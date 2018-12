A4 – program na mesiac december 2018

28.11.-1.12.

NEXT 2018: 19. ročník festivalu súčasnej hudby *

Utorok-Sobota / 19.00 / festival

Fatima Al Qadiri / Peter Zinovieff x Lucy Railton / AMM / Caterina Barbieri / Jung An Tagen / Alexis Langevin-Tétrault x Pierre-Luc Lecours / Gosheven / Primitive Art / Shitney / Hugo Esquinca / Bolka x Rosa Menkman / Ji Youn Kang / Èlg / Bamba Pana x Makaveli / CtrlFreq (Kacper Ziemianin) / Fedde ten Berge / Nina Pixel / Stavros Papadopulos / wyme / Total Freedom / ISAMA ZING / Ink Midget / Mäss DJs

Festival NEXT prináša tvorivé prístupy v aktuálnej svetovej aj domácej hudbe a zvukovom umení. Štyri dni zvukového objavovania: priekopníci voľnej improvizácie, elektroakustická tvorba, multikanálový zvuk, audiovizuálne performance aj vizionárska elektronika na pomedzí experimentálnej a klubovej hudby, koncerty, workshopy, prednášky, párty.

Podrobný program a predpredaj lístkov na nextfestival.sk.

2, 6, 13

Čo sú tie IZMY? / 20. stor.

Štvrtok / 16.30 deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

Moderné umenie je viac ako čokoľvek iné definované izmami. Ako sa ale vyznať medzi zložito znejúcimi názvami hnutí, smerov, štýlov či škôl? Pokračovanie kreatívneho kurzu o výtvarnom umení 20. storočia, ktorý naučí vaše deti rozpoznať kubizmus od minimalizmu. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com.

3

Ana Kreitmeyer a Sonja Pregrad: Out There and In Here

Pondelok / 20.00 / tanečná performancia / 7 € / 5 € študenti

Koncept A. Kreitmeyer, choreografia a performancia S. Pregrad, A. Kreitmeyer, dramaturgia I. Sajko, scéna a svetelný dizajn I. Pauška, hudba A. Sinkauz, kostýmy S. Pregrad

Predstavenie o neistote. O stretnutí, ktoré nám vzájomne dovoľuje skúmať naše zámery. O mne, o nej, o hrane, ktorá nás oddeľuje a spája. O dôvodoch a spôsoboch akými ju prekonávame a ako tento prechod, ktorý môžete nazvať aj dotykom, mení, povzbudzuje, znepokojuje a vštepuje nám strach.

Projekt vznikol za podpory Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky a v spolupráci s Perforations Festival, Theatre &TD, Student Centre of the University of Zagreb – Culture of Change and Uferstudios, Berlin.

6

Kapustnica + Divadlo SkRAT: Tiene pochybností – PREMIÉRA

Štvrtok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Inscenovaný tvar je výsledkom spolupráce divadla SkRAT a divadla Ivo (CZ), autori a účinkujúci: J. Švarcová, I. Hrubaničová, L. Fričová, D. Gudabová, P. Marek, M. Moštík, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

Politicky nekorektný kabaret o minulosti, prítomnosti a neschopnosti. Inscenácia chce byť zároveň aj “Ódou na spoluprácu”.

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou FPU, BSK a Ars Bratislavensis

7

Až přijde válka

Piatok / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Jan Gebert, CZ, 76 min., sk + en tit.

Peter je na prvý pohľad usporiadaný európsky tínedžer. Žije s rodičmi, má priateľku, dostal sa na vysokú školu. Jeho skutočný život je však inde – v čele domobrany Slovenskí branci, ktorá má dvesto mladých členov s oddielmi po celej krajine. V horských lesoch sa necháva podriaďovať drsným pravidlám, ktoré pripomínajú skôr diktatúru ako vojenský výcvik. Šéf domobrany verí, že modelová organizácia má budúcnosť. Je odhodlaný uniformu jedného dňa odložiť, osloviť svojou víziou celú spoločnosť – a stať sa veľkým politikom.

8

WhatEVS

9

Divadlo SkRAT: Nedeľné matiné – Smrťá žiťá – PREMIÉRA

Nedeľa / 15.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci Ľ. Burgr, L. Fričová, D. Gudabová, I. Hurbaničová, M. Chalmovský, V. Zboroň

Ako sa rodí v SkRATe nová inscenácia? Staňte sa súčasťou procesu a zažijete work in progress, improvizácie, čítanie z pripravených textov aj divadlo SkRAT v rozhovore s vami, divákmi. Pozývame vás stráviť čas s autormi a hercami, čas, do ktorého môžete zasahovať.

9

Prípad Kalmus

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Adam Hanuljak, SK, 78 min., sk

Monštrám 20. storočia odhaľujú rodáci pamätné dosky a busty. Aktivista, performer a výtvarník Peter Kalmus zasahuje. Láme kosáky, nebojí sa komunistických hláv, na fašistov útočí blatom, jeho bojiskom je verejný priestor. Dokument predstavuje Petra Kalmusa v troch líniách: ako občianskeho aktivistu, ktorého zásahy vo verejnom priestore viackrát doviedli až pred súd, ako výtvarníka s časozbernou a pedantnou tvorbou i ako človeka s komplikovanou povahou, ktorá uniká glorifikácii.

10

Debris Company: Únos Európy

Pondelok / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti

Réžia J. Vlk, autor P. Lomnický, kompozícia hudby V. „Slnko“ Šarišský, choreografia S. Vlčeková, scénografia, svetelný dizajn J. Ptačin, J. Vlk, výtvarné riešenie J. Ptačin, J. Vlk, Kostýmy K. Holková, dramaturgia D. Čiripová, M. Hodoň, hudobná realizácia: sláčikové kvarteto, účinkujú S. Vlčeková, M. Hajdyla Lacová, Alexandra Palatínusová, M. Prevendarčík, produkcia M. Širáňová

V dobe medzivládia sa rozkladajú staré formy, všetko sa rozpadá a nové sa nemôže zrodiť. Pokrok sa mení na prežitie či udržanie sa pri živote. Nie je napredovaním, iba únikom pred vzniknutou katastrofou. Život sa stáva sledom stále sa meniacich epizód, kde otázka o zmysle života nemá miesto. Sme na lodi bláznov oboplávajúcej Európu, alebo v pekle s unesenou Európou?

Podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

11

Sláva Daubnerová: UNTITLED

Utorok / 20.00 / fyzické divadlo / 7 € / 5 €

Koncept, réžia, performerka S. Daubnerová, choreografia S. Vlčeková, dramaturgia a technická spolupráca P. Graus, svetelný dizajn S. Šmálik, svetlá P. Graus / M. Slama, zvuk B. Adamčík

Sólová pohybovo-vizuálna performancia inšpirovaná dielom fotografky Francescy Woodman a pocitom pominuteľnosti, ktorý fenomén fotografie vyvoláva. Francesca Woodman (1958-1981) bola americká fotografka známa svojimi čiernobielymi konceptuálnymi fotografiami, na ktorých zobrazovala samu seba. V 80. rokoch Woodmanová začala trpieť depresiami kvôli svojej práci a narušenému vzťahu. Po neúspešnom pokuse o samovraždu žila na Manhattane v New Yorku u svojich rodičov, až kým neskočila z okna bytu na East Side.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

13

film x art: Inde

Štvrtok / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Juraj Nvota, Marian Urban, SK/CZ, 80 min., sk

Označenie film x art patrí v našom programe filmom o umení. V decembri pokračujeme dokumentom o Alexovi Mlynárčikovi, slovenskom výtvarníkovi, ktorý dokázal zanechať stopu aj na európskej scéne. Film sleduje jeho životný príbeh, ktorý je zároveň príbehom Slovenska v 20. storočí, pričom neraz využíva vzácne archívne zábery dokumentujúce Mlynárčikove akcie.

14

Eutanázia: áno alebo nie?

Piatok / 16.00 / prednáška / vstup voľný

Debatujú rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán a člen Katedry filozofie a dejín filozofie Univerzity Komenského Adam Greif

Eutanázia je kontroverzná lekárska praktika, ktorá rozdeľuje nielen lekárov a pacientov, ale aj etikov, právnikov a širokú verejnosť. Je morálne akceptovateľné, aby lekár usmrtil pacienta na jeho žiadosť? Mala by byť takáto prax legalizovaná a právne regulovaná aj na Slovensku? O týchto a súvisiacich otázkach budú debatovať rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán a člen Katedry filozofie a dejín filozofie Univerzity Komenského Adam Greif.

Organizuje …

15

Panáčik / Still Live (audiovisual romance)

Piatok / 20.00 / koncert / 5 €

Hudobný skladateľ, vizuálny tvorca a interpret Tomáš Moravanský, ktorý vystupuje pod pseudonymom Panáčik je autorom krátkych filmov, divadelných hier, opery, choreografií a v neposlednom rade literatúry a galerijných inštalácií. V koncertnom prevedení vystupuje ako hudobná a scénická performancia, ktorá je koncipovaná ako minimalistický tableau vivant, teda živá obrazová kompozícia prenesená na pódium.

Tohtoročné vystúpenia sú pojaté ako hybridná verzia vlastných vystúpení, minulých – ako ohyb materiálu z ešte nevydaného albumu, plánovaného na rok 2019 a scénických, audiovizuálnych kompozícií presakujúcich aj z iných Tomášových projektov (Still Live).

17

Záhada Silver Lake

Pondelok / 19.00 / kino inak / 3 €

Under the Silver Lake, réžia David Robert Mitchell, US, 140 min., en + cz tit.

Po výbornom metahorore Neutečieš sa David Robert Mitchell vydal na halucinogénny výlet po Los Angeles: jeho neonoir Záhada Silver Lake sa točí okolo tridsaťtriročného Sama, ktorý sa po zmiznutí svojej záhadnej susedky Sarah púšťa do surreálneho pátrania, aby dekódoval tajomstvá, škandály a konšpirácie ukrývajúce sa v hlbinách Mesta anjelov. Hypnotický a zábavný triler je subverzívnou hračkou i netradičnou poctou ére klasického Hollywoodu.

18

Hra na budúcnosť + vianočná párty s kapustnicou budúcnosti

Utorok / 20,00 / divadlo, párty / 7 € / 5 €

Koncept a réžia P. Fornayová, tvorba a interpretácia P. Fornayová, A. Hanuljak, N. Okolicsányiová, J. Šimko, vizuálny koncept, realizácia a supervízia vizuálov B. Vitázek, hudba L. Džubáková – Chuťková, kostýmy I. Haasová, dramaturgia P. Šulej, technická réžia a svetelný dizajn S. Šmálik, voice-over L. Hurajová

Hra na budúcnosť je fiktívnym dokumentom, vyrovnávaním sa s perspektívou času, subjektívnou interpretáciou budúcnosti etablovaných umelcov zo štyroch umeleckých disciplín.

„Jedno z intelektuálne najvyzretejších predstavení tejto sezóny.“ – Kiosk 2018.

„Táto inscenácia obsahuje toľko humoru, hoci cynického, na koľko je divák pripravený.“ – Dária Fojtíková Fehérová, Monitoring divadiel.

Vznik predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a IVF v rámci umeleckej rezidencie VARP v Studiu ALTA Praha.

19

Dežo Ursiny 70

Streda / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Matej Beneš, Maroš Šlapeta, SK, 62 min., sk

Tvorba Deža Ursinyho je unikátna vo všetkých svojich podobách, od ranných bigbítových polôh, cez muzikálovú tvorbu, filmovú hudbu, až po neskoré obdobie, ktoré vzniklo najmä v spojení s básnikom Ivanom Štrpkom. 4. októbra 2017 sa uskutočnil koncert k jeho 70. nedožitým narodeninám. Na ňom vznikol aj tento film.

21

predvianočná párty