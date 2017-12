A4 – program na mesiac december 2017

Bratislavský A4 – priestor súčasnej kultúry pre svojich návštevníkov ešte do Vianoc pripravil viacero mesačných “highlightov“.

Očakávanou udalosťou mesiaca bude Rozlúčka s pohybovým aparátom + vianočný večierok s kapustnicou. Tak ako každý rok, Divadlo SkRAT pripravuje novú inscenáciu, ktorú budete mať možnosť zažiť v stave v akom určite nezotrvá, avšak určite zanechá dojmy, ktoré po predstavení budete mať možnosť “stráviť“ spolu s vianočnou kapustnicou a tombolou. Medzi cenami, ktoré výhercovia získajú, figuruje ročná karta A4, či jednorázove vstupenky na hudobné, divadelné, filmové a iné predstavenia na rok 2018.

KONCERTY A VÝSTAVA

Cluster ensemble: 50 60 70 (Burlas, Matej, Adamčiak)

Začiatkom mesiaca, 5. decembra sa môžu priaznivci súčasnej hudby tešiť na domácu interdisciplinárnu umeleckú skupinu Cluster ensemble, ktorá sa venuje predovšetkým interpretácii diel súčasných skladateľov a hudobných osobností 20. storočia, ako aj autorským a edukačným projektom. Príďte zažiť hudobný export troch slovenských diel, ktoré Cluster pred mesiacom predstavil v New Yorku.

Termín “ensemble“ padne v programovej sekcii A4 dvakrát tento mesiac, takisto ako aj meno Daniel Matej. V sobotu 16. sa odohrá koncert pri príležitosti 30. výročia založenia súboru VENI ensemble.

Vernisáž “Bratislavské superštruktúry” spojená s koncertom Fuego (ES)

V sobotu 9.12. budú mať možnosť návštevníci odbiť dve muchy jednou ranou. O 18.00 otvoria výstavu “Bratislavské superštruktúry” autorky grafická dizajnérka Aurélia Garová a výtvarníčka Deana Kolenčíková. Výstava bude spočívať v sérii fotografií bratislavských nadstavieb a pozrieť si ju budete môcť do 22. decembra v priestorch A4 Kafé. Po vernisáži bude program pokračovať koncertom sólového projektu Fuego španielského Kodančana menom Nacho Córdoba. Tento hudobník vo svojej tvorbe nadväzuje na historickú tradíciu elektronickej hudby typu BBC Radiophonic Workshop či Éliane Radigue. Nacho je tiež šéfom španielskeho labelu Magia a s pomocou dobového prístroja na kalibrovanie televízorov zvaného „La Caja” vytvára vír podvodných zvukov, bublajúce atmosféry a melancholického volania morských panien v emocionálne nabitých a tranz vyvolávajúcich snových skladbách.

Marián Zavarský: Anatomy

Trinásteho sa odohrá premiéra audiovizuálnej performance, skúmajúcej mikroskopický svet, život a tanec buniek a mikroorganizmov v spojení s live elektroakustickou hudbou. Nové dielo skladateľa Mariána Zavarského spája projekciu a priestorový zvuk do jedného celku. Hudba sa žánrovo pohybuje od ambientu cez “intelligent dance music” až po experiment, využíva syntetické nástroje ako aj živé, procesované zvuky. Na warm-up sa môžete tešiť v podaní skladateľa a hudobníka Miroslava Tótha.

KINO INAK

Aj Kino inak pripravilo na tento mesiac silný program. Premietanie začne 3. decembra aktuálnym aj kontroverzným českým dokumentom Svet podľa Daliborka, ktorý je sondou do každodenného života neonacistu. Pokračovať bude aj cyklus Retrospektíva Dominica Gagnona, v rámci ktorého sa premietnu dva filmy. Tým prvým bude v nedeľu desiateho dokument Zo severu. Tento ostatný Gagnonov film je akýmsi prepisom slávneho Flahertyho filmu s pôvodným názvom Nanook of the North. Autor tentokrát zozbieral zábery zo severných častí Kanady, v ktorých sa miestni obyvatelia zďaleka nezobrazujú v ušľachtilom, romantizujúcom svetle. Druhým dokumentom bude Hoax_canular, fascinujúca koláž tínedžerských youtubových videí.

Ďalším pokračujúcim konceptom sekcie Kino inak je premietanie filmových dvojíc s podtitulom „na druhú“. Tieto diela sa vždy zaoberajú tou istou témou, ale z dvoch odlišných pohľadov. Tentokrát to bude tematizujúci 21. december 2012, teda deň, keď mal podľa predpovede prísť koniec sveta. Filmy Koniec sveta + Bugarach premieta A4 v nedeľu 17.12.

DIVADLO SkRAT

Divadlo SkRAT tento mesiac odhohrá okrem vianočného „work in progress“ aj predstavenie Extrakty a náhrady a tak trocha netradične s Miroslavom Nogom, Janou Oľhovou, Dominikou Zeleníkovou-Morávkovou, Matúšom Kvietikom a Juditou Hansman hru .Luigiho Pirandella Šesť postáv hľadá autora. Záznam z naživo predvedenej rozhlasovej hry uvedie Rádio Devín dňa 31.12. 2017.

DISKUSIE

Zo sekcie diskusií A4 odporúča pravidelný diskusno-listeningový koncept Teasing. Pod taktovkou Tea Tralnej divákov do varu dostane jej hosť Kabal aka Jacques Kustod aka Zelený Antoin aka Ghostrider 1997 aka Výklenkové Rezonancie.

A4 DETI

Pravidelné detské tvorivé dielne Manuál sprievodcu známymi obrazmi, ktoré vedie talentovaná umelkyňa a mamina Monika Pascoe Mikyšková sa budú aj tento mesiac zaoberať umením 20. storočia.

TANEC

Od Debris Company si môžu záujemci prísť vychutnať predstavenie Eugen Gindl: WOW!, ktoré vo svojom deji kladie otázku: ,,Majú dejiny smer?“. Ďalšie tanečné predstavene a zároveň tento rok posledné podujatie v A4 s názvom Yuri Korec: d-BODY-m sa bude zaoberať pamäťou tela. Má telo vôbec pamäť? Príďte si to overiť 22. decembra a užite si tento napínavý kúsok predtým, než sa oddáte vianočným sviatkom.