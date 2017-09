Nvmeri vyrážajú na Tour de ♣ aj s čerstvým vinylom I don´t think so

Po drine v nahrávacom štúdiu a premiére skladieb z nového albumu I don´t think so na festivale Pohoda sa členovia skupiny Nvmeri už nevedia dočkať, ako opäť vyrazia na cesty za svojimi fanúšikmi. Už v polovici septembra odštartujú svoje štrnásťdielne turné s nevšedným názvom – Tour de ♣ (čítaj Tour de club) a okrem slovenských klubov zahrajú aj v Česku a Maďarsku.

„Samozrejme, nevynecháme ani metropoly Bratislavu, Prahu a Budapešť, ale ako poznáme našich ľudí v menších mestách, aj tí často vytvoria atmosféru veľkých klubov,“ hovorí nepísaný frontman skupiny Pišta Kráľovič. „Veľmi nás baví hrať skladby z nového albumu a prepájať ich s prepracovanými staršími songami. Do toho možno zamiešame aj nejakú prerobenú skladbu z éry The Uniques. Naša svetelná show dostala tiež slušný upgrade. Koncerty máme radi vždy plné nečakaných zvratov, našťastie hudobných a radi v programe aj improvizujeme, takže ani jeden koncert z turné nebude rovnaký.“

O albume Nvmeri sa hovorilo už dlhší čas a po troch silných singloch boli aj očakávania veľmi vysoké. Prvé recenzie hovoria o nahrávke I don´t think so v superlatívoch. „Robili sme na ňom naozaj dlho. Najviac to asi viazlo v istej zvukovej premene, veľa sme experimentovali a hľadali ten pravý zvuk,“ vysvetľuje basák Miro Tuchyňa. „V momente, keď sme našli, čo sme potrebovali, už nápady prichádzali rýchlejšie. Posledný rok sme všetko, čo sme vymysleli, len dávali dokopy.“

Už pri nahrávaní nových skladieb trio muzikantov zvažovalo, ako ich budú hrať aj live na koncertoch a dokonca kvôli nim aj prispôsobili nástrojovú výbavu. „Používame rôzne zvuky a nástroje a často kvôli skladbám dokupujeme všelijaké nové hračky. V podstate na albume nie je ani jediný song, v ktorom by to bolo pre všetkých troch na

pódiu jednoduché, keďže každý ovláda dva nástroje a do toho aj spieva. Ale práve to je pre nás výzva,“ dodáva bubeník Pavel Javorník.

Album, ktorý vyšiel na progresívnom labeli Gergaz, je zatiaľ k dispozícii ako digitálny download, no tesne pred začiatkom turné budú mať chalani k dispozícii už aj vylisované vinyly a cédečka. „Veci z nového albumu sme hrali počas leta na festivaloch a na naše prekvapenie v reakcii publika nezaostali v ničom za našimi známejšími skladbami.“ dodáva Pišta Kráľovič. „V zozname miest je aj pár nových klubov, kde sme doteraz nemali šancu hrať, a preto sme veľmi zvedaví na reakcie. Každopádne – turné je highlight v živote kapely a posnažíme sa aby Tour de ♣ nebolo nič menej než epické.“

Nvmeri – Tour de ♣

15. 9. Košice, Tabačka

16. 9. Banská Bystrica, Záhrada

22. 9. Prešov, Wave

23. 9. Ružomberok, Panoptikum

3. 10. Brno, Kabinet Múz

6. 10. Liptovský Mikuláš, Diera do sveta

7. 10. Trenčín, Klub Lúč

14. 10. Žilina, Stanica

17. 10. Bratislava, Ateliér Babylon

20. 10. Budapešť, A38

26. 10. Plzeň, Pod Lampou

27. 10. Praha, Café v lese

3. 11. Olomouc, 15 minut club

10. 11. Trnava, Malý Berlín

Nvmeri

http://nvmeri.com/

https://www.facebook.com/Nvmeri

Album I don´t think so:

http://smarturl.it/nvmeriidts

Video: