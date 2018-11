A4 – program na mesiac november 2018

4

Cirkus Rwanda

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 €

Réžia Michal Varga, CZ/SK, 75 min., rôzne jazyky + cz tit.

Nový česko-slovenský dokumentárny film debutujúceho Michala Vargu sleduje spoločný projekt českého Cirk La Putyka a akrobatov z Rwandy. Kým jedni sú etablovaným európskym súborom, druhí cvičia na malej pláži a snažia sa vysporiadať s nedávnou históriou krajiny. Obe strany sú fascinované tými druhými, rozdielne chápanie života a vášne však vedie aj ku kultúrnym stretom. Finálne predstavenie môže byť autentickým vyjadrením oboch kultúr i fiaskom plným gýču.

KineDok: Prijímanie

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 €

Komunia, réžia Anna Zamecka, PL, 72 min., pl + sk tit.

Štrnásťročná Ola musí byť chtiac nechtiac hlavnou rodiny. Jej mama je preč, otec iba sedí pred televízorom a mladšiemu bratovi treba venovať ešte veľa pozornosti. Jeho nastávajúce prvé sväté prijímanie využíva Ola ako zámienku, aby sa pokúsila rodinu znova spojiť. Neobyčajne zrelý debut Anny Zameckej bol ocenený v Locarne a získal aj Európsku filmovú cenu za najlepší dokumentárny film.

Floex (CZ) & Tom Hodge (UK) + Virtuální symfonický orchestr: A Portrait of John Doe

Utorok / 20.00 / koncert / 8 € predpredaj / 10 € na mieste

Český hudobník Tomáš Dvořák alias Floex prichádza s novým projektom, ktorý vytvoril v spolupráci s britským klaviristom a skladateľom Tomom Hodgeom (Max Cooper, Piano Interupted, SMOW). Výpravný a kritikou vychválený album na značke Mercury/Decca Classics (Universal) balansuje na pomedzí súčasnej klasiky a organickej elektroniky, k čomu dopomohol aj Symfonický orchester Českého rozhlasu. Koncertná podoba projektu je komornejšia, no o to originálnejšia. Okrem autorov v nej totiž na úvodnom vystúpení jesenného turné uvidíte aj “Virtuální symfonický orchestr”, vytvorený pomocou projekcie na balóny rôznych veľkostí vznášajúcich sa nad hlavami kapely.

“M”

Streda / 19.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

Réžia Gabriela Gažová, SK, 22 min., sk

“M” je film o dvoch štrnásťročných kamarátkach, rockovej hudbe, menštruácií, rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami a utekaním zo školy. Počas strašidelných dní okolo Halloweenu sa jeho hlavné protagonistky niekoľkokrát konfrontujú so svojou žensko- dievčenskou identitou a problémami z nej vyplývajúcimi.

Čo sú tie IZMY? / 20. stor.

Štvrtok / 16.30 deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

Moderné umenie je viac ako čokoľvek iné definované izmami. Ako sa ale vyznať medzi zložito znejúcimi názvami hnutí, smerov, štýlov či škôl? Pokračovanie kreatívneho kurzu o výtvarnom umení 20. storočia, ktorý naučí vaše deti rozpoznať kubizmus od minimalizmu. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com.

Divadlo SkRAT: Mono

Štvrtok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Réžia Ľ. Burgr, autori, účinkujúci L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, svetelný dizajn B. Adamčík

Séria/Tri monodrám/y, v ktorých sa dozviete ako sa pripraviť na stretnutie s človekom, ktorý vás serie, o ženskom tele uzavretom v rodinnom živote ako aj o hercovi, ktorý uvažuje o tom čím by chcel byť.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

Dezorzovo lútkové divadlo: Panoptikum Frankenstain

Piatok / 20.00 / marionetový muzikál / 7 €

Réžia G. Dezorz, dramaturgia Santanelli, scénografia a bábky V. Dubravay, libreto G. Dezorz, texty piesní A. B. Pain, dialógy A. Hrča, C. Cap, hudba M. Čekovský, korepetície A. Maďar

Majiteľ panoptika hrôzy, doktor cirkusových vied Frankenstain je na mizine. Jeho opozerané atrakcie a čísla už nepriťahujú žiadne publikum. A tak je jeho jedinou možnosťou priviesť na svet ďalšiu obludu, ktorou pritiahne do panoptika opäť zvedavé davy. Nový netvor Monster, skutočný prízrak zo zlých snov, je ako stvorený na to, aby splnil jeho pekelné plány a vytvoril dokonalý pár so slepou hypnotizérkou Miss Lilith Monaco…

Inscenácia vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Goetheho inštitút uvádza: GAS (live / Kompakt, DE)

Sobota / 20.00 / koncert / 12 € predpredaj / 14 € na mieste

Legenda elektronickej hudby z Kolína nad Rýnom prvýkrát v Bratislave! Wolfgang Voigt je producent a zakladateľ vplyvného nemeckého labelu Kompakt. Na svetovej scéne sa pohybuje už od 80. rokov, jeho nahrávky výrazne ovplyvnili zvuk súčasného minimal techna a ambientu. Z množstva projektov dosiahol najväčší ohlas audiovizuálny GAS, ktorý prináša nezabudnuteľný akustický a obrazový zážitok. Koncert sa koná pri príležitosti 25. výročia založenia Goetheho inštitútu na Slovensku.

Support: Milosh & Superskank.

Climax

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Gaspar Noé, FR; 95 min., fr, en + cz tit.

Skupinu dvadsiatich tanečníkov čaká trojdňové skúšanie v starej škole uprostred lesa. Tu zorganizujú záverečnú párty s veľkou misou sangrie. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení drogami, hoci nevedia, kto alebo kedy im ich dal. Netreba veľa a ich stav vyvrcholí neurózami a psychózami, ktoré len znásobuje elektrizujúci rytmus hudby. Kým niektorí z nich sa vznášajú, iní sa prepadajú do pekiel…

CinemAfrica: Timbuktu

Pondelok / 20.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

Réžia Abderrahmane Sissako, FR/MR, 96 min., rôzne jazyky + en tit.

Kino inak vám bude najbližšie mesiace prinášať výber klasických i súčasných afrických filmov. Začíname mauritánskym autorom Abderrahmanom Sissakom, ktorý patrí medzi zásadných afrických autorov s medzinárodným renomé. Jeho film Timbuktu z roku 2014, ocenený aj v Cannes, sleduje život v tomto malijskom meste okupovanom islamistami. V momente, keď hlavný hrdina pri potýčke nechtiac zabije iného človeka, musí sa podriadiť novým pravidlám.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

Divadlo SkRAT: Paranoja

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Účinkujú V. Bednárik, Ľ. Burgr, P. Fornayová, M. Chalmovský, I. Hrubaničová, V. Zboroň, D. Vicen / alternácia J. Vlk, S. Vlčeková, réžia a hudba Ľ. Burgr

W. Allen: “To, že ste paranoidní ešte neznamená, že vám nikto nejde po krku.”

Inscenácia predstavuje ľudské skraty a spoločenské paranoje v priestoroch pred zatvorenými dverami.

Dramatický text vznikol metódou kolektívnej tvorby.

Vlna naživo 2018

XIII. Multižánrový festival časopisu Vlna

Štvrtok

8 € / 6 € študenti

20.00 / Petra Fornayová: Koniec Koniec / divadlo

Herecký koncert Petry Fornayovej a Vladimíra Zboroňa, tak ako ich nepoznáte.

21.00 / Malovcová – Kladivo – Zanolettiová: Magnetische Welle / koncert

Krst albumu Magnetische Welle, spájajúceho prvky komponovanej hudby a improvizácie do jedného tvaru, pridávajúc im presah do priestorov divadelného a filmového umenia. Interpréti na základe spontánnej intuitívnosti a komunikácie rozvíjajú rôzne fragmenty vlastného spoločne nakomponovaného materiálu.

Piatok

8 € / 6 € študenti

20.00 / Michaela Zakuťanská: Cesta hrdinov / divadlo

Réžia a scénografia Z. Zupková, hudba Ľ. Petruška, hrajú R. Nižník, A. Palko, L. Petrušová, A. Remeník, M. Ryšavá, A. Sisák

Divadelná výprava na najdlhšiu slovenskú turistickú magistrálu.

22.00 / DJ Soletka

Pekne presolený DJ set.

Sobota

8 € / 6 € študenti

19.00 / Soňa Ferienčíková, Mária Júdová, Alexandra Timpau: Everywhen (SK/CZ) / performancia

Everywhen – intermediálna performancia o neustálej rotácii dejín.

20.00 XAFOO / koncert

Stieranie prachu a špiny z prežitého. Hudobné improvizácie dvoch výrazných osobností česko-slovenskej alternatívy Mikoláša Chadimu (sax, gitara) a Jula Fujaka (piano, basgitara) k fotografiám kolaborácie, špehovania a perzekúcie od 2. svetovej vojny po súčasnosť.

21.00 OTRAS: ex post 20 / koncert

Koncert zásadnej postindustriálnej rockovej skupiny po 20 rokoch. Skupinu tvoria, dnes už známe postavy slovenskej alternatívy: gitarista, spevák Peter Varso a multinštrumentalista Julo Fujak a basgitarista Jožo Hruška. Repertoár ťažiskovo pozostáva zo skladieb z albumu “Kysucký postindustriál” (1998). Jeho hudobným producentom bol David Šubík z brnianskej Sklenenej louky, ktorý vystúpi ako hosť.

Nedeľa

Vstup voľný

20.00 / Fero Király: fNU-XAZjhzA / performancia

YouTube live-coding. Fero Király tentoraz necháva doma svoj prevlek klasicky vzdelaného hudobníka. Miesto toho siaha po našom kolektívnom virtuálnom bohatstve a neváha ho použiť. Čaká vás kultúrne prekódovanie youtubových videí, ako ste ich ešte nevideli, vystavané z koncertných momentov, ktoré si nikto nevšíma.

21.00 / Michal Tallo: Delta / krst knihy

Krst knihy jedného z najvýraznejších predstaviteľov spirituálneho posthumanizmu.

22.00 / Naďa El: Delta Spirit / DJ set

Bývalá rezidentná DJ-ka dnes už neexistujúceho legendárneho Nu Spirit Clubu je na hudobnej scéne aktívna už niekoľko rokov. Jej pohľad na hudbu je dokonale striktný a drží sa v hladinách techna a minimalu. Tento večer bude jej set inšpirovaný novou zbierkou poézie Michala Talla – Delta.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súmrak

Pondelok / 19.00 / kino inak / 3 €

Napszállta, réžia László Nemes, HU, 144 min., hu + cz tit.

Veľký talent európskej kinematografie László Nemes prichádza po Saulovom synovi s novým filmom. Súmrak sa odohráva v Budapešti v posledných rokoch monarchie. Dráma sleduje dvadsaťročnú Irisz Leiter, ktorá prichádza do maďarského hlavného mesta potom, ako dospievala v sirotinci, a náhle je konfrontovaná s vlastnou minulosťou a temným tajomstvom, čo obostiera jej rodinu.

Divadlo SkRAT: Extrakty a náhrady

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Inscenácia, ktorá získala ocenenie medzinárodnej poroty, GRAND PRIX, Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma a bola nominovaná na Cenu Nadácie Tatra banky.

“Máš rád toho človeka, kurva, že ho máš rád, ale nedá sa, nemôžeš s ním byť. Nemôžeš si vedľa neho ľahnúť, a keď si ľahneš, tak ti je na vracanie. Neexistuje. Potom hrajú. Jak to môžu tak žiť?! Jebať na to.”

Inscenácia vznikla s podporou Regionálnej dotačnej schémy BSK.

Circuit des Yeux (US), Leto s Monikou (SK)

Streda / 20.00 / koncert / 10 € predpredaj / 12 € na mieste

Dvojkoncert výrazných pesničkárskych osobností bude jedným z vrcholov hudobnej jesene. Americká experimentálna folková skladateľka a speváčka s rozpoznateľným, až barytónovo položeným hlasom, Haley Fohr začala s projektom Circuit des Yeux vo svojich osemnástich rokoch. Odvtedy vydala viacero kritikou vychvaľovaných nahrávok na značkách Thrill Jockey či Drag City a spolupracovala so zásadnými postavami ako Glenn Branca, Lee Ranaldo, Bill Orcutt a Bonny ‚Prince‘ Billy. Atmosférické, precítené a potemnelé (Anglofóni by povedali haunted) piesne teraz zaznejú po prvý raz na Slovensku a so sprievodnou kapelou.

Leto s Monikou je nielen názov Bergmanovho filmu, ale aj nový pesničkový projekt Moniky Midriakovej (predtým Monikino kino). Prvý bratislavský koncert sľubuje aj krst čerstvého albumu. „Hravé melódie vhodné na snívanie aj tancovanie, jemné gitary, elektroniku a vtipné súčasné texty.“

Barbora Tomíková: In the Bush

Výstava potrvá od 23. novembra do januára.

Fotografický cyklus z austrálskeho vnútrozemia. Nehostinný, rozľahlý a plný nástrah v podobe jedovatých hadov, nedostatku pitnej vody či extrémnych horúčav, aj také môže byť. Izolácia, ktorú na týchto miestach zažijete, vás buď inšpiruje, alebo zlomí. Od 19. storočia sa v spôsobe života tamojších obyvateľov, ktorí pracujú v baniach alebo chovajú ovce a dobytok na rozľahlých pastvinách, veľa nezmenilo. Cyklus „In the bush“ prináša portrét súčasného života v austrálskom štáte Queensland, ktorého obyvatelia už šiesty rok bojujú so zničujúcim suchom. Napriek tomu svoj život nadovšetko milujú.

Divadlo SkRAT: TAbu + krst knihy: Interpretácia hier divadla SkRAT

Piatok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Účinkujúci a autori I. Hrubaničová, D. Gudabová, L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

“Ľubo: Čo bolo tabu, je dnes klišé.

Milan: Treba zaviesť nové tabu!”

Poznáte ešte nejaké tabu? Stáva sa vám, že už skutočne nič nie je pre vás posvätné? Príďte do Divadla SkRAT a vychutnajte si TAbu v podaní autorskej kolektívnej tvorby hercov a herečiek, ktorí s tabu dlhé roky bojujú…

Alebo sú iba dobrovoľne v jeho zajatí? A ako je to s vami?

Divadlo na cucky a Divadlo DPM: 1993 / PREMIÉRA

Sobota / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Hrají a hrajú P. Dostálová, Š. Ferstl, A. Joura, T. Pokorný, hudba a hudba Orinoko, výprava a výprava Ľ. Bubánová, réžia a režie S. Vollmannová, text a text kolektiv a kolektív

Čo si myslia mladí ľudia o rozpade Československa? Na to se budou snažit odpovědět dva čeští a dva slovenští herci v koprodukční inscenaci olomouckého Divadla na cucky a bratislavského Divadla DPM. S humorom, iróniou a snahou lepšie se poznať. Autentická výpověď o časech ne tak moc vzdálených, pro některé ale až až.

film x art: Built to Last

Nedeľa / 19.00 / kino inak / 3 €

Réžia Haruna Honcoop, CZ, 58 min., rôzne jazyky + en tit.

Novembrový film z cyklu film x art, teda filmov o umení, sa venuje povojnovej „socialistickej“ architektúre v strednej a východnej Európe. Experimentálny dokumentárny film, či skôr desať krátkych filmov nám predstaví administratívne budovy, múzeá, monumenty či panelové domy v desiatich krajinách bývalého východného bloku – relikty nedávnej minulosti, ktoré mali ostať navždy.

Film osobne uvedie autorka.

V spolupráci s Českým centrom v Bratislave.

Teasing #12: Peter Kudlička

Pondelok / 20.00 / diskusia / vstup voľný

Pokračovanie diskusno-listeningových večerov s ľuďmi, ktorí sú hudbou živí. Hosťom novembrovej edície bude Peter Kudlička alias 16 colours (FKA EGA), producent elektronickej hudby, modulárny nadšenec a milovník syntezátorov. Nevšednú a originálnu hudbu vyhľadáva už od detstva, odkedy prvý raz dočiahol na pianíno svojej starej mamy. Vyrastajúc na Bankete, Jeanovi-Michelovi Jarrem, Pet Shop Boys či Erasure, “otravoval” rodičov tak dlho, až kým nedostal Casio SA-20, ktoré si okamžite zamiloval. Na vysokej škole však dospel k presvedčeniu, že ultimátny nástroj neexistuje a tak si ho navrhol sám. Dlhší čas pôsobil pod pseudonymom EGA (aka Enhanced Graphics Adapter), dnes si však hovorí 16 colours. Svoje debutové EP Northward vydal pred štyrmi rokmi pod labelom Proto Sites. Posledné roky žánrovo osciluje niekde medzi ambientom a klubovou hudbou, obyčajne s výraznou lo-fi príchuťou a stopami experimentu.

Moderuje Tea Tralna.

Divadlo SkRAT: Umri, skap a zdochni…!!!

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori textu, účinkujúci V. Bednárik, Ľ. Burgr, D. Vicen alternácia M. Chalmovský, V. Zboroň, strih filmových nahrávok P. Víťaz, kamera Z. Piussi, D. Vicen, autor hudby M. Piaček, hudbu nahral Požoň sentimentál, autor piesní Ľ. Burgr, réžia D. Vicen

Optimistický smrtonosný opus o tom, že futbalové mužstvá sa rozpadávajú, Boh nemá rád bezbranných a masochizmus je úžasná vec! Ďalej o obdivuhodnej schopnosti zamilovať sa niekoľkokrát denne do rôznych žien, ale aj o tom, že nie každý je schopný uniesť toľko vstupov a výstupov. Tiež o špecifikách slovenskej tantry, fenoméne inteligentnej milenky, zvestovaní príchodu Nového človeka a iných pozoruhodnostiach…

NEXT 2018: 19. ročník festivalu súčasnej hudby *

Utorok-Sobota / 19.00 / festival

Fatima Al Qadiri A/V, Peter Zinovieff x Lucy Railton, AMM, Caterina Barbieri, Jung an Tagen, Alexis Langevin-Tétrault x Pierre-Luc Lecours, Gosheven, Primitive Art, Shitney, Hugo Esquinca, Bolka x Rosa Menkman, Ji Youn Kang, CtrlFreq, Nina Pixel, Fedde ten Berge a ďalší

Festival NEXT prináša tvorivé prístupy v aktuálnej svetovej aj domácej hudbe a zvukovom umení. Štyri dni zvukového objavovania: priekopníci voľnej improvizácie, elektroakustická tvorba, multikanálový zvuk, audiovizuálne performance aj vizionárska elektronika na pomedzí experimentálnej a klubovej hudby, koncerty, workshopy, prednášky, párty.

Podrobný program a predpredaj lístkov na nextfestival.sk.