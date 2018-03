A4 – program na mesiac apríl 2018

3

Kvetinárstvo

Utorok / 20.00 / kino inak / 3 €

La fleurière, réžia Ruben Desiere, BE/SK, 78 min., rómsky so slovenskými titulkami

Nový slovenský film, na aký u nás nie sme zvyknutí. Rasťo, Tomáš a Mižu, traja emigranti v Bruseli, sa snažia zo zadnej miestnosti kvetinárstva prekopať do trezoru národnej banky. To je ich celý plán. Zvláštna variácia na heist film sa pohybuje medzi fikciou a dokumentom, tragikomickým spôsobom vypovedá o dezilúzii, o postavách na okraji, ktoré sa zúfalým spôsobom snažia zvrátiť svoj nepriaznivý osud.

4

Zoom Claire Denis: Kašľať na smrť

Streda / 20.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

S’en fout la mort, réžia Claire Denis, FR, 90 min., francúzsky s anglickými titulkami

Málo známy druhý film Claire Denis je inšpirovaný dielom Frantza Fanona a jeho opisom psychologickej rezignácie kolonizovaných. Sleduje dvoch mužov pôvodom z Beninu a Západnej Indie, ktorí prežívajú v Paríži organizovaním kohútich zápasov. Mesto svetla má pre nich podobu tmavej industriálnej zóny a malých bočných miestností. Poetický, strohý a tichý film v štýle Roberta Berssona.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

5

Divadlo SkRAT: Rozlúčka s pohybovým aparátom

Štvrtok / 20.00 / / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Autori a účinkujúci I. Hrubaničová, L. Fričová, D. Gudabová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň, pohybová spolupráca S. Vlčeková, vizuálna spolupráca B. Vitázek, hudba Pjoni, svetelný dizajn B. Adamčík

Najnovšia produkcia Divadla SkRAT je pokusom o tanečnú inscenáciu. Herci cez svoj pohybový aparát, pohyb, cez prejavy svojich vnútorných orgánov sa stretávajú s politikmi, celebritami s novinármi a fotografmi. Sú vystavení agresivite a despocii telovýchovných pracovníkov, trénerov, koučov a občas si možno chcú pritiahnuť z neba hviezdy na zem, lebo si ich chcú ohmatať. Ale možno len chcú vypovedať niečo o sebe, čo nevedia povedať slovami.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma BSK.

5., 12., 19., 26

Manuál sprievodcu známymi obrazmi / 19. stor.

Štvrtok / 16.30 deti (4-6 r.) / tvorivé výtvarné dielne / 6 €

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

V histórii umenia je veľa slávnych obrazov. Niektoré vďaka lepšej reklame poznáme, aj keď nie sme znalcami umenia. Napríklad da Vinciho Monu Lisu, nástenné maľby zo Sixtínskej kaplnky od Michelangela či obrazy Andyho Warhola. Je však veľa známych malieb, ktorých autori sú rovnako slávni a bežne sa o nich nedozviete. Tvorivé dielne sú zamerané na obrazy a autorov, ktorých je dôležité poznať.

V pokračovaní obľúbeného kurzu sa po 20. storočí v tomto polroku presunieme k umeniu 19. storočia a v obrátenom chronologickom slede sa budeme venovať obrazom aj počiatkom fotografie. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com.

8

Menandros & Thaïs

Nedeľa / 19.00 / kino inak / 3 €

Réžia Antonín Šilar, Ondřej Cikán, CZ/AT, 129 min., česky a nemecky s českými titulkami

Podvratný antický veľkofilm od českých nezávislých tvorcov: unesená nevesta, zdrvený hrdina, odysea surreálnym svetom. Thaïs je počas svojej svadby s Menandrom unesená pirátmi. V snahe vyslobodiť ju sa ženích mení na krvilačné monštrum, jeho koňovi narastú krídla, čarodejnica ho sľúbi inej žene, kráľ Xerxes ho zbaví mužnosti, ale aj napriek tomu sa všetko končí šťastne. Naozaj šťastne?

Film osobne uvedú jeho tvorcovia.

V spolupráci s Českým centrom.

9

Zoom Claire Denis: Nechce sa mi spať

Pondelok / 20.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

J’ai pas sommeil, réžia Claire Denis, FR, 110 min., francúzsky a rusky s anglickými titulkami

Claire Denis sa pre tento film inšpirovala sériovým vrahom, ktorý v 80. rokoch zabil v Montmartri 20 starších žien. V žiadnom prípade ju však nezaujíma psychológia tohto činu. Film hovorí prostredníctvom príbehov troch postáv o postkoloniálnej prítomnosti Francúzska, o živote v emigrácii a pocite vyhnanstva. V centre pozornosti sú ľudia na okraji – cudzinci, gej a trans komunita, starí ľudia.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

10

Teasing #8 / Bad Mojo

Utorok / 18.00 / diskusia / vstupné dobrovoľné

Aj v apríli pokračujeme s konceptom diskusno-listeningových večerov s ľuďmi, ktorí sú hudbou živí. Teasing, to sú neformálne debaty bez žánrových ohraničení a selekcie srdcových záležitostí, vypovedajúce o (mo)mentálnom hudobnom naladení.

Hosťom aprílovej edície bude Juraj Mojík alias Bad Mojo. Juraj je, v rámci slovenskej i českej hudobnej scény, činorodá persona. Už takmer 10 rokov stojí spolu s Michalom Priestom za sériou klubových nocí, známych pod značkou Hochspannung!. Je spoluzakladateľom web magazinu Splash!, ktorý sa venoval mapovaniu lokálnej i globálnej elektronickej scény a fungoval aj ako label. Juraj sa venuje i hudobnej produkcii, okrem toho, že vydal dve vlastné EPčka, má na konte nespočetné množstvo remixov. V hudbe inklinuje najmä k temnejším bassovým linkám a “polámanému technu”.

Moderuje Tea Tralna.

10 / 17

Super zvuky v SuperCollideri

Utorok / 17.30-19.30 / workshop

Pokračovanie kurzu pod vedením Fera Királya o programovaní zvuku a hudby v jazyku SuperCollider alebo Čo vás v škole nenaučia. SuperCollider je jedno z najefektívnejších programovacích prostredí pre syntézu a spracovanie zvuku, algoritmickú a generatívnu kompozíciu, live coding, zvukový dizajn a mnoho ďalších tvorivých audio aplikácií. Okrem toho je open source a funguje na väčšine operačných systémov. Len pre prihlásených účastníkov.

11

Zoom Claire Denis: Dobrá práca

Streda / 20.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

Beau travail, réžia Claire Denis, FR, 90 min., francúzsky s anglickými titulkami

Tajomný príbeh z prostredia francúzskych légií patrí medzi vrcholy tvorby Claire Denis. V centre pozornosti je Galoup (Denis Lavant), ktorý má za úlohu vycvičiť jednotku mladých vojakov, pričom o jednom z nich je presvedčený, že tam nepatrí. Príbeh je však roztrieštený, výcvik v púšti takmer snový a film má v sebe nádych antickej tragédie.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

12

13

Palo Fabuš: Zrod počítača z ducha matematiky

Piatok / 18.00 / prednáška / vstup voľný

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií

I keď počítaču obvykle rozumieme ako technickému vynálezu, jeho epochálny význam spočíva skôr v tom, ako roľu hrá v premene ľudského myslenia vôbec. Počítač sa totiž rodí z krízy, v ktorej sa ocitá myslenie v 20. storočí, keď nedokáže nijak univerzálne skĺbiť akt myslenia s tým, čo je myslené. Tým, že počítač tento myšlienkový paradox prakticky zhmotňuje, nás núti zmieriť sa s tým, že myslenie nemusí byť exkluzívne ľudskou záležitosťou.

Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.

14

Kolomaž (Trenčín): Komunál

Sobota / 20.00 / divadlo / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Scenár J. Benko, K. Bystrický, účinkujú I. Kubica, T. Plánka, hudba M. Fačkovec, R. Lalík, réžia K. Bystrický

Konanie postáv vyzerá navonok otvorené a úprimné, no postupne sa demaskuje ako manipulatívna hra s emóciami a očakávaniami publika. Inscenované modely správania sa stávajú základom pre vytvorenie hereckého prístupu k inscenácii, v ktorej sa prelína prirodzené s hraným, submisívne s dominantným. Príbeh je banálny, a dôraz je kladený na postavu diváka, ktorý je priamou súčasťou teatrálnej hry na vieru, sebaobetovanie a kolektívne šťastie.

15

The Florida Project

Nedeľa / 18.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Réžia Sean Baker, US, 110 min., anglicky s českými titulkami

Režisér filmov Tangerine a Starlet, vychádzajúca hviezda americkej nezávislej kinematografie Sean Baker prichádza s novým filmom. The Florida Project rozpráva príbeh šikovného šesťročného dievčatka a jej kamarátov počas letných prázdnin. Ich život je plný detského dobrodružstva, zatiaľ čo dospelí v jej okolí to zďaleka nemajú také ľahké.

15

Zoom Claire Denis: Trouble Every Day

Nedeľa / 20.00 / kino inak / vstupné dobrovoľné

Réžia Claire Denis, FR, 97 min., anglicky a francúzsky s anglickými titulkami

Kanibalistická romanca s Vincentom Gallom je zrejme najviac zaznávaným filmom v kariére Claire Denis, ktorý sa až po rokoch začína pomaly doceňovať. Autorka skúma prepojenie medzi túžbou, telesnosťou a násilím prostredníctvom dvoch paralelných príbehov: v Shanovi i v Coré sa mieša sexuálny pud s túžbou po krvi. Denis je už tradične atmosferická, pochmúrna nálada prevažuje nad príbehom, tajomnosť nad popisnosťou.

V spolupráci s Francúzskym inštitútom.

16

Príbeh nula: „The Left to the City“ – Reflexie z aténskych ulíc

Pondelok / 18.00 / prezentácia / vstup voľný

Päťdesiat rokov od prvého uverejnenia knihy Henriho Lefebvrea s názvom Právo na mesto sme svedkami toho, ako bol tento termín pohltený rôznymi neoliberálnymi agendami, komunálnymi politikami a konzervatívnymi akademickými urbanistami, ak máme menovať aspoň zopár. V prezentácii, verejnom vyznaní a vizuálnom manifeste sa sociologička a fotografka Myrto Tsilimpounidi bude zaoberať sloganom „právo na mesto“ v snahe hlbšie preskúmať nasledujúce otázky: Koho právo a na aké mesto? Majú mať práva v mestách iba tí správni občania? Je Lefevbreovo „právo na mesto“ stále dôležité pre mestské sociálne hnutia? Pomocou materiálov a príkladov z aténskych nepokojov po roku 2008 budeme maľovať obraz „left to the city“, alebo toho, čo z práva na mesto (v angličtine „right to the city“) zostalo.

Organizuje Príbeh 0.

16

Cirkus Mlejn: Enola

Pondelok / 20.00 / fyzické divadlo, tanec / 7 € / 5 € študenti

Koncept, choreografia, interpretácia E. Brtnická, Supervízia S. N’Duhirahe, Hudba S. Abrahám, Režijná spolupráca M. Hieu Nguyen, Pohybová spolupráca J. Vrána, I. Jäntti, Scénografia Y. Hayashi, Svetelný dizajn K. Šimek, Svetlá V. Veleta, Produkcia D. Bednáriková

Akrobacia na visutej hrazde, tanec a papier. Inscenácia inšpirovaná knihou Sadako a tisíc žeriavov. Dôležité však je čo vám počas jej sledovania vyvstane v mysli.

Často máme nereálne priania a napriek tomu si opakujeme: možno…musíme iba splniť tisíc úloh! Tisíc umytých podláh, tisíc dobrých skutkov, tisíc klikov…? A tak sa nekonečne otláčame v čase, až pochopíme, že zhora vidíme lepšie.

Organizuje KD Mlejn, o.p.s.

17

Impro Café: Miman (NO)

Utorok / 21.30 / koncert / 4 €

Nórske trio, ktoré je práve na turné k svojmu debutovému albumu, patrí k najzaujímavejším zjavom na mladej škandinávskej scéne “inej” hudby. Huslista Hans Kjorstad, gitarista a klarinetista Andreas Røysum a hráč na basu a syntetizátor Egil Kalman vo svojich komorných “inštrumentálnych pesničkách” nápadito spájajú jazz, nórsku (ale aj inú) ľudovú hudbu aj súčasnú klasiku a minimal s improvizovanou hudbou.

18

Zoom Claire Denis: Vnútorné slnko

Streda / 20.00 / kino inak / 3 € / 2 € s preukazom FK

Un beau soleil intérieur; réžia Claire Denis, FR, 94 min., francúzsky s českými titulkami

Vnútorné slnko je niečo ako romantická komédia, avšak v podaní originálnej autorky Claire Denis. S neobyčajnou ľahkosťou a nádychom feminizmu ukazuje, aké sú možnosti lásky a sexu pre ženy v strednom veku. Hlavnou postavou filmu je Isabelle, rozvedená parížska umelkyňa, ktorá hľadá pravú lásku. Stretáva sa však s mužmi, ktorí sú opakom ideálu.

19

NU DANCE FEST 2018

13. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla

Každý deň po hlavnom predstavení nasleduje diskusia s tvorcami.

20

Odivo: Stopy v pamäti (SK)

Piatok / 20.15 / pohybové divadlo / 7 € / 5 €

Námet, koncept, realizácia M. Danadová, M. Kováčová, hudba J. Fiala, účinkujú M. Danadová, M. Kováčová, S. Juráš

Predstavenie postavené na osobnej skúsenosti autoriek, ktorých bratom bola diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. Vznikol asociačný beh na hranici svetla a tmy, ticha a zvuku, ktorý odráža stopy v pamäti aj v tele.

100-ročná os (SK/CZ)

21.15 / interaktívna inštalácia / 7 € / 5 €

Námet P. Fornayová, kurátor M. Čertezni, výtvarník a technická realizácia S. Krajči, konzultant J. Bartoš

100-ročná os predstavuje časové momenty, ktoré boli relevantné pre vývoj (súčasného) tanca v priestore Slovenska a Česka v období rokov 1918-2018.

21

Krátke tanečné filmy: Best of la danza in 1 minuto & campo largo video dance residency (IT)

Sobota / 18.00 / film, tanec, diskusia / vstup voľný

Výber najlepších talianskych krátkych tanečných filmov osobne uvedie kurátorka Lucia Di Rienzo.

Magdalena Reiter, Milan Tomášik, Anja Golob: Solo for two voices (SI/SK)

20.15 / tanec / 7 € / 5 €

Tanec, choreografia M. Reiter, M. Tomášik dramaturgia A. Golob, hudba N. Sinkauz, A. Sinkauz

Zakladajúci člen Les SlovaKs Dance Collective M. Tomášik prichádza s najnovším dielom, tanečnou interpretáciou básne O. Paza Carta de Creencia.

Mušnula (SK/CZ)

21.15 / koncert / 7 € / 5 €

Koncept, choreografia, účinkujúci Mušnula, A. Purkrábková

Queer aktivistická performance Mušnuly zbližuje ľudí všetkých pohlaví, orientácií a snov cez radikálnu show. To celé v podfarbení hitov Mariky Gombitovej či Beáty Dubasovej.

22

Tereza Ondrová, Peter Šavel: As long as holding hands (CZ)

Nedeľa / 20.15 / tanec / 7 € / 5 €

Koncept, choreografia, tanec T. Ondrová, P. Šavel

Jedno z najuvádzanejších a najkontroverznejších predstavení posledných sezón prvýkrát v Bratislave.

Petra Tejnorová, Tereza Ondrová a kol.: Haló? Je tam někdo? (CZ)

21.00 / film, tanec / 7 € / 5 €

Krátky dokument určený dospelým aj deťom, ktorí milujú sci-fi, tanec a dobrodružstvá.

23

Nové tváre súčasného tanca (SK/CZ)

Pondelok / 20.15 / tanec / 7 € / 5 €

Večer patriaci najmladšej generácii tanečníkov a choreografov zo Slovenska a Česka, o ktorých podľa Nu Dance Festu ešte budeme počuť. Predstavia sa J. Pocková (CZ), S. Sviteková (SK), L. Zahy (SK), L. Bobalík (SK), T. Brei (CZ), M. Částková, H. Rajtová (CZ).

25

Clara Furey, Peter Jaško (CA/SK)

Untied tales (The Vanished Power Of The Usual Reign)

Streda / 20.15 / tanec / 7 € / 5 €

Tvorba a choreografia C. Furey, P. Jaško, tanec C. Furey, P. Jaško, hudba T. Furey

Podmaňujúca Clara Furey, pôsobiaca v renomovanej kanadskej skupine Par B.L.eux a ďalší zo zakladajúcich členov Les SlovaKs. Peter Jaško v temnom poetickom duete skúmajúcom strach z nehmotného a nejasného.

Nu Dance Fest 2018 ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Nu Dance Fest.

24

Futurit: Populárna hudba v súvislostiach #Londýn

Utorok / 19.00 / prednáška / vstupné dobrovoľné

uvádza Peter Dolník

Hlavné mesto Veľkej Británie v ktorom sa mieša celý svet. Mesto, kde sa desaťročia darí hudbe a hudobnému priemyslu, mesto, kde hudbu berú vážne. Ako súviseli migračné vlny do Británie so vznikom nových žánrov? Ako sem dorazila soundsystémová kultúra a čo na to britská hudobná tradícia? Médiá a kluby od polovice osemdesiatych rokov po súčasnosť. Scéna free parties a gentrifikácia. Od acid housu po jungle, od 2stepu po dubstep. Čo na to grime a Brexit? Osobnosti, scény, vydavateľstvá, žánre. Populárna hudba v širších spoločenských, kultúrnych a politických súvislostiach. Alternatívny pop, klubová elektronika, experimentálne zvuky. Súčasnosť s odkazmi na nedávnu minulosť.

26

Dezorzovo lútkové divadlo, A. B. Pain: JÁN O ŠÍK + krst knihy Lútkohry

Štvrtok / 20.00 / divadlo + krst knihy / 7 € / 5 € študenti

Lútkoví artisti K. Kollárik, A. Maďar, H. Turban, M. Mitaš, G. Dezorz, réžia G. Dezorz, scenár A. B. Pain, scénografia a bábky Von Dubravay, dramaturgia Santanelli, hudba Stroon

Dezorzovo lútkové divadlo, jediné bábkové divadlo pre dospelého diváka na Slovensku, uvádza ozajstnú lahôdku. Legenda našej národnej histórie, legendárny zbojník Juraj Jánošík, je späť! Tajomný zbojník, ikona a rebel slovenského folklóru, prichádza na pódium v dramatickom spracovaní známeho slovenského básnika, spisovateľa a scenáristu Agda Bavi Paina, ktorý oživil slávneho zbojníka v novom krvavom upírskom príbehu. Milovníci bábkového divadla sa môžu tešiť na krutú spoločenskú satiru súčasných spoločenských neduhov, absurdných politických rozhodnutí mocných a nezmyselných náboženských konfliktov. Súčasťou produkcie bude aj slávnostný krst zbierky divadelných textov Dezorzovho lútkového divadla s názvom Lútkohry, ktorú vydáva vydavateľstvo Drewo&Srd.

27

litera fest

Piatok / 18.00 / diskusia, čítanie / vstup voľný

Richard Pupala: Čierny zošit

Richard Pupala sa so svojou knihou krátkych strašidelných príbehov Čierny zošit dostal do desiatky jednej z najprestížňejších slovenských literárnych cien Anasoft litera. Autor nepotrebuje strašidelné monštrá z iných galaxií, aby navodil atmosféru pri ktorej vás mrazí.

Moderuje Katarína Kucbelová.

Divadlo Štúdio tanca: Ghost / Prízrak

20.00 / Tanečná inscenácia / 5 € / 3 €

Každého z nás prenasleduje nejaký prízrak. Niektoré prízraky nás samé navštevujú v noci, iné zas márne hľadáme celý život. Divadlo Štúdio tanca jednému prízraku (vďaka voličom Banskobystrického kraja) už utieklo a tento rok tak môže oslavovať 20. výročie svojho vzniku. litera fest prináša bratislavskú premiéru tanečnej inscenácie, ktorá spája tvorivé živly medzinárodne pôsobiaceho choreografa Petra Miku a vynikajúceho slovenského hudobného skladateľa Petra Zagara.

Organizuje Anasoft litera.

28

A ticho sa usmialo 1 – detský hudobný wokshop

Sobota / 13.30-18.30 deti (11-14r) / workshop / vstupné dobrovoľné

Aké by to bolo, keby som bola piesňou? Piesňou alebo tónom. Potrebovala by som pravdepodobne trochu ticha. Áno, ticho by určite nemalo chýbať. Akú by malo asi ticho farbu? Bolo by mohutné? Malo by mnoho otázok? Cítila by som jeho vôňu? A keby bolo ticho človekom, ako by sa asi práve teraz na mňa pozeralo? Rada by som mu teraz urobila radosť. Počula som, že keď niekomu urobíš radosť, v tom momente je ešte lepšia než je.

V rámci prvého zážitkového seminára budeme skúmať, čo všetko v nás je – čo nás spája, čo nás robí výnimočnými. Ale aj čo k nám nepatrí. Budeme pracovať s formátom zvukovej koláže. Budeme sa hrať s rôznymi zvukmi – používať nehudobné a hudobné nástroje a s ich pomocou vytvárať zvukové portréty. Vyskúšame si prácu v skupine aj vo dvojiciach.

Dvojdielny workshop povedie pražská hudobníčka a umelkyňa Kateřina Zochová. Druhá časť workshopu sa bude konať v máji. Registrácia na workshop@a4.sk.

V rámci projektu Re-Imagine Europe, spolufinancovaného programom Európskej únie Kreatívna Európa.

The Space Lady (US), Kateřina Zochová (CZ)

Sobota / 20.00 / koncert / 7 € / 5 €

Američanka Dietrich Schneider aka The Space Lady začínala v 70. rokoch doznievajúcej hippie éry ako pouličná hudobníčka. Dnes je opäť na cestách: v povestnej vesmírnej helme spieva a na kultovom syntetizátore značky Casio hrá futuristické covery známych songov aj vlastné piesne, ktoré vás dostanú svojou bezprostrednosťou. Či už ide o space music, synth pop, psychedelic pop alebo outsider music, The Space Lady s jej svojsky poňatým posolstvom „mieru a harmónie“ je len jedna.

Pražská vizuálna a zvuková umelkyňa Kateřina Zochová sa okrem audiovizuálnej tvorby iného venuje aj výrobe hudobných nástrojov, hrá na harfu a spieva.

29

Obávaný

Nedeľa / 20.00 / kino inak / 3 €

Le Redoutable, réžia Michel Hazanavicius, FR, 107 min., francúzsky s českými titulkami

Paríž, rok 1967. Jean-Luc Godard nakrúca film Číňanka so sedemnásťročnou Anne Wiazemsky – ženou, ktorú miluje a s ktorou sa neskôr ožení. Sú šťastní a zamilovaní, avšak kritika filmu u Godarda vyvolá hlboké pochybnosti ešte znásobené udalosťami v máji 1968. Kríza, ktorou prechádza, ho zásadne mení: zo slávneho filmára sa stáva maoistický umelec stojaci mimo systému, rovnako nepochopený ako nepochopiteľný.

30

Peter Barényi: kresby a koláže

Pondelok / 18.00 / vernisáž

Výber z rozsiahlejšieho celku prác na papieri, ktoré autor zhotovil za približne posledné dva roky. Subtílne kresby, sú formou vizuálneho denníka, ktorý narába s jednoduchými vyjadrovacími prostriedkami ako bod, škvrna, línia a plocha. Pre Barényiho však znamenajú najrýchlejší (nie však taký rýchly) a najautentickejší spôsob vyjadrenia.

Divadlo SkRAT: MONO

Fričová / Burgr / Chalmovský

Pondelok / 20.00 / Divadlo SkRAT / 7 € / 5 € študenti / 2 € študenti VŠMU, AU, konzervatórií

Réžia Ľ. Burgr, autori, účinkujúci L. Fričová, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, svetelný dizajn B. Adamčík

Séria/Tri monodrám/y, v ktorých sa dozviete ako sa pripraviť na stretnutie s človekom, ktorý vás serie, o ženskom tele uzavretom v rodinnom živote ako aj o hercovi, ktorý uvažuje o tom čím by chcel byť.

Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.