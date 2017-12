A4 – program na mesiac január 2018

9

Zabitie posvätného jeleňa

Utorok / 20.00 / kino inak / 3 €

The Killing of a Sacred Deer, réžia Yorgos Lanthimos, GB, 119 min., angl. s čes. tit.

Steven Murphy je úspešný kardiochirurg, ktorý žije v luxusnej vile s krásnou ženou a dvoma deťmi zdanlivo pokojný život. Prečo ale po práci vyhľadáva spoločnosť čudáckeho teenagera Martina, ktorému sa snaží dávať otcovské rady do života? A prečo sa Martin stále viac vtiera do Stevenovej nenápadne čudáckej rodiny? Odkiaľ sa berú nevysvetliteľné tragické udalosti, ktoré premenia život Murphyovcov v úplné peklo? Kľúčová osobnosť gréckej divnej vlny Yorgos Lanthimos so svojou dvornou scenáristkou Efthymis Filippou vytvoril modernú parafrázu antickej drámy o neodvratnej vine a krutom treste, vyšinutú meditáciu o vzťahu medzi symbolickým a reálnym.

10

Teasing #6 / Dominik Suchý (TITTINGUR)

Streda / 20.00 / prednáška / vstupné dobrovoľné

Aj v roku 2018 sme tu s konceptom diskusno-listeningových večerov s ľuďmi, ktorí sú hudbou živí. Teasing, to sú neformálne debaty bez žánrových ohraničení a selekcie srdcových záležitostí, vypovedajúce o (mo)mentálnom hudobnom naladení.

Hosťom tejto edície bude Dominik Suchý aka TIT z dvojice TITTINGUR. Dominik sa však venuje i sólovej produkcii, ktorá osciluje medzi experimentálom, noisom a brutalistickou elektronikou. Doposiaľ vydal dva albumy, ktoré vznikali počas jeho študijných a pracovných pobytov v Londýne, Dánsku či na Islande. Dominik je činný aj v iných sférach, pokiaľ ide o hudbu, a to formou zvukového inžinierstva a zvukového dizajnu. Moderuje Tea Tralna.

11, 18, 25

Manuál sprievodcu známymi obrazmi / 19. stor.

Štvrtok / 15.15 / staršie deti (7-11 r.) / 16.30 mladšie deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme, aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad da Vinciho Monu Lisu, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a bežne sa o nich nedozviete. Tvorivé dielne sú zamerané na obrazy a autorov, ktorých je dôležité poznať.

V pokračovaní obľúbeného kurzu sa po 20. storočí v tomto polroku presunieme k umeniu 19. storočia a v obrátenom chronologickom slede sa budeme sa venovať obrazom aj počiatkom fotografie. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

11

What the hell Noturno is? – Eduardo Matos

Štvrtok / 16.00, 19.00 / projekcia, diskusia, workshop / 2 €

Na začiatok roka sme pripravili projekciu úspešného krátkeho filmu Noturno od brazílskeho režiséra Eduarda Matosa, ktorý po celom svete získava festivalové ocenenia. V obrazoch zmiešaných do asambláže film zobrazuje dve postavy – cudzieho muža a dievča z malej nemeckej dediny, ktorí toho majú spoločného viac, ako by sa na prvý pohľad očakávalo: zaujem o fotografiu, osamelosť a život mimo sociálného života.

Pred projekciou sa uskutoční workshop s režisérom. Ak máte záujem o účasť na workshope, píšte na: tms@alt30festival.com.

V spolupráci s Alt30collective. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

12

Palo Fabuš: Je možné demokratizovať samotnú realitu?

Piatok / 17.00 / prednáška / voľný vstup

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií

J. G. Ballard si už v 70. rokoch všimol, že sa svet okolo neho premieňa tak radikálne, až realita ustupuje do pozadia a do popredia sa dostáva skôr fikcia – že si fikcia a realita doslova vymenili miesta. Vychádzajúc z histórie i súčasných poznatkov filozofie a sociológie médií, cyklus Technika a myslenie skúma technologické podmienky dnešného myslenia: prečo dnes svet vzniká skôr podľa pravidiel fantázie než logiky?

Prvá prednáška priblíži, prečo sa koncom 20. storočia rodí nový záujem o ontológiu, akú rolu v ňom hrá technika a pred akou výzvou teraz ocitáme. Ukáže sa, že realita nie je niečím, čo je iba spoznávané, ale čo človek aj utvára v spolupráci so strojmi a prírodou – a že otázka, ako realitu utvárať, je výsostne politická.

Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.

14

Dvojitý milenec

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

L’amant double, réžia François Ozon, FR, 107 min., fran. s čes. tit.

Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží zakryť druhý život svojho temnejšieho ja?

15

10 rokov lásky

Pondelok / 20.00 / kino inak / 3 €

Réžia Adam Hanuljak, SK, 96 min., rôzne jazyky so slov. tit.

Film o tom, ako sa mení doba i ľudia. Autori už desať rokov sledujú páry z rôznych krajín Európy, aby ponúkli vhľad do toho, čo znamená byť v dnešnej dobe mladým rodičom. Film hovorí o zmene životného štýlu, sociálnej a ekonomickej situácii, neskôr smeruje k výchove detí, partnerským vzťahom, krízam a vrcholí rozchodmi a smrťou. Dielo osobne uvedú jeho tvorcovia.

16

Super zvuky v SuperCollideri

Utorok / 17.00-19.00 / workshop

Úvodný workshop kurzu o programovaní zvuku a hudby v jazyku SuperCollider alebo Čo vás v škole nenaučia. SuperCollider je jedno z najefektívnejších programovacích prostredí pre syntézu a spracovanie zvuku, algoritmickú a generatívnu kompozíciu, live coding, zvukový dizajn a mnoho ďalších tvorivých audio aplikácií. Okrem toho je open source a funguje na väčšine operačných systémov.

Na kurz pod vedením Fera Királya pozývame každého s, alebo bez skúseností s programovaním. Cyklus je určený pre hudobníkov, skladateľov, zvukových umelcov, programátorov a všetkých nadšencov a nadšenkyne elektronickej hudby. Ak nemáš žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním (hudby), nevadí. Na jednotlivých tematických sedeniach sa postupne naučíme vytvárať vlastné zvuky, nástroje a hudobné štruktúry. Registrácia: workshop@a4.sk.

16

Divadlo SkRAT: Umri, skap a zdochni

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori textu, účinkujúci V. Bednárik, Ľ. Burgr, D. Vicen alternácia M. Chalmovský, V. Zboroň, strih filmových nahrávok P. Víťaz, kamera Z. Piussi, D. Vicen, autor hudby M. Piaček, hudbu nahral Požoň sentimentál, autor piesní Ľ. Burgr, réžia D. Vicen

Optimistický smrtonosný opus o tom, že futbalové mužstvá sa rozpadávajú, Boh

nemá rád bezbranných a masochizmus je úžasná vec! Ďalej o obdivuhodnej schopnosti zamilovať sa niekoľkokrát denne do rôznych žien, ale aj o tom, že nie každý je schopný uniesť toľko vstupov a výstupov. Tiež o špecifikách slovenskej tantry, fenoméne inteligentnej milenky, zvestovaní príchodu Nového človeka a iných pozoruhodnostiach…

17

What the hell Art and Mass media are? – Tamara Moyzes

Streda / 19.00 / prezentácia, diskusia / 2 €

Pokračovanie cyklu prezentácií, tentokrát s výtvarníčkou Tamarou Moyzes. Globálne médiá v spojení s globálnou finančnou krízou, ktorá prepukla v rokoch 2007-8 vrhli svetlo na novú vlnu umenia v prepojení s aktivizmom. Na celom svete boli umelci prvými, ktorí sa začali zapájať do politických, či sociálnych hnutí. Vzniká nová generácia umelcov a mysliteľov, ktorá odmieta byť súčasťou ustanovených predpisov ekonomického trhu a štátnych autorít. Namiesto toho vytvára nové radikálne metódy angažovania. Akú úlohu zohrávajú umelci v spojení s aktivizmom?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci s Alt30collective.

18

Divadlo Yarmat Dolné Orešany: SMRTEĽNÍCI

Štvrtok / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Autor D. Vicen a kolektív, Účinkujúci V. Bednárik, D. Gudabová, I. Kazimír, Zlatica Kazimírová, Hlasy J. Oľhová, Dušan Szabó, Návrh scény, kostýmy, réžia D. Vicen, Foto V. Brtnický, Grafický dizajn I. Kazimír, Produkcia D. Bednáriková

“Veľkohubá scénická miniatúra o ľuďoch, ktorých možnosti visia prekliato nízko”

Postavy SMRTEĽNÍKOV objavujúce sa a zase miznúce v jednotlivých výstupoch rovnomennej inscenácie divadla YARMAT vykazujú charakterové črty, ktoré sú (zdá sa) pre ne charakteristické. Namieste je preto otázka: Kto sú SMRTEĽNÍCI?

SMRTEĽNÍK je človek, ktorý dokáže ľahko prísť o možnosti, ktorých nikdy

príliš veľa nemal… SMRTEĽNÍK napríklad stráca zamestnanie, aby sa zamestnal nachádzaním TÝCH, čo za všetko môžu…

Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, zo súkromných zdrojov ŽELOS, s.r.o., Edit Print, s.r.o., Vít Bednárik

19

14 rokov A4

Piatok / 20.00 / koncert/párty / 7 € na mieste / 6 € predpredaj

Takmer presne pred štrnástimi rokmi sa v A4 po prvýkrát začali diať veci a dejú sa v ňom dodnes. Výročie síce nie je okrúhle, ale to neznamená, že sa narodeniny nepatrí poriadne osláviť. Menu bude preto delikátne, noc dlhá, kapacita obmedzená a podrobnosti zjavíme včas na webe.

20

Horácké divadlo Jihlava: 3100 °C mé krve

Sobota / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Scenár a réžia P. Šimák, výber textov, preklad, dramaturgia K. Jonášová, pohybová spolupráca T. Rychetský, scéna a kostýmy A. Hanzlová, hrajú A. Bazgerová, J. Burda, V. Čapková, D. Ondráček, T. Otavová, T. Slámová, P. Soumar, O. Šípek, P. Šimák

Občianska vojna v Sýrii sa začala pred piatimi rokmi. Od tej doby sa k najrôznejším radikálnym islamistickým frakciám v Iraku a Sýrii pripojilo vyše 20 000 zahraničných bojovníkov, z toho 3000 ľudí zo Západu.

Čo vedie mladých Európanov k tomu, aby odchádzali bojovať za Islamský štát? Prečo sa mladí ľudia obracajú proti svojej kultúre a sú ochotní zabíjať a umierať? Odpovede na tieto otázky hľadáme v príbehoch matiek, ktorých synovia sa stali bojovníkmi ISIS.

21

Varga

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 €

Réžia Soňa Maletzová, SK/CZ, 52 min., slov.

Mladá režisérka Soňa Maletzová nenakrútila iba portrét Mariána Vargu – legendárneho hudobníka, no taktiež portrét starnúceho muža, ktorý si uvedomuje svoju smrteľnosť. Film sleduje pomocou archívnych záberov Vargove premeny od 60. rokov po súčasnosť a zároveň sleduje „naživo“ premeny počas posledných dvoch rokov jeho života.

Film osobne uvedú tvorcovia.

22

Hra na budúcnosť _ Subjective Future

Pondelok / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 €

Koncept a réžia P. Fornayová, tvorba a interpretácia P. Fornayová, A. Hanuljak, N. Okolicsányiová, J. Šimko, vizuálny koncept, realizácia a supervízia vizuálov B. Vitázek, hudba L. Džubáková-Chuťková, kostýmy I. Haasová, dramaturgia P. Šulej, technická réžia a svetelný dizajn S. Šmálik, voice-over L. Hurajová

Hra na budúcnosť _ Subjective Future je fiktívny dokument. Je subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti štyroch umelcov zo štyroch rôznych umeleckých disciplín – tanec, divadlo, výtvarné umenie a filmový dokument, ktoré sú v predstavení zároveň použité ako rovnocenné umelecké prostriedky. Z pozície budúcnosti pozeráme na prítomnosť, ktorá sa zrazu môže javiť inak. Tvoríme naše predstavy, vnímame svoje strachy a túžby. Pozorujeme naše vlastné možné budúcnosti.

23

Divadlo SkRAT: Stredná Európa ťa miluje

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € / študenti VŠMU, AU a konzervatórií 3 €

Návrh a koncept D. Vicen, autori textu, účinkujúci V. Bednárik, I. Hrubaničová, V. Zboroň, D. Vicen, hudobná spolupráca Ľ. Burgr, použité skladby Andreu Bocelliho a Indiry Radia pre kvinteto plechových nástrojov upravil M. Piaček, hudbu nahral Slovak Brass Quintet, scénická realizácia D. Vicen a kolektív účinkujúcich

“Šílená jízda do nejtemnějších hlubin středoevropské duše.”

Klasicko-avantgardná, nepoliticko-politická, folklórnobrutálna, pseudointelektuálna komédia, v ktorej sa spochybňuje a zároveň potvrdzuje jestvovanie čohosi, čo sa zvykne označovať ako “stredoeurópsky kultúrny kontext”.

24

43 rokov bratislavského metra

Streda / 18.00 / kino inak + diskusia / 2 €

Réžia Lucia Kašová, SK, 17 min., slov.

Bratislavské metro je legenda, sen a zároveň ukážka neschopnosti komunálnej politiky riešiť dopravu v hlavnom meste. Krátky dokumentárny film o projekte, z ktorého ostal tristometrový tunel, sa snaží hľadať odpovede na otázku, kde sa stala chyba.

Po filme bude nasledovať diskusia o doprave v Bratislave.

25

Poézia demokracie / Vznik Československa

Štvrtok / 18.00 / diskusia / vstup voľný

Moderuje Lukáš Krajčír, diskutujú Iveta Radičová, Bohumila Ferenčuhová, Mária Stanková

„Demokracia porazila teokratickú autokraciu. Militarizmus je zničený – demokracia je víťazná; – na základoch demokracie ľudstvo bude reorganizované. Mocnosti temnoty slúžili víťazstvu svetla – vytúžený vek ľudstva prichádza. Veríme v demokraciu – veríme v slobodu a v slobodu vždy väčšiu a väčšiu.“ 18. 10. 1918 zverejnil svetu Masaryk, Štefánik a Beneš Washingtonskú deklaráciu. A vo svete poézie Rázus, Krčméry, a Uram-Podtaranský súdili monarchiu, poddanstvo, šovinizmus a vítali republiku, demokraciu, nezávislosť.

Poézia demokracie je multižánrový kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia.

V spolupráci s o.z. Ladon a Projektom Batyskaf. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

26-28

IFFR Live 2018

Piatok-Nedeľa / kino inak

Po roku je tu opäť možnosť byť súčasťou jedného z najväčších filmových festivalov v Európe a pozerať filmy spolu s divákmi v Rotterdame bez toho, aby ste odišli z Bratislavy. Priamo počas trvania rotterdamského festivalu premietne Kino inak filmy z jeho aktuálneho programu a ponúkne interaktívny live stream diskusií s tvorcami.

Festival v Rotterdame je známy svojím inovatívnym prístupom a vyhraneným vkusom, ktorý sa Kinu inak páči. Svoj domov tam má predovšetkým mladá, odvážna a drzá kinematografia.

29

Rock Bands Play Graphics

Pondelok / 18.00 / koncert / vstup voľlný

Rock Bands Play Graphics je projekt, ktorý podporuje tvorbu žiackych rockových kapiel. Po minuloročnom úspešnom koncerte v spolupráci s výskumníkmi SAV, na ktorom zazneli zhudobnenia grafických vyobrazení zdravých a nádorových buniek, tento ročník prinesie výsledky tvorivej dielne žiackych rockových skupín z iného súdka. Päť formácií zo ZUŠ Františka Oswalda predstaví pätoraké inšpirácie dielom popredného slovenského skladateľa a pedagóga Tomáša Boroša Skladačky. Koncert bude sprevádzať projekcia grafických partitúr z dielne samotných kapiel.

Organizue ZUŠ Františka Oswalda.

30

Divadlo SkRAT: MONO – STEREO – SURROUND // PREMIÉRA

Utorok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti

Autori, účinkujúci, réžia I. Hrubaničová, D. Gudabová, L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Keď hudba vychádza z jedného reproduktora, znie v nej všetko, ale tlmene, potlačene, matne. Keď hudba vychádza stereo z dvoch reproduktorov, plnosť hudby sa dosahuje harmonickým rozložením, rozdvojením nástrojov. Keď hudba vychádza zo systému surround, jej plnosť fascinuje, ale aj omračuje, búši kladivom do hlavy, niekto z toho môže dostať aj infarkt.

Mono, stereo a surround ako metafory súčasného života a inscenačná metóda v najnovšej inscenácii Divadla SkRAT.

31

Hannah Arendt

Streda / 18.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

Réžia Margarethe von Trotta, DE/FR, 113 min., rôzne s angl. tit.

Film režisérskej legendy Margarethe von Trotta sleduje nemeckú filozofku počas procesu s Adolfom Eichmannom. Hannah Arendt píše reportáž zo súdu a prichádza s myšlienkou, že Eichmann nebol netvor, ale človek, ktorý bol „iba“ poslušný voči režimu a preto začal páchať zlo. Jej koncept banálnosti zla sa stretol s kritikou iných intelektuálov a tak sa musí brániť.

31

Impro Café: Doneda/Myhr a i.

Streda / 20.00 / koncert / 4 €

Štart novej série experimentálnych hudobných večerov venovaných improvizácii, spoluprácam a hľadaniu nových zvukov, ktorá je nenásilným pokračovaným cyklu Open Stage.

Akustické nástroje vo virtuóznych rukách dvojice dokonale zohratých improvizátorov: pripravte sa na rozšírené hráčske techniky, vrstvenie zvukových textúr, hľadanie nového jazyka. Francúzsky saxofonista Michel Doneda a Nór Adrian Fiskum Myhr na kontrabase spolu hrávajú v rôznych obsadeniach už mnoho rokov. Prvý z nich má okrem iného za sebou aj spolupráce s esami ako John Zorn či Fred Frith, druhý je aktívny napríklad v projektoch Oker, Damana alebo Bansal Band.

Slovenské farby bude obhajovať ad hoc kolektív vyberaných hudobníkov, ktorý sa podujal zostaviť gitarista Michal Matejka.