dosiahnutiu svojich cieľov a dominancii nad ostatnými. Najnovšia performancia Tomáša Danielisa a jeho tvorivého tímu zo série projektov na tému moc je založená na výskume teórie hier. Jej účelom je reflexia kľúčových momentov mechaniky moci a zároveň zobrazenie dopadu týchto mocenských procesov na našu spoločnosť.

Dielo vzniklo vďaka finančnej podpore FPU, Kulturam Stadt Graz, A9 Europa, Kultur Ausserbeziehungen Land Steiermärk, BKA, Rakúskych Kultúrnych Centier v Bratislave, Seoule a Budapesti, NKA Budapest. Podporili SIN Budapest, IG Tanz Steiermark.

22

Divadlo SkRAT: Extrakty a náhrady

Pondelok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Inscenácia, ktorá získala ocenenie medzinárodnej poroty, GRAND PRIX, Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma a bola nominovaná na Cenu Nadácie Tatra banky.

“Máš rád toho človeka, kurva, že ho máš rád, ale nedá sa, nemôžeš s ním byť. Nemôžeš si vedľa neho ľahnúť, a keď si ľahneš, tak ti je na vracanie. Neexistuje. Potom hrajú. Jak to môžu tak žiť?! Jebať na to.”

Inscenácia vznikla s podporou Regionálnej dotačnej schémy BSK.

23-25

Divadelný festival Drama Queer

Oragnizuje Nomantinels

23

Jiří Bartovanec: Entropy

Utorok / 20.00 / festival Drama Queer / 5 € / 3 € študenti / držitelia cinema passov z FFI majú 50% zľavu

Choreografia J. Bartovanec, tanec M. Aldaabal, kostým O. A. Vojta & J. Bartovanec, hudba D. Bacikin, I. Xenakis, M. Měchura, O. Arnalds & N. Frahm, Circuit Splash, Thoas Lindner, scéna a svetlá M. Hór Horáček, produkcia a grafický dizajn D. Dvořáková, J. Havlík

V tanečnom sóle ide o priestorové hľadanie svojej vlastnej identity. Priestor ako klietka, v ktorej ide o hru svojich vlastných možností a ich vytrvalosti v izolovanom a predsa plnom, ale zahmlenom svete. Ježko v klietke a jeho pokusy o vymanenie sa z nej. Niekedy je to zvuk, niekedy svetlo a inokedy samotná spoveď. Kde sa nachádza fikcia a realita nie je podstatné, ale kedy sa otvára a zatvára brána našich vlastných ja?

24

Divadlo J.K.Tyla (Plzeň) / Patricia Highsmith: Talentovaný pán Ripley

Streda / 20.00 / divadlo / 5 € / 3 € študenti / držitelia cinema passov z FFI majú 50% zľavu

Réžia N. Deáková, adaptácia a dramaturgia M. Špálová, dramaturgická spolupráca M. Caltová, scéna L. Kuchinka, kostýmy J. Smetanová, hudba J. Kudláč,

účinkujú Tom – P. Neškudla, Dickie – O. Rychlý, Marge – A. Mohylová, Pat – J. Kubátová

Kam až môže zájsť túžba po inom živote? Existujú ešte nejaké hranice?

Risk nemusí znamenať len zisk. Strhujúci príbeh talentovaného, ale značne neukotveného mladíka Toma, ktorý túži po bohatstve a predovšetkým po uznaní. Na dosiahnutie svojho cieľa je schopný hrať tú najriskantnejšiu hru.

25

Divadlo Tygr v tísni (Praha) / Tomáš Loužný: Synáčci

Štvrtok / 20.00 / divadlo / 5 € / 3 € študenti / držitelia cinema passov z FFI majú 50% zľavu

Réžia T. Loužný, dramaturgia M. Nováková, scénografia P. Vítek, kostýmy V. Hanyš,

účinkujú N. Gáčová, A. Krausová, P. Neškudla, P. Honzík, K. Krhovják, F. Březina

Internát výberovej školy. Štyri budúce spoločenské elity na jednej izbe. Maminkini synáčikovia. Krádež peňazí rozpohybuje špirálu nadvlády a poníženia, manipulácie, teroru a zneužívanie podložené duchovnými, morálnymi a ekonomickými ideológiami. Hra je inšpirovaná románom Roberta Musila Zmätky chovanca Törlessa, autobiografiou Thomasa Bernharda Obrys jedného života a poviedkami Rainera Maria Rilkeho.

26

Divadlo SkRAT: Rozlúčka s pohybovým aparátom

Piatok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, L. Fričová, D. Gudabová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň, pohybová spolupráca S. Vlčeková, vizuálna spolupráca B. Vitázek, hudba Pjoni, svetelný dizajn B. Adamčík

Najnovšia produkcia Divadla SkRAT je pokusom o tanečnú inscenáciu. Herci cez svoj pohybový aparát, pohyb, cez prejavy svojich vnútorných orgánov sa stretávajú s politikmi, celebritami s novinármi a fotografmi. Sú vystavení agresivite a despocii telovýchovných pracovníkov, trénerov, koučov a občas si možno chcú pritiahnuť z neba hviezdy na zem, lebo si ich chcú ohmatať. Ale možno len chcú vypovedať niečo o sebe, čo nevedia povedať slovami.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma BSK.

27

Splnený zem, Mikoo, Troi Boglesseoure / Wolf Solent

Sobota / 20.00 / koncert / 7 € / 5 €

Večer “posunutého pesničkárstva” uvedie tri osobité autorské projekty.

Splnený zem založili tri zásadné postavy scény, Burlas, Zagar a Karvaš: „Koniec sa blíži, ale elektronika ešte funguje a easy listening nightmares prichádzajú občas aj k vám. Dokonca so spievanými pasážami. V novom jazyku.“

Mikoo je akustická zostava okolo bubeníčky a skladateľky Michaely Antalovej, ktorú dala dokopy v jej pôsobisku Osle. Inšpirácia improvizovanou hudbou, jazzom i klasikou ústi do zvláštne navrstvených minimalistických „jemných melódií“.

White Days 2.0 – Songs Of The Otioseness, čiže „piesne márnosti“ boli inšpirované mýtom o „večnom návrate“. Multimediálny umelec Ladislav Pálmai (Troi Boglesseoure) svoj experimentálny hudobný film rozohral s hudobníkom Zoltánom Melecskim (Wolf Solent) do podoby audiovizuálneho koncertu. Vznik predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

28

Zlodeji

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 €

Manbiki kazoku, réžia Hirokazu Koreeda, JP, 121 min., jp + cz tit.

Zrejme navýraznejší súčasný japonský autor Hirokazu Koreeda sa dočkal Zlatej palmy svojim filmom o drobných zlodejoch, rodine a tajomstvách. Osamu žije v provizórnom dome na periférii, na živobytie si so svojim synom privyrába drobnými krádežami. Do ich rutiny zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin. Tento čin vedie k odhaleniu tajomstva vnútri rodiny zlodejov a spochybnenie toho, čo vlastne rozumieme pod pojmom rodina.

29

Mesto ako politikum / Čo s tebou, Bratislava?

Pondelok / 19.00 / diskusia / vstup voľný

Pokračovanie série verejných diskusií o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto. Tentoraz predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách. Tematicky bude diskusia rámcovaná problematikou udržateľného rozvoja mesta a problematikou kultúrnej politiky.

Organizuje: Local Act v spolupráci s A4 – priestorom súčasnej kultúry

Podpora: Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky na podporu kultúry Ars Bratislavensis

30

Divadlo SkRAT: Paranoja

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Účinkujú V. Bednárik, Ľ. Burgr, P. Fornayová, M. Chalmovský, I. Hrubaničová, V. Zboroň, D. Vicen / alternácia J. Vlk, S. Vlčeková, réžia a hudba Ľ. Burgr

W. Allen: “To, že ste paranoidní ešte neznamená, že vám nikto nejde po krku.”

Inscenácia predstavuje ľudské skraty a spoločenské paranoje v priestoroch pred zatvorenými dverami.

Dramatický text vznikol metódou kolektívnej tvorby.

31

Tvár

Streda / 20.00 / kino inak / 3 €

Twarz, réžia Małgorzata Szumowska, PL, 91 min., pl + cz tit.

Małgorzata Szumowska pokračuje v kritike súčasného Poľska a skúmaní vzťahu medzi spoločenstvom, cirkvou a politikou. Jej satira o malomeštiactve sleduje Jaceka, miestneho excentrika, ktorý pracuje na stavenisku, kde má vyrásť najvyššia socha Ježiša na svete. Keď dôjde k nehode, stane sa prvým občanom Poľska, ktorý podstúpi transplantáciu tváre. Je z neho oslavovaný martýr, no zároveň sa od neho všetci odvracajú.